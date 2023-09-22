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لا تصنع المعروف!

9/22/2023 12:35:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) علمتني الحياة.. أن هناك صنفا من البشر لو أحسنت إليه الدهر كُله ثم بدرت منك زلة بســـيطة ألقى عنهُ قناعهُ، وأراك وجههُ الآخر، فيغضب ويثور ويصرخ في وجهك ويزعل، وإذا لقاك فلا يُسلّم عليك، يتناسى العشرة الجميلة والطويلة، ويتناسى العيش والملح، والإحسان، يكون جزاء المعروف نكرانه ومقابلته بالإساءة.


علمتني الحياة ألا أحزن وأندم وأتضايق وتــذهب نفــسي حسرات على من «بــاعني» رخيصا من أجل غلطة. بل أحمدُ الله سبحانه وتعالى وأشكرهُ دائماً، لأنه كشف لي حقيقتهم، ومعدنهم «الرانقول».
فهؤلاء النوعية من البشر يصدق فيهم قول الشاعر:
ومن يصنع المعروف في غير أهله
يلاقي الذي لاقى مجير أم عامر
فما قصة هذا المثل؟
يُحــكى أن مجــموعة من الـــرجال خرجوا للصيد، فعرضت لم أنثى الضـــبع أم عامر، فطاردوها.. فهربت والتجأت إلى بيت رجل من الأعراب، فلما رآها أشفق عليها من الحر الشديد والتعب، ورأى أنها استنجدت بهِ مستجيرة، فخرج حاملاً سيفه بوجه الرجال الذين طــاردوها ويريدون صيدها، لكنهُ رفض طلبهم ورق قلبه على أم عامر التي استجارت به.
انصرف الرجال، ونظر الأعرابي إلى أم عامر فوجدها جائعة، فحلب شاته وقدم لها الحليب والمــاء فشربت حتى ارتدت عافيتها.
في اللـــيل نام الأعرابي مرتاح البال فـــرحاً بمساعدتهِ أم عامر وإحسانه لها.. لكن أم عامر نظرت إليه وهو نائم ثم انقضت عليه وبقرت بطنه، وشربت من دمهِ، ثم تركته وسارت.
في الصباح أقبل ابن عم الأعرابي فوجدهُ مقتولاً، وعلم أن القاتلة هي أم عامر، فذهب يبحثُ عنها حتى وجدها فرماها بسهم فماتت. وأنشد أبياته المشهورة التي صارت مثلاً يروى: ومن يضع المعروف في غير أهله يــلاقي الذي لاقى مجيرُ أم عامر.
٭ اقرأ واتعظ: «اللهم اكفنا شر غدر البشر، وسواد قلوبهم، ونسيان العشرة، وقلة المعروف، واحفظنا يارب من شر حقدهم، وحسدهم وغلهم».

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