حكاية اليابانية كاكيهى قاتلة الرجال بسم السيانيد

بين عامى 1994 و2013، مات ما لا يقل عن ثمانية رجال





وقبل إعدامها كانت

تشيساكو كاكيهي، الأكثر شهرة فى اليابان، تصرعلى أنها بريئة، وهي تدعي أنها ليست قاتلة متسلسلة ولكن "محكوم عليها بالقدر"، على الرغم أنه من الممكن أيضًا أن تكون قاتلة لا تعرف الرحمة قتلت بشكل منهجى ما لا يقل عن ثمانية رجال للحصول على أموال التأمين، فقد تلقت حوالى 7 ملايين دولار من مدفوعات التأمين.

وتم القبض على كاكيهي في عام 2014، بعد أن كشف تشريح جثة زوجها الرابع، إيساو كاكيهي، عن آثار تسمم "بالسيانيد".

ودفعت في البداية بأنها غير مذنبة، لكن خلال محاكمتها عام 2017، اعترفت كاكيهى، قائلة أمام منصة الشهود إنها لم تكن لديها أي نية لإخفاء الذنب وأرادت قتل زوجها بدافع الكراهية العميقة.

وبعد يومين، تراجعت عن اعترافها، مدعية أنها لا تتذكر أنها قالت ذلك. وقال محاموها بعد ذلك إنها تعاني من الخرف ولا يمكن إدانتها بسبب تناقص المسؤولية.

ادعت

أنها ليس لديها أي فكرة عن كيفية قتل شخص ما. ولكن عثرت الشرطة على كيس صغير من مركبات السيانيد في وعاء نبات ألقته في مركز إعادة التدوير بالقرب من منزلها.







