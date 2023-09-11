طلبتنا موهوبون ونقدم لهم برامج متنوعة لاحتضان قدراتهم وتنمية مهاراتهم



أعلنت المديرة العامة لمدرسة البكالوريا الأمريكية أريج الغانم أن طلبة المدرسة حققوا أعلى النتائج على مستوى الكويت في اختبارات الصفوف المتقدمة Advance placement، لافتة إلى أنها مقررات بمستوى جامعي تطرحها بعض المدارس لطلبتها في المرحلة الثانوية.

وقالت الغانم في تصريح صحافي إن نتائج طلبة البكالوريا الأمريكية أظهرت تقدمهم في مقررات AP CalcuAP Biology وAP Coding، ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى العالمي، حيث حصلوا على معدلات أعلى من المعدل العالمي في هذه المقررات الثلاثة، كما أنهم حصلوا في كل المقررات على نتائج أعلى من المعدل المحلي.

وذكـــرت الغانــــم أن الاختبارات التي يخضع لها الطلبة هي اختبارات عالمية ترد من خارج الكويت، وتجرى بمواعيد محددة، وهي تتبع American college board.

وقالت الغانم إن هذه النتيجة جاءت لتثبت أننا قادرون على مواجهتها، وأن تكون مخرجاتنا بالمستوى المطلوب، مشيرة إلى أن أكثر تحد يواجههم هو استقطاب العنصر البشري، الأمر الذي يجعل من الصعوبة البقاء على مستوى عال من التعليم، إلا أن البكالوريا الأمريكية استطاعت تحقيق ذلك.

وبينت أن المدرسة خلقت بيئة مناسبة للطلبة، مما يجعلهم جميعا محبين للعلم، ولديهم رغبة في إثبات الذات، مضيفة أن طلبة البكالوريا الأمريكية لديهم المهارات اللازمة، ونشأوا بطريقة جيدة في المنزل وبالتالي، فإن المدرسة، ومع توفير البرامج الجيدة والمناسبة، استطاعت أن تتبنى مهاراتهم وتنميها.

وختمت الغانم بالقول ان البـــرامج التعليمية في البكالوريا الأمريكية متنوعة، وتحاكي متطلبات العصر، لافتة إلى أنه على سبيل المثال فإن المدرسة تعتبر الأولى في الكويت التي طرحت برنامج الكودينغ والـ AT CODING بدءا من الصف السادس لطلبتها.