حكاية اليابانية كاكيهى قاتلة الرجال بسم السيانيد
التاريخ
9/20/2023 2:33:41 PM
(MENAFN- Youm7) موعدنا اليوم، مع امرأة تعد من أخطر السفاحات في العالم، هى تشيساكو كاكيهي، ولدت فى عام 1947، حكم عليها بالإعدام لقتلها عدة رجال، بمن فيهم زوجها، وتم تنفيذ الحكم
عام 2019.
بين عامى 1994 و2013، مات ما لا يقل عن ثمانية رجال
وقبل إعدامها كانت
تشيساكو كاكيهي، الأكثر شهرة فى اليابان، تصرعلى أنها بريئة، وهي تدعي أنها ليست قاتلة متسلسلة ولكن "محكوم عليها بالقدر"، على الرغم أنه من الممكن أيضًا أن تكون قاتلة لا تعرف الرحمة قتلت بشكل منهجى ما لا يقل عن ثمانية رجال للحصول على أموال التأمين، فقد تلقت حوالى 7 ملايين دولار من مدفوعات التأمين.
وتم القبض على كاكيهي في عام 2014، بعد أن كشف تشريح جثة زوجها الرابع، إيساو كاكيهي، عن آثار تسمم "بالسيانيد".
ودفعت في البداية بأنها غير مذنبة، لكن خلال محاكمتها عام 2017، اعترفت كاكيهى، قائلة أمام منصة الشهود إنها لم تكن لديها أي نية لإخفاء الذنب وأرادت قتل زوجها بدافع الكراهية العميقة.
وبعد يومين، تراجعت عن اعترافها، مدعية أنها لا تتذكر أنها قالت ذلك. وقال محاموها بعد ذلك إنها تعاني من الخرف ولا يمكن إدانتها بسبب تناقص المسؤولية.
ادعت
أنها ليس لديها أي فكرة عن كيفية قتل شخص ما. ولكن عثرت الشرطة على كيس صغير من مركبات السيانيد في وعاء نبات ألقته في مركز إعادة التدوير بالقرب من منزلها.
MENAFN20092023000132011024ID1107108881
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.