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كيف يؤثر تمرين القرفصاء على الجسم؟

9/11/2023 2:33:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ينصح خبراء بأداء تمرين "القرفصاء العميق" لكن دون مبالغة، ففي حين أن هذا الوضع له نتائج صحية إيجابية على الجسم، إلا أنه قد يكون مضرا أيضا، وفق تقرير لموقع "باذ فييد" الأميركي.

 وفي هذا الوضع يكون الفخذان والركبتان في حالة انحناء شديد، مع بقاء الجذع مستقيما والكعبين مسطحين على الأرض.

ويتطلب الحفاظ على وضعية "القرفصاء العميق" مع وضع الكعبين على الأرض قدرا جيدا من التوازن.

جاستن سي لين، المعالج الطبيعي في توستين بولاية كاليفورنيا قال: يستهدف هذا التمرين مجموعات عضلية متعددة، وحدوث عملية تمديد للظهر والوركين والركبتين والكاحلين".

ويقول بهرام جام، المعالج الطبيعي: "إن الكاحلين والركبتين والوركين والظهر تتحرك بكامل قوتها من الثني"، ويشير إلى أن "جميع الحركات التي تقع ضمن قدرة الجسم البشري مفيدة لنا، لذا فإن (وضع) القرفصاء مفيد للجسم من الناحية الفنية".

لكن البقاء في أي وضعية لفترة طويلة من الزمن ليس بالأمر الجيد، لأنها ستؤدي إلى تهيج أجزاء معينة من الجسم.

ماثيو ستولتس-كولهماينن، الأستاذ المساعد في علم وظائف الأعضاء في جامعة كولومبيا، أشار إلى مشكلات صحية يتعرض لها الأشخاص الذين يجلسون بهذه الوضعية، مثل حراس مرمى الهوكي الذين تحدث لهم بمشاكل في الورك، وبشكل عام يحدث قطع لإمدادات الدم للساق.

ويشير إلى دراسة أجريت في الصين والولايات المتحدة وجدت أن كبار السن الذين أمضوا أكثر من ساعة في وضع القرفصاء كل يوم في العشرينيات من عمرهم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتهاب مفاصل الركبة.

ومع ذلك، فإن قضاء أقل من ساعة في وضع القرفصاء لم يرتبط بزيادة معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل. ورأت دراسة لاحقة أن الجلوس في وضع القرفصاء في بعض الأحيان يقلل من هذه المخاطر.

وقال ستولتس-كولهماينن: "لا أعتقد بالضرورة أننا يجب أن نقضي المزيد من الوقت في وضع القرفصاء العميق، لكنها حركة جيدة يمكننا القيام بها، وهي قدرة جيدة يجب أن نمتلكها".

وأشار إلى أنه قد تكون هناك أوقات في حياتك تحتاج فيها إلى استخدام مرحاض القرفصاء، أو التقاط شيء من الأرض، أو الجلوس مع طفل صغير.

وقال لين: "إذا جلست في وضع القرفصاء لمدة 15-20 دقيقة يوميا، سيساعد ذلك في تحقيق التوازن وتحسين حركة المفاصل والعضلات وقاع الحوض"، نقلا ع الحرة.

ويرى أن "وضع القرفصاء اختبار ذاتي لمعرفة مدى صحة أطرافك السفلية وظهرك... للحفاظ على هذا، أعتقد أننا جميعا يجب أن نجلس في وضع القرفصاء كل يوم مرة واحدة على الأقل، حتى لو كان ذلك لبضع ثوان".





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