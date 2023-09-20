ناغلسمان خلفاً لفليك في تدريب المنتخب الألماني

سيخلف مدرب بايرن ميونيخ السابق يوليان ناغلسمان مواطنه هانزي فليك على رأس الجهاز الفنّي للمنتخب الألماني، بحسب ما أكدت صحيفة "بيلد" عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء، قبل أقل من تسعة أشهر من استضافة ألمانيا لكأس أوروبا 2024.

ورفض الاتحاد الألماني التعليق في اتصال مع وكالة فرانس برس، على مقالة "بيلد" التي أشارت إلى أن تفاصيل العقد لم تتبلور بشكل نهائي بعد لكن راتب ناغلسمان سيقارب 400 ألف يورو شهرياً حتى نهاية كأس أوروبا 2024.

وفي عمر السادسة والثلاثين فقط، يستعد ناغلسمان لتدريب منتخب وطني يعاني من أزمة، بعدما أقال مدرباً لأول مرة في تاريخه، بالاستغناء عن فليك في 10 سبتمبر غداة الهزيمة القاسية أمام اليابان 1-4 بعد سلسلة من النتائج الكارثية (خسر اربع من خمس مباريات) أدت إلى تسلم المهاجم الدولي السابق والمدير الرياضي الحالي للاتحاد المحلي للعبة رودي فولر للمهام الفنية موقتا ليقوده للفوز على فرنسا 2-1 وديا.

وتستضيف ألمانيا نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، بمباراة افتتاحية في 14 يونيو على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، ونهائي في برلين في 14 يوليو.

ويصل ناغلسمان في مهمة لإنقاذ البلد المضيف، ليكون بديلاً مجدداً لفليك بعدما سبق أن خلفه في تدريب النادي البافاري في صيف العام 2021 قبل أن يُقال في مارس 2023 على الرغم من أن بايرن كان ينافس على ثلاث جبهات (الدوري والكأس المحليان ودوري الابطال).

وحقق ناغلسمان مع بايرن لقب الدوري الألماني 2021-2022، لكنه أقصي من دوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني في ربع النهائي.



