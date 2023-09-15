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5 طرق اتبعها أجدادنا لمواجهة الطقس الحار

9/15/2023 2:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




لا شك في أن تشغيل مكيّف الهواء أمرٌ مغرٍ، وقد يكون الحل الأمثل، لمواجهة موجة الحر التي يبدو أنها باقية وتتمدد هذا العام. لكن مع غياب التكييف في بلادنا التي تعاني من أزماتٍ متلاحقة، ومع اضطرارنا إلى التحرك نهاراً، لا بدّ أن نواجه الشمس الحارقة ودرجات الحرارة المرتفعة.
وفي الخارج، نحن على موعد مع الجحيم، وفي أفضل الأحوال قد نشعر بأننا داخل فرنٍ مشتعل. فنحن لا نتحدث هنا عن طقسٍ صيفي حار، بل عن موجة حر ترافقها في أغلب الأحيان نسبة رطوبة عالية، وتستمر أكثر من 3 أيام.
اعتاد أجدادنا الوقوف طيلة النهار تحت أشعة الشمس الحارقة، وهم يحرثون الأرض، أو يسقون الزرع قبل موسم القطف. وبعضهم كان يعمل في العمارة، والتجوال في الشوارع، منذ ساعات الصباح الأولى. كيف استطاعوا ذلك، من دون أن يُصابوا بالإجهاد الحراري؟
حِيَل لمواجهة موجة الحر
صحيحٌ أن أجدادنا لم يعرفوا آثار التغير المناخي التي نختبرها اليوم، لكنهم اعتادوا اتباع استراتيجيات وحِيَل معيّنة للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة ومواجهة الطقس الحار، ما عُدنا نلجأ إليها اليوم.
فهناك طرق مختلفة يُمكن اتباعها، من شأنها أن تساعدنا على تبريد المنزل وحماية جسمنا من حرارة الشمس، نجزم بأنها نافعة تماماً لمواجهة موجة الحر. وبين توقيت الخروج من المنزل، ونوع الملابس، والبيوت ذاتية التبريد، هذه 5 حِيَل لا بدّ أن تساعدك في موجة الحر:
1- المياه ثم الفواكه والخضراوات
من المعروف أن التعرق هو آلية الجسم الطبيعية لتبريد نفسه، لكن لا بدّ من تعويض تلك الرطوبة المفقودة على الفور، ولا يوجد ما هو أفضل من شرب المياه باستمرار.
كما يمكن تعويض الرطوبة المفقودة من الجسم عن طريق تناول الخضراوات والفواكه، التي تحتوي على الماء، مثل المانجو والبطيخ والخيار. ويلجأ سكان المناطق الاستوائية إلى تناول الحساء الساخن، من أجل تبريد أنفسهم بواسطة التعرق. جرِّبوا تلك الطريقة في موجة الحر، لن تندموا.
بكل الأحوال، فإن مواجهة درجات الحرارة المرتفعة تعتمد أولاً وأخيراً على الترطيب، والترطيب لا يقتصر فقط على شرب المياه. مزج المياه مع الكهارل، أي المعادن ذات شحنة كهربائية -مثل الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم- يمكن أن يكون مثالياً في هذا الإطار.
وليس هناك أفضل من ماء جوز الهند الذي يُعتبر مفيداً جداً؛ لاحتوائه على الكهارل.
2- تغطية نفسك
اعتدنا ألا نحمل مظلة إلا عندما تُمطر، وألا نعتمر قبعة إلا حين نذهب إلى الشاطئ، مع أن الأمرين مهمان جداً لحمايتنا من الشمس الحارقة والمباشرة في موجة الحر.
عموماً، علينا أن نتفادى الخروج من المنزل بين الـ11 صباحاً والثالثة عصراً، لكن في حال اضطُررنا إلى ذلك، يجب تغطية أنفسنا جيداً لمواجهة الشمس في ذلك التوقيت. فلنحمل مظلة، ولو كان حملها مُربكاً، فلمَ لا نرتدي قبعة؟
وعلى النحو نفسه، إن كنتَ تظن أن ارتداء الملابس الخفيفة فكرة جيدة لتبريد جسمك، فأنت مخطئ، لأن ذلك يعرضك لأشعة الشمس بشكلٍ مباشر.
ففي حديثٍ إلى صحيفة New York Times الأمريكية، قالت الدكتورة جيل تيراباسي (خبيرة الطب الرياضي): "تحتاج في الواقع إلى طبقات ملابس قابلة للتنفس، حتى تساعد في نقل حرارة جسمك إلى الخارج".
وأفضل طريقة لذلك هو ارتداء الملابس الفضفاضة، المصنوعة من القطن أو الكتان. كما أن اختيار الألوان الزاهية التي تعكس أشعة الشمس، من شأنه أن يسمح للهواء بأن يمرّ من وإلى خارج جسمك.
في موجة الحر، تجنب قدر المستطاع أقمشة البوليستر والنايلون، وحاول أن تبتعد كذلك عن الألوان الداكنة. فهي تحبس الحرارة داخل جسمك، ما يؤدي إلى صعوبة تبخر العرق. وفي الواقع فإن السماح للعرق بالتبخر يُعدّ أحد أهم طرق تبريد الجسم أثناء الحركة.
3- المواعيد الذكية
لا شك في أنَّ تجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان يمثل أفضل طريقة لحماية نفسك منها. وهذا يعني جدولة العمل خلال الساعات التي تقل فيها حدة ضوء النهار لدى مختلف الثقافات.
اعتاد أجدادنا أن يبدأ يوم عملهم عند الرابعة صباحاً وحتى الظهيرة على أقصى تقدير، بينما يمضون فترة ما بعد الظهيرة في الراحة، قبل معاودة العمل عند الرابعة عصراً.
في موجة الحر التي اجتاحت أوروبا، بدأت بعض الدول تدرس فكرة منح استراحاتٍ للطلاب خلال منتصف النهار أيضاً. كانت ألمانيا على رأس هذه الدول، مع العلم أنها كانت تسخر من هذه الفكرة في السابق.
4- تبريد المنزل من دون مكيّف
لم تحتوِ بيوت أجدادنا على مكيفات الهواء قديماً، ورغم ذلك استطاعت منازلهم الحفاظ على برودتها، عبر استخدام آلياتٍ أخرى أكثر ذكاء.
ومن أبرز تلك الآليات ترك النوافذ مفتوحة ليلاً وخلال ساعات اليوم الأولى، وإغلاقها قبل أن تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع خلال الظهيرة. كما أن وضع ستائر ثقيلة من شأنه أن يمنع دخول الحرارة، وأشعة الشمس إلى الغرف.
وتقترح وزارة الطاقة الأمريكية أن نستخدم ستائر ملونة، مدعمة بستارة أخرى بيضاء، بهدف تقليل اكتساب الحرارة بنسبة تصل حتى 33%. ويُمكن استخدام حيلة رش الستائر ببضع قطراتٍ من الماء كل بضع ساعات، حتى تحوّل الهواء الحار إلى نسمات باردة.
إضافةً إلى ذلك، حاول تعليق مراوح في سقف الغرف، لأنها تعمل على تدوير الهواء البارد المحصور في الداخل.
5- تبليل نفسك
في الدول الأوروبية، اعتاد المواطنون رش وجوههم بالماء، خلال الصيف. وفي الواقع، هذه حيلة ممتازة لمواجهة موجة الحر، لأنها تساعد على تبريد البشرة، بعدما يتبخر منها الماء بسبب التعرق. فامتلاك طبقة ماء باردة يساعد في تسريع قدرة الجسم على إطلاق الحرارة.
في المقابل، تستطيع قطع القماش الباردة والمبللة تحقيق الغاية نفسها، وهذا ما اعتاد الرجال في شمال الهند فعله. فهم يلفون الوجه بوشاح أو منشفة مبللة، خلال ساعات الحر الشديدة، وهذه ممارسة منطقية جداً.
فمن الناحية العلمية، الرقبة مليئة بالأوعية الدموية التي تتوسع مع ارتفاع درجات الحرارة. وتحمل هذه الأوعية المتوسعة كمية أكبر من الدم الساخن، من داخل الجسم إلى الجلد، حيث تتبخر الحرارة في الهواء.
لذلك، وحين يصل أحدهم إلى غرف الطوارئ بعد نوبةٍ من الإجهاد الحراري مثلاً، أول ما يفعله الأطباء عادةً هو تغطية الرقبة بالثلج أو المناشف الباردة، من أجل خفض درجة حرارة الجسم بسرعة.



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