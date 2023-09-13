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ارتفاع معدل التضخم السنوي في أمريكا لـ 3.7%

9/13/2023 9:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسارع معدل التضخم السنوي في أميركا خلال آب الماضي، بأكثر من المتوقع، بسبب الزيادات في أسعار الطاقة، الأمر الذي يضع ضغوطاً على الفيدرالي الأميركي بشأن إنهاء موجة التشديد النقدي ورفع الفائدة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية،التي صدرت اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال آب إلى 3.7 % على أساس سنوي، مقابل 3.2 % في تموز.
وكان اقتصاديون توقعوا ارتفاع معدل التضخم السنوي في أميركا بنسبة 3.6 % فقط في آب.

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