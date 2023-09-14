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وطن النهار

9/14/2023 11:23:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع الاعتزاز والتقدير للوطن الإسلامي والعربي الكبير، لكننا لوطننا الغالي الكويت والخليج نقف تحية وإكبارا لهذا الجزء الشامل، لما له من مواقف ونخوة في السراء والضراء، في الداخل والخارج، في مواجهة النكبات والكوارث، ومن أجل تحقيق الإنجازات اعتزازا غير قابل للمزايدات، هذا بشكل عام.
أما الخاص بهذه الأوطان فاحترام ورعاية الإنسان مواطنا ووافدا كريما، كما هي قوانيننا رعاية شاملة كاملة لا تجاوز فيها، وتطبيق الضبط والربط للحزمة الاجتماعية الواحدة، لو لزم الأمر لذلك الموقف الموحد.
دليل ذلك نسب وجداول السكان وتواجدهم بكل دول الخليج والتي عبرت عنها كلمات رائد دستور الكويت أميرها الراحل، طيب الله ثراه، الشيخ عبدالله السالم الصباح في ستينيات القرن الماضي (الكويت بلاد العرب)، ولا تزال الحال كما هي حسب التوظيف والأعمال مفتوحة المجال حكومة وأهلية توزع فيها الأرزاق بلا تعجيز وبلا ابتزاز، ليكون المواطن آمنا بحياته الأسرية، والوافد بجهوده الذاتية، تخصصا وطاقات.
برعاية ربانية وقوانين تراعي ما هو أنسب للنسيج الاجتماعي والسكاني بلا تجاوز للقوانين والثوابت المطلوب احترامها، عبر عنها يوما ما الرئيس الجزائري الراحل بوتفليقة خلال مؤتمر بترولي في تسعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى قيادات خليجية تشارك في هذا المؤتمر، والفارق ما بين أنظمة دول خليجية بترولية وأنظمة أخرى تعثرت أمور شعوبها بشعارات قيادية لم توفق في التنمية المطلوبة مع إمكاناتها وثرواتها الطبيعية ولاتزال، تمكنت دول الخليج من اجتياز اختباراتها باتخاذ قراراتها فيما يتعلق بثروات بلادها بفضل الله وحكمة قيادتها الإيجابية، والأمل معقود على استمرار هذا المنوال الخليجي.

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