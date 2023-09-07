بيع فيلا في البراري بـ 42 مليون درهم

أعلنت شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» عن بيع الفيلا «آر 8»، العقار المميز في البراري بدبي. والتي تمتد على مساحة 11.646 قدماً مربعة على قطعة أرض بمساحة 12.905 أقدام مربعة، مقابل 42 مليون درهم.

وتتميز الفيلا بتصميم حديث مع تشطيبات تتضمن أرضيات من الرخام من كالكوتا، ومطبخ من بوغنبوهل، وأجهزة من جاجنو، مع نظام أتمتة منزلي شامل، ويقدم العقار مزيجاً متناغماً يجمع ما بين الفخامة والعملية. وساهم أثاث الفيلا المُقدم من فيندي ومينوتي، بالإضافة إلى الأعمال الفنية المُعدة خصيصاً في خلق أجواء مميزة وإضفاء لمسة خاصة. تشمل العناصر المعمارية الجديرة بالملاحظة الجناح الرئيسي العائم الذي يوفر إطلالات هادئة على الحدائق الخضراء المحيطة.

وحافظ مشروع البراري على سمعته وجهة فاخرة رئيسية بارزة، حيث تشهد المنطقة زيادة ملحوظة بنسبة 14% سنوياً في أسعار العقارات. وبهذا النجاح تنضم فيلا آر 8 إلى قائمة المبيعات الفاخرة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار في دبي. ووفقاً لتقرير نايت فرانك لسوق العقارات السكنية في دبي لعام 2023، تتصدر دبي المرتبة الأولى عالمياً في مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، مع بيع أكثر من 188 عقاراً خلال النصف الأول من العام. ويمثل مشروع البراري أحد أكثر المجتمعات الصديقة للبيئة في دبي، حيث يجذب سكاناً جدداً من خلال إضافة منافذ تجارية جديدة وخيارات تناول الطعام والعديد من المرافق جديدة، بما في ذلك المجتمعات القادمة مثل «تشورسيا».



وقال أندرو كامينغز، الشريك ورئيس قسم العقارات الفاخرة في نايت فرانك: «إن نجاح مشروع البراري الذي سجَّل أرقاماً قياسية لم يحدث بمحض الصدفة. لقد عزز مطورو المنطقة مستوى أعمالهم وقدموا فيلات مخصصة تلبي تماماً طلب المشترين. من خلال نهج تسويق استراتيجي وشراكتنا الموثوقة مع البائع، شهدنا قدوم أكثر من 100 وسيط من كبار الوسطاء بغرض زيارة الفيلا. ويعد هذا بمثابة انتصار للتعاون الذي يُوضح كيف يمكن للوسطاء العمل بأفضل طريقة لصالح جميع الأطراف عندما يتعاونون معاً».

وأضاف: «يُسعدنا أيضاً الإعلان عن إطلاق فيلا آر 9 المُقدمة من قبل نفس المطور، والتي تقع بالجوار مباشرة. وسيتضمن هذه الإصدار الجديد نسخة مطورة من آر 8، على مساحة أكثر من 15.000 قدم مربع من المساحة المبنية وقطعة أرض تبلغ مساحتها ما يقرب من 20.000 قدم مربع».

وتشهد دبي تأثيراً إيجابياً واسع النطاق، مع وجود 368 وحدة سكنية في أحياء المدينة الرئيسية مثل جزيرة النخلة وتلال الإمارات وجزيرة جميرا باي، تزامناً مع الاتجاه العالمي للأفراد الأثرياء الباحثين عن مناطق خضراء، فإن هذا يؤدي إلى الارتقاء السريع للمجتمعات الداخلية نحو مكانة متميزة. وأحد أبرز هذه الأمثلة الناجحة هو مشروع البراري، الذي يُتوقع أن ينضم إلى القائمة الحصرية لأحياء دبي الرئيسية.

ومع زيادة الأسعار بنسبة 111% منذ يناير 2022، أصبحت منطقة البراري الآن على قدم المساواة مع مناطق دبي الرئيسية والتي شهدت نمواً بنسبة 125% في قيم رأس المال خلال نفس الفترة.