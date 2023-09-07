Thursday, 07 September 2023 04:48 GMT

الصحة ترجح عقد امتحان مزاولة مهنة التمريض الشهر المقبل

9/7/2023 7:13:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
رجحت مدير مديرية التمريض المكلف بوزارة الصحة عائشة قاسم عقد امتحان مزاولة مهنة التمريض المشارك خلال شهر تشرين أول المقبل.
وقالت قاسم لـ"الوكيل الإخباري"، إن الامتحان سيعقد بعد توقيع كتاب الموافقة على عقد الامتحان من قبل وزير الصحة، لافتة إلى أن الامتحان سيعقد خلال شهر من موافقة الوزير.
وأضافت أن الوزارة ستعلن لاحقا عن موعد الامتحان وفتح رابط التسجيل تمهيدا لحصر أعداد المتقدمين.
وعن نتائج الامتحان الأخير لمزاولة مهنة التمريض أشارت قاسم إلى أنها أعلنت بعد عقد إعادة الامتحان بنحو أسبوع.
وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول موعد عقد امتحان المزاولة مهنة التمريض المشارك وذلك باعتبارها شرط للعمل سواء في الأردن أو خارج المملكة.

MENAFN07092023000208011052ID1107026200

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث