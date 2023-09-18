12 رقما قياسيا سجلتها عالمية الأثقال

12 رقما قياسيا سجلتها عالمية الأثقال
التاريخ
9/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت بطولة الرياض العالمية 12 رقما قياسيا في تاريخ بطولات العالم لرفع الأثقال منذ أول نسخة أقيمت عام 1891.
وكان أول الأرقام التي تحطمت، هو عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين، وعدد الدول المشاركة في البطولة، الذي بلغ 719 لاعبًا ولاعبةً، مثلوا 153 دولة من أصل 160 دولة، بمجموع 2500 رياضي.
براعة صينية
نجحت الربَّاعة الصينية جيانج هو هي هوما التي حققت ذهبية النتر في وزن 49 كجم برفعها 120 كجم، ومجموع 215 نقطة، وأضاف الربَّاع الأمريكي موريس هامبتون رقمًا قياسيا عالميا جديدًا لسجل البطولة، وذلك عندما رفع وزن 168 كجم في فئة النتر لوزن 61 كجم تحت 20 عامًا.
تفوق تايلندي
رفع التايلندي ويشوما ويرافون 195 كجم في منافسات النتر لوزن 73 كجم محققًا على أثرها الميدالية الذهبية.
وشهدت منافسات وزن 71 كجم للسيدات تحطيم 4 أرقام قياسية عالمية، 3 منها عبر الربَّاعة الصينية لياو جوليفانج التي سجلت رقمًا قياسيًّا في النتر برفعها 153 كجم، ورقمًا قياسيًّا في المجموع بلغ 269 كجم، قبل أن تحطمه في نفس اليوم برقم بلغ 273 كجم، في حين تحقق الرقم القياسي الرابع بواسطة الربَّاعة الأمريكية لين ريفيرس التي رفعت 142 كجم في النتر مسجلة رقمًا جديدًا لمنافسات تحت 20 عامًا.
قياسي النتر
نجح الأرميني قاريك كابرتان في رفع 183 كجم في الخطف مسجلًا رقمًا قياسيًّا تحت 20 عامًا لوزن 102 كجم, كما سجلت الصينية ((ليانج أكسومي)) رقمًا قياسيًّا جديدًا برفعها 159 كجم في منافسات النتر لوزن 81 كجم.
وآخر الأرقام القياسية التي ُسجلت في البطولة، كان بواسطة الربَّاع العراقي علي عمار، الذي رفع 198 كجم في منافسات الخطف مسجلًا رقمًا قياسيًّا تحت 20 عامًا لوزن 109 كجم.
ومن اللحظات التاريخية الخالدة في البطولة تحقيق دولة مدغشقر أول ثلاث ميداليات في تاريخ مشاركاتها الرياضية في جميع الألعاب بواسطة ربَّاعتها ((روزانا رانلدفياريسون)) التي خطفت ثلاث ميداليات فضية في منافسات وزن 45 كجم.
- 719 لاعبًا ولاعبة شاركوا بالبطولة
- 153 دولة مثلها الرباعون
- 195 كجم رفعها التايلندي ويرافون
- 198 كجم رفعها العراقي علي عمار
- 3 أرقام قياسية حطمتها الصينية لياو جوليفانج
- مدغشقر تحقق أول 3 ميداليات في تاريخها الرياضي
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