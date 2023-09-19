لأول مرة.. ديون أمريكا تصل لـ 33 تريليون دولار وكل مواطن مدين بـ 97 ألف دولار

لأول مرة.. ديون أمريكا تصل لـ 33 تريليون دولار وكل مواطن مدين بـ 97 ألف دولار
التاريخ
9/19/2023 7:16:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، في تقرير يتناول تفاصيل الميزانية العمومية، عن تجاوز إجمالي الدين القومي الأميركي 33 تريليون دولار، للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
وبيّن التقرير، أن ذلك يعني أن كل مواطن أمريكي مدين بمبلغ 97 ألف دولار، حيث يبلغ تعداد سكان الولايات المتحدة حوالي 340 مليون نسمة.
وفقًا لأرقام وزارة الخزانة الأمريكية، وصلت الديون إلى مستوى تاريخي مرتفع، وسط مناقشات الميزانية في الكونجرس.
وزاد الدين الأمريكي بحوالي ( 2 تريليون ) وذلك بعدما سجل 32 تريليون دولار في تموز الماضي.
ووصلت الولايات المتحدة إلى حد ديونها، واتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات استثنائية لتجنب تجاوز الحد ومنع التخلف عن السداد المُحتمل.
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