وطن النهار
التاريخ
9/14/2023 11:23:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع الاعتزاز والتقدير للوطن الإسلامي والعربي الكبير، لكننا لوطننا الغالي الكويت والخليج نقف تحية وإكبارا لهذا الجزء الشامل، لما له من مواقف ونخوة في السراء والضراء، في الداخل والخارج، في مواجهة النكبات والكوارث، ومن أجل تحقيق الإنجازات اعتزازا غير قابل للمزايدات، هذا بشكل عام.
أما الخاص بهذه الأوطان فاحترام ورعاية الإنسان مواطنا ووافدا كريما، كما هي قوانيننا رعاية شاملة كاملة لا تجاوز فيها، وتطبيق الضبط والربط للحزمة الاجتماعية الواحدة، لو لزم الأمر لذلك الموقف الموحد.
دليل ذلك نسب وجداول السكان وتواجدهم بكل دول الخليج والتي عبرت عنها كلمات رائد دستور الكويت أميرها الراحل، طيب الله ثراه، الشيخ عبدالله السالم الصباح في ستينيات القرن الماضي (الكويت بلاد العرب)، ولا تزال الحال كما هي حسب التوظيف والأعمال مفتوحة المجال حكومة وأهلية توزع فيها الأرزاق بلا تعجيز وبلا ابتزاز، ليكون المواطن آمنا بحياته الأسرية، والوافد بجهوده الذاتية، تخصصا وطاقات.
برعاية ربانية وقوانين تراعي ما هو أنسب للنسيج الاجتماعي والسكاني بلا تجاوز للقوانين والثوابت المطلوب احترامها، عبر عنها يوما ما الرئيس الجزائري الراحل بوتفليقة خلال مؤتمر بترولي في تسعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى قيادات خليجية تشارك في هذا المؤتمر، والفارق ما بين أنظمة دول خليجية بترولية وأنظمة أخرى تعثرت أمور شعوبها بشعارات قيادية لم توفق في التنمية المطلوبة مع إمكاناتها وثرواتها الطبيعية ولاتزال، تمكنت دول الخليج من اجتياز اختباراتها باتخاذ قراراتها فيما يتعلق بثروات بلادها بفضل الله وحكمة قيادتها الإيجابية، والأمل معقود على استمرار هذا المنوال الخليجي.
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