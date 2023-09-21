تضاعف عدد تلفزيونات سامسونج في المنازل مع تنامي الترفيه التلفزيوني

ونظراً للسجل العالمي القوي للعلامة التجارية، تساعد الابتكارات التي توصلت إليها سامسونج عبر مجموعات أجهزتها التلفزيونية على ضمان الجودة وعرض صورة نقية وواقعية.



ويعزى الاتجاه المتزايد لتعدد أجهزة التلفزيونات في المنازل عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى عدة عوامل، بما في ذلك أذواق المستهلكين المختلفة وسلوكيات المشاهدة، حيث تعمل التلفزيونات على جمع أفراد العائلة والأصدقاء معاً لمشاهدة مسلسلاتهم المفضلة والمباريات الرياضية، حيث يتجلى ذلك أيضاً من خلال وجود عدد متزايد من الشركاء الإقليميين والعالميين، مثل STARZ PLAY و "شاهد" وOSN و+ Disney و "يوتيوب" و Xbox و "أنغامي" إلى نظامها الترفيهي، وتعاونت جميع هذه العلامات مع سامسونج لعرض محتواها الذي يحظى بإنتشار واسع بين المشاهدين في المنطقة.



وأصبحت أجهزة تلفزيون سامسونج تمثل عنصراً أساسياً للأنشطة الترفيهية في العديد من المنازل، حيث تتوافق تماماً مع احتياجات نمط الحياة المتغير للمستهلكين. وتقود تقنية التشغيل الآلي للمنزل SmartThings من سامسونج هذا التحول، حيث تضع التلفزيون كمركز ذكي في كل غرفة. ويعرض البيت الذكي للترفيه الطريقة التي توظفها سامسونج لتزويد كل فرد من الأسرة بالتكنولوجيا المتقدمة والبديهية من أجل تصميم تجاربهم الترفيهية الفريدة. ومع وجود المنظومة المترابطة لمنتجات سامسونج التي تجمع بين مختلف الأجهزة، يمكن للمستخدمين تصميم نمط حياة ذكي مصمم خصيصاً لهم.



وتعد مجموعة تلفزيونات سامسونج للعام 2023، والتي تشمل تلفزيونات Neo QLED 8K وNeo QLED 4K و OLED الذكية مقاس 77 بوصة و 83 بوصة و The Frame و The Serif و The Sero، الأنسب لاحتياجات نمط الحياة المتطورة للمستهلكين. وتتصدر الشركة مجال الابتكار في مجال الترفيه المنزلي من خلال الاتصال الذكي السلس، ومجموعة حصرية من الشاشات الكبيرة جداً التي تضع أجهزة التلفزيون في قلب تجربة المنزل الذكي.



وتستخدم مجموعة Neo QLED تقنية Quantum Dot المتقدمة للحصول على تجربة مشاهدة غامرة على الإطلاق، وتوفر واحدة من أفضل تجارب الألعاب حتى الآن، إلى جانب تجربة صوت غامرة تتزامن بشكل مثالي بين التلفزيون والسماعات المدعومة بتقنية Dolby Atmos. ومن ناحية أخرى، تم تصميم تلفزيونات OLED لتوفير دقة ألوان وتباين بمستويات استثنائية.



وقال مصطفى صادق، المدير الإقليمي لمجموعة العرض المرئي في سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا رؤية تنامي الاتجاه السائد في المنازل التي تستخدم عدداً من التلفزيونات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،لأنه يسهم في مضاعفة المبيعات، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز تواجدنا العالمي والريادة في هذه الصناعة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

ونظراً للطلب الحالي، نتوقع أن تتضاعف أرقام المبيعات ثلاث مرات بحلول العام 2025.

إننا في سامسونج ملتزمون بتوفير المنتجات الأكثر ابتكاراً مع تصميمات تركز على المستهلك وتجارب المستخدمين المطورة.

ومع وجود تشكيلة 2023، نأمل مواصلة هذا الاتجاه الناجح، وتقديم الميزات والابتكارات التي طالما اشتهرت بها أجهزة تلفزيونات سامسونج".



واحتفالاً بالنمو الكبير لوجود العديد من التلفزيونات في المنازل، تقدم سامسونج عرضاً احتفالياً حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر متاجرها الإلكترونية. ولمعرفة المزيد والاستفادة من عروضنا، يرجى زيارة الموقع Samsung.com.

