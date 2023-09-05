مكتبة محمد بن راشد... سبتمبر استثنائي بالثقافة والفنون

تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر سبتمبر الجاري، سلسلة مميزة من الفعاليات الثقافية والترفيهية المجانية، والتي تجمع بين العلوم، الأدب، الفنون والثقافة القانونية.وبدأت أولى الفعاليات، في الأول من الشهر الجاري، بحفل أوبرا استثنائي احتفاءً بالمرأة الإماراتية، أحيته الفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي، ورافقتها أوركسترا شبابية رائعة، وشهد الحفل مشاركة واسعة وكبيرة من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات.

اهتمام

وانطلاقاً من الاهتمام الدائم لمكتبة محمد بن راشد بتنمية الإبداع لدى الأجيال الناشئة، تنظم ورشة عمل ((ورقة ومقص.. فن الاستدامة))، والتي تركز على تطوير الذكاء الفني لدى الأطفال، وتوعيتهم بأهمية الاستدامة والتوازن البيئي.على الصعيد الأدبي، تحتفي مكتبة محمد بن راشد بالكاتبة البريطانية الشهيرة أجاثا كريستي، ضمن سلسلة فعاليات ((أيام المكتبة)) الشهرية، من خلال ورش عمل الكتابة التشويقية مع المدرب وليد علاء الدين، إلى جانب مناقشة مذكراتها بالتعاون مع نوادي القراءة، وذلك في إطار التزام المكتبة بتعزيز الثقافة الأدبية في المجتمع.

ويشمل برنامج فعاليات شهر سبتمبر فعالية ((المونولوج))، بالتعاون مع المخرج المسرحي ياسر القرقاوي، لتعزيز فهم فن المسرح ودوره في إيصال الرسائل الثقافية، حيث يركز على مبادئ وأساسيات إعداد الممثل المسرحي.وعلى الجانب القانوني، تنظم المكتبة جلسة تثقيفية حول قانون العمل الإماراتي، بمشاركة خبراء قانونيين، وبالتعاون مع أكاديمية حبيب الملا، حيث تُسلط الضوء على أبرز المفاهيم والحقوق والواجبات المتعلقة بقانون العمل.

كما تُنظم ورشة متخصصة في فن صناعة المحتوى الرقمي لمنصات التواصل الاجتماعي، لمواكبة اتجاهات العصر وتقديم أساليب جديدة في إنتاج المحتوى الرقمي، بالتعاون مع صانع المحتوى كاظم فياض.وبمناسبة المولد النبوي الشريف، تنظم مكتبة محمد بن راشد فعالية مميزة لفن ((المالد))، بالتعاون مع فرقة فنون شعبية إماراتية، بالإضافة إلى عقد محاضرات وقراءات تسلط الضوء على ((فن المالد)) وتاريخه في دولة الإمارات.