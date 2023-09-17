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الكوارث الطبيعية

9/17/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعرف الكوارث الطبيعية حسب منظمة الأمم المتحدة انها حالات مفجعة يتأثر من جرائها نمط الحياة اليومية فجأة ويصبح الناس في حاجة إلى الحماية وتوفير الملجأ لهم، بالإضافة إلى العناية الطبية والاجتماعية والاحتياجات الأخرى، وتتنوع هذه الكوارث، إذ تشمل العواصف والأعاصير والفيضانات والهزات الأرضية والانفجارات البركانية وتنتج عنها خسائر بشرية ومادية واقتصادية وبيئية واسعة النطاق.
وتتنوع أسباب الكوارث الطبيعية وأهمها الأنشطة التي تحدث داخل القشرة الأرضية بما فيها توترها الذي كلما تزايد تنجم عنه الزلازل، وكذلك فإن الأرض تتكون من الصفائح التكتونية والتي قد تصطدم ببعضها محدثة الزلازل أو البراكين أو موجات تسونامي، وبذلك تؤدي جميعها إلى كوارث مناخية وجيولوجية مثل الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير والعواصف أو إلى كوارث بيولوجية مثل الأوبئة والآفات الزراعية والحشرات البيئية ومن ثم تؤثر الكوارث في التنمية المستدامة والتي يسعى الجميع لتحقيقها مستقبلا.
وتحدث الكوارث الطبيعية دون الاستعداد لها ودون توقعها في معظم الأحيان. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل أعد الإنسان العدة لنفسه للاستفادة منها عند حدوث أي كارثة من تلك الكوارث أو إن جاء أجله سريعا جراء أي كارثة من تلك الكوارث؟ لابد من الاستعداد للقاء الله في أي لحظة لأن الأعمار بيد الله ولا يعرف كل إنسان متى ينتهي أجله، فالعمل الصالح الخالص لوجه الله تعالى بالإضافة إلى القيام بالعبادات التي أمرنا بها الله عز وجل هي المنجي الوحيد من العذاب ومن كل الكوارث التي قد تحدث في أي وقت من الأوقات. قال تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ـ التوبة: 105).
إن الحياة هي الجسر الذي نسير عليه للقاء الآخرة ومن الواجب علينا أن نعبدالله عبادة صادقة ونقوم بكل الأعمال التي ترضيه وترضي رسوله الكريم لنظفر بالجنة التي نتطلع إلى البقاء الأبدي بها، وقد تحدث الكوارث والأزمات لتجدد نشاطنا بالعمل للقاء الله وتذكيرنا بالآخرة. وبذلك يقع على الجميع مسؤولية العمل الدؤوب للحصول على رضى الله، سواء كان بالمساعدات التي يقدمها الجميع للمتضررين من هذه الكوارث الطبيعية أو بالتعاون مع الجميع لإصلاح ما أفسدته تلك الكوارث وإعادة البناء أو بإيواء من يمكن إيواؤه في تلك الظروف الحرجة والدعاء لكل المتضررين بالصحة والعافية حيث اننا جميعا نعيش في عالم واحد.

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