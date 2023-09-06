إدارة المركز العلمي.. بوركت جهودكم

مازالت جهود إدارة المركز العلمي تجري على قدم وساق من خلال مشاركاته في الفعاليات العلمية والمعرفية والوطنية، مؤخرا وقبل أسابيع كرمت بلدية الكويت المركز العلمي لمشاركته في حملة «ديرتنا تستاهل» التي تعد من ضمن جهود الدولة في المحافظة على نظافة الكويت والتوعية بقوانينها، وذلك يعكس مدى الاهتمام الدائم للمركز العلمي بالبيئة والدعم المباشر والمستمر للمبادرات التي من شأنها الحفاظ على بيئة الكويت نظيفة وتجديدها بابتكارات بحثية وطنية.

كما أن المركز العلمي نشط في فصل الصيف بدوراته التدريبية والتي اختتمها نهاية أغسطس الماضي، تخلل الدورة مهرجان العودة إلى المدارس والذي انتهى المركز من فعاليته مع بداية سبتمبر الجاري، بكل تأكيد ما أتناوله في مقالي هذا «غيض من فيض» لما يشاركه ويقدمه المركز العلمي مع جميع مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، ولعله النافذة على ضرورة توثيق هذا الصرح العلمي الكويتي، الذي يعد أحد أبرز المعالم الحضارية في البلاد.

إن المشروع الحضاري العلمي كان فكرة أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، وهو من افتتحه في منطقة السالمية في 17 أبريل عام 2000، وبلغت تكلفته 25 مليون دينار كويتي. ويقسم المركز العلمي إلى 3 أقسام الأكواريوم وقاعة الاستكشافات وقاعة سينما آيماكس، ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط لما يحتويه على هذه المرافق الثلاثة، ويضاف إلى أقسامه متحف أرضي لنماذج مختلفة من السفن التي استخدمت في زمن الكويت القديمة ومنها سفن الغوص على اللؤلؤ ونقل البضائع أي التجارة التي اشتهر بها الكويتيون مسافرين بحرا إلى أقاصي بلاد الهند والصين وكانوا يسلكون ما يسمى بطريق الحرير.

لست هنا بصدد إعداد تقرير مفصل عن المركز العلمي بقدر ما هو توثيق لبعض المعلومات، وسردت هذا السرد «لغاية في نفس يعقوب» متوجها بسؤال إلى المعنيين: أما آن الأوان لتطوير مرافق المركز العلمي وتشكيل أقسام معرفية وعلمية جديدة؟

وبالحقيقة كانت لي زيارة إلى المركز العلمي ورأيت التوسعة الجديدة للمركز، ولابد أن هذه التوسعة ستكون وفق المواصفات العالمية من حيث التصميم الهندسي والمعدات والأقسام الجديدة، التي تعنى بكل جديد ومنه ثورة الذكاء الاصطناعي والروبوتات الصغيرة والضخمة.

ولعلي اتساءل عن الخطط المعدة مستقبلا لتطوير المركز العلمي من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من جهة البحوث العلمية وكوني أعرف أن الهدف من بناء المركز كان لأجل بناء بيئة نظيفة مستدامة، ولإنقاذ نباتات وحيوانات البيئة البرية والبحرية لحماية البيئة الكويتية وبيئة الدول الخليجية بما فيها نشر ثقافة الحد من التلوث البيئي وإيجاد الحلول لبيئة نظيفة وطاقة متجددة.

وكلي أمل.. أن يتم بذلك جهد أكبر لتطوير المركز العلمي، وأن توظف البحوث والاختراعات الوطنية في الهدف المنشود وأن يشكل المركز العلمي تنافسا مع مراكز عالمية.

وأقول: بوركت جهود القائمين على المركز العلمي والعاملين في المبادرات والفعاليات، والساعين لتنمية كل الصروح البحثية والعلمية في البلاد.



