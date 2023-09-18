الخطوط الجوية البلجيكية تنهي رحلات الركاب اعتباراً من أكتوبر

الخطوط الجوية البلجيكية تنهي رحلات الركاب اعتباراً من أكتوبر
التاريخ
9/18/2023 7:36:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت شركة الخطوط الجوية البلجيكية "اير بلجيكا" أنها ستلغي كل رحلات الركاب اعتبارا من شهر أكتوبر بسبب مشكلات مالية.
وقال متحدثة باسم الشركة في بروكسل اليوم الاثنين إن شركة الطيران ستعيد هيكلة نفسها للتركيز على رحلات الشحن وعمليات تأجير الطائرات.
وأرجعت الشركة أسباب مشكلاتها الاقتصادية إلى التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-10 والحرب في أوكرانيا. كما أشارت إلى ارتفاع أسعار الوقود والتضخم.
وقالت الخطوط الجوية البلجيكية إنها ستستمر في تشغيل رحلات ركاب حتى 3 أكتوبر.
وأوضحت أن العملاء الذين حجزوا رحلات بعد هذا التاريخ ستتم إعادة ثمن التذاكر إليهم.
وتعتزم الإدارة نقل العاملين من عمليات رحلات الركاب إلى أقسام أخرى من الشركة إذا كان هذا ممكنا.
وتقول الخطوط الجوية البلجيكية إن لديها 500 موظف.
MENAFN18092023000110011019ID1107094220
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.