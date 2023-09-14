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شركة ماجد الفطيم تفتتح فرعاً جديداً لكارفور وتعيد افتتاح أربعة فروع أخرى

9/14/2023 7:22:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، التي تملك وتدير كارفور في الأردن، عن افتتاح فرعها الجديد لكارفور في منطقة حي الجامعة الأردنية- دوار المغناطيس، إلى جانب إعادة افتتاح وتجديد أربعة فروع وهي فرع الياسمين، و مرج الحمام، مادبا، و مجدي مول.
هذا يجسد افتتاح الفروع الجديدة الذي يأتي بالتماشي مع خطط توسع شركة "ماجد الفطيم" بالسوق المحلي، والتزام كارفور بتقديم تجربة تسوق استثنائية لعملائها، وتسهيل وصولهم إلى أكثر من 21,000 منتج من بينها الخضار والفواكه والمنتجات الغذائية والتموينية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بجودة عالية وبأفضل الأسعار.


وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال المدير الإقليمي كارفور الأردن،نجيب حداد: "تجديد وافتتاح الفروع الجديدة لكارفور الأردن يأتي بالتماشي مع استراتيجيتنا المتعلقة بوضع تجربة العملاء على سلم أولوياتنا من خلال سعينا المستمر لتطوير أعمالنا والخدمات التي نقدمها بناءً على التغذية الراجعة وملاحظات وآراء العملاء، بالإضافة إلى المساهمة الاقتصادية وتنمية الاقتصاد الوطني في المملكة، سواء كان لك بخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني، أو بدعم المنتجات المحلية، حيث نتعامل في كارفور الأردن مع أكثر من 500 منتِج ومورِد أردني لتوفير هذه المنتجات، والتي تتنوع ما بين المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية والتموينية، والصناعات الكيميائية وغير الغذائية، والصناعات الإلكترونية والكهربائيات وغيرها".


ويصل إجمالي عدد فروع كارفور الأردن بعد افتتاحها للفرع الجديد في العاصمة عمان، إلى 51 فرع موزعة على مختلف محافظات المملكة.





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