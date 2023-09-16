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ما أشباه الموصلات؟ ولماذا تعتبر مهمة؟

9/16/2023 11:06:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشباه الموصلات هي عبارة عن منتج يتكون عادة من السيليكون. وبحسب الخبراء توصل الرقائق الإلكترونية الكهرباء بشكل أكثر من العازل (insulator)، على سبيل المثال الزجاج، ولكن بشكل أقل من الموصل النقي (Pure conductor)، مثل النحاس أو الألومنيوم.
ويمكن تغيير خصائصها عن طريق إدخال بعض الشوائب، تسمى «المنشطات» (doping)، لتلبية الاحتياجات المحددة للمكون الإلكتروني الذي من المفترض استخدامها له.
وبالإمكان العثور على أشباه الموصلات في آلاف المنتجات مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية وأجهزة الألعاب والمعدات الطبية.
ولدى أجهزة أشباه الموصلات مجموعة من الخصائص المفيدة، مثل «مقاومة الكهرباء» بشكل متغير، وتمرير التيار بسهولة أكبر في اتجاه واحد أكثر من الآخر، والتفاعل مع الضوء والحرارة. وتشمل وظيفتها الفعلية تضخيم الإشارات الكهربائية، والتبديل، وتحويل الطاقة.
ولذلك، فهي تجد طلبا واسع النطاق في جميع الصناعات تقريبا، وتعتبر الشركات التي تصنعها وتختبرها مؤشرات ممتازة على صحة الاقتصاد العام.
استخدامات أشباه الموصلات
«الذاكرة» ـ «Memory»: تعمل شرائح الذاكرة كمخازن مؤقتة للبيانات وتمرر المعلومات من وإلى أجهزة الكمبيوتر.
ومع انخفاض أسعار الذاكرة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، انخفض عدد الشركات المافسة في هذا الإطار لتصبح معدودة مثل «توشيبا»، و«سامسونغ»، و«NEC».
«المعالجات الدقيقة» ـ «Microprocessors»: هذه هي وحدات المعالجة المركزية التي تحتوي على المنطق الأساسي لأداء المهام.
وتهيمن شركة «إنتل» الأميركية على قطاع المعالجات الدقيقة، مما أدى إلى تخارج أغلبية الشركات من السوق، باستثناء «AMD»، والتوجه إلى قطاعات أصغر أو قطاعات مختلفة تماما.
الرقائق القياسية ـ Commodity Integrated Circuit: يتم إنتاجها بكميات كبيرة لأغراض المعالجة «الروتينية». ويقدم هذا القطاع، الذي تهيمن عليه شركات تصنيع الرقائق الآسيوية الكبيرة، هوامش ربح ضئيلة جدا لا يمكن أن تتنافس عليها إلا أكبر الشركات.
الشرائح المعقدة: يدور «النظام الموجود على شريحة» بشكل أساسي حول إنشاء شريحة دائرة متكاملة حيث تمتلك قدرة نظام بأكمله. يدور السوق حول الطلب المتزايد على المنتجات الاستهلاكية التي تجمع بين الميزات الجديدة والأسعار المنخفضة. يعتبر هذا القطاع الوحيد المتبقي الذي يتمتع بفرصة كافية لجذب مجموعة واسعة من الشركات.
وحول أبرز القطاعات التي تعتمد على الرقائق الإلكترونية فإنها تشمل (الحوسبة، الاتصالات، الأجهزة المنزلية، لخدمات المصرفية، الأمن السيبراني، الرعاية الصحية، النقل، التصنيع).
مستهدف الشركات في القطاع
ويعتمد النجاح في صناعة أشباه الموصلات على إنتاج منتجات أصغر وأسرع وأرخص. الفائدة من كونها صغيرة الحجم هي أنه يمكن تزويد الشريحة الصغيرة بنسبة طاقة مرتفعة للغاية. كلما زاد عدد «الترانزستورات» الموجودة على الشريحة، زادت سرعة أداء عملها. وهذا يخلق منافسة شرسة في الصناعة وتؤدي التقنيات الجديدة إلى خفض تكلفة الإنتاج لكل شريحة.
حرب الولايات المتحدة مع الصين
يعد هذا الملف من أحد أهم الموضوعات المهمة خاصة خلال الفترة الأخيرة. وتتهم الحكومة الأميركية أن الصين تستخدم منتجات الرقائق المتقدمة لأغراض عسكرية.
وأعلن البيت الأبيض تحت إدارة بايدن خلال السنوات الأخيرة عن العديد من القواعد والقوانين لتنظيم القطاع وتعزيز منافستها مع الصين وتقليل من هيمنة بكين في هذا الإطار.
سهم «إنفيديا»
تصدرت شركة «إنفيديا» عناوين الصحف منذ بداية العام الحالي، كإحدى شركات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، مدفوعة بالزخم المتزايد على الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
ارتفعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 218% هذا العام، متجاوزة أداء كل الشركات في مؤشر «S&P 500».
وتقدر قيمة «إنفيديا» الآن بأكثر من 1 تريليون دولار، مما يجعلها خامس أكبر شركة أميركية من حيث القيمة السوقية، بعد كل من «أمازون» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«ألفابيت».
ومن أبرز أسباب ارتفاع سهم «إنفيديا» تقنيتها الأساسية، حيث تعتمد منصة «تشات جي بي تي» على وحدات معالجة الرسومات (GPU) التابعة لـ«إنفيديا». وينظر إليها على نطاق واسع على أنها أفضل الرقائق لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتبلغ تكلفة رقائق H100 القوية للشركة حوالي 40 ألف دولار.
ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، في منتصف أغسطس، نقلا عن مصادر خاصة، أن الطلب مرتفع للغاية على وحدات «معالجة الرسومات» (graphics processing) الخاصة بشركة «إنفيديا» حيث قامت السعودية والإمارات بشراء الآلاف من رقائق الشركة لبناء برامج ذكاء اصطناعي.
اشترت السعودية ما لا يقل عن 3 آلاف من رقائق H100 التابعة لـ«إنفيديا»، كما أمنت الإمارات، التي بدأت أيضا العمل على نموذجها اللغوي الكبير، «Falcon»، الآلاف من رقائق الشركة، وفقا لتقرير الصحيفة الذي اطلع عليه موقع «العربية.نت».

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