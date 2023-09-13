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الاميرة سارة بنت فيصل تجتمع بالبعثة الاردنية المشاركة بالأسياد

9/13/2023 2:30:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد-اجتمعت سمو الأميرة سارة بنت فيصل رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022 ) اليوم الأربعاء، بأعضاء البعثة الأردنية المشاركة في الدورة المقبلة.
وتستضيف مدينة هانغتشو الصينية الدورة المقبلة التي ستنطلق يوم 23 أيلول المقبل وتستمر حتى الثامن من تشرين الأول بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي يُمثلون 45 دولة.
وأكدت سمو الأميرة سارة على ثقتها باللاعبات واللاعبين الذين سيمثلون الأردن في آسياد هانغتشو وتحقيق أفضل النتائج بما يعكس تطور الرياضة الأردنية، مشيدة بجهود للمنتخبات الوطنية المشاركة خلال الفترة الماضية.
بدورها أعربت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد عن تقديرها للجهود التي بذلت من قبل الاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية واللاعبات واللاعبين طيلة الفترة الماضية خلال الاعداد للدورة الآسيوية.
وتتكون البعثة الأردنية في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية من وفد يضم (79) لاعبةً ولاعباً يُمثلون 15 رياضة هي: القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة، والملاكمة، والمبارزة، والجولف، والجمباز، والجوجيتسو، والكراتيه، والألعاب الإلكترونية، والرماية، والتايكواندو، والترايثلون، ورفع الأثقال.
وتعد المشاركة الأردنية في الصين هي التاسعة، بعد أن بدأ مشواره في دورات الألعاب الآسيوية في سول عام 1986، حصد خلالها الأردن في 8 نسخ 45 ميدالية؛ منها 5 ذهبيات و16 ميدالية فضية و24 ميدالية برونزية.



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