الخطوط الجوية البلجيكية تنهي رحلات الركاب اعتباراً من أكتوبر



أعلنت شركة الخطوط الجوية البلجيكية "اير بلجيكا" أنها ستلغي كل رحلات الركاب اعتبارا من شهر أكتوبر بسبب مشكلات مالية.

وقال متحدثة باسم الشركة في بروكسل اليوم الاثنين إن شركة الطيران ستعيد هيكلة نفسها للتركيز على رحلات الشحن وعمليات تأجير الطائرات.

وأرجعت الشركة أسباب مشكلاتها الاقتصادية إلى التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-10 والحرب في أوكرانيا. كما أشارت إلى ارتفاع أسعار الوقود والتضخم.

وقالت الخطوط الجوية البلجيكية إنها ستستمر في تشغيل رحلات ركاب حتى 3 أكتوبر.



وأوضحت أن العملاء الذين حجزوا رحلات بعد هذا التاريخ ستتم إعادة ثمن التذاكر إليهم.

وتعتزم الإدارة نقل العاملين من عمليات رحلات الركاب إلى أقسام أخرى من الشركة إذا كان هذا ممكنا.

وتقول الخطوط الجوية البلجيكية إن لديها 500 موظف.