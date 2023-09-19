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لأول مرة.. ديون أمريكا تصل لـ 33 تريليون دولار وكل مواطن مدين بـ 97 ألف دولار

9/19/2023 7:16:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، في تقرير يتناول تفاصيل الميزانية العمومية، عن تجاوز إجمالي الدين القومي الأميركي 33 تريليون دولار، للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
وبيّن التقرير، أن ذلك يعني أن كل مواطن أمريكي مدين بمبلغ 97 ألف دولار، حيث يبلغ تعداد سكان الولايات المتحدة حوالي 340 مليون نسمة.
وفقًا لأرقام وزارة الخزانة الأمريكية، وصلت الديون إلى مستوى تاريخي مرتفع، وسط مناقشات الميزانية في الكونجرس.

وزاد الدين الأمريكي بحوالي ( 2 تريليون ) وذلك بعدما سجل 32 تريليون دولار في تموز الماضي.


ووصلت الولايات المتحدة إلى حد ديونها، واتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات استثنائية لتجنب تجاوز الحد ومنع التخلف عن السداد المُحتمل.

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