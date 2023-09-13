ارتفاع معدل التضخم السنوي في أمريكا لـ 3.7%

ارتفاع معدل التضخم السنوي في أمريكا لـ 3.7%
التاريخ
9/13/2023 9:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تسارع معدل التضخم السنوي في أميركا خلال آب الماضي، بأكثر من المتوقع، بسبب الزيادات في أسعار الطاقة، الأمر الذي يضع ضغوطاً على الفيدرالي الأميركي بشأن إنهاء موجة التشديد النقدي ورفع الفائدة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية،التي صدرت اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال آب إلى 3.7 % على أساس سنوي، مقابل 3.2 % في تموز.
وكان اقتصاديون توقعوا ارتفاع معدل التضخم السنوي في أميركا بنسبة 3.6 % فقط في آب.
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