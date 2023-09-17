بلدية المفرق تنفي تركيب كاميرات داخل حدودها
التاريخ
9/17/2023 7:13:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أكدت بلدية المفرق الكبرى أنه "لا يوجد على الإطلاق أي كاميرات مراقبة داخل حدودها تتعلق بحزام الأمان واستخدام الهاتف والسرعة الزائدة".
وأوضحت البلدية، في بيان لها مساء اليوم الأحد، عبر مكتبها الإعلامي، أن "ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تركيب كاميرات مراقبة داخل حدودها لمراقبة المركبات وعدم تقيد سائقيها باستخدام حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وتجاوز السرعة المقررة لا صحة له ولا يمت للحقيقة بصلة".
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