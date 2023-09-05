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من الغناء إلى الأوسكار.. أفضل الأدوار التمثيلية التي قدمها موسيقيون

9/5/2023 2:24:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



جرت العادة أن تجذب أضواء السينما أصحاب المواهب المختلفة، خاصة وأن الأفلام أحد أكثر الفنون التي تضمن لأصحابها خلود أسمائهم، ولهذا نجد أعمالا سينمائية من بطولة مطربين، أو لاعبي كرة قدم، وحتى عارضي الأزياء. لكن ذلك لا يعني بالضرورة تمتعهم بقدرات تمثيلية؛ إذ في غالبية الأحوال لا يخرج الأمر عن كونه استثمارا لشهرتهم، مما يجعل وجودهم على الساحة مرتبطا بفترة توهجهم، ومن ثم يختفون.
ومع ذلك، نسرد في هذه القائمة أسماء بعض الموسيقيين الذين فاجؤوا الجميع وأظهروا موهبة تمثيلية لا تقل كفاءة عن موهبتهم بالغناء، حتى إن بعضهم ترشح إلى الأوسكار، ومنهم من فاز بها.
الكوميديا الرومانسية الأكثر سحرا
"مجذوبة القمر" (Moonstruck) أحد أشهر أفلام الكوميديا الرومانسية التي صدرت بالثمانينيات وتحديدا في 1987. حصد العمل أكثر من 122 مليون دولار وقت عرضه، إضافة إلى 3 جوائز أوسكار، وجائزتي غولدن غلوب.
حينذاك، كان قد مضى على مسيرة "شير" بمجال الغناء أكثر من عشرين عاما حتى باتت أحد أكبر نجوم البوب، لذا حين اقتحمت مجال التمثيل لم يبد الأمر غريبا، وإن لم يأت مصحوبا بتوقعات مرتفعة. ولهذا فوجئ النقاد والجمهور بالأداء الممتع والاحترافي الذي قدمته بفيلم "مجذوبة القمر"، وفازت عنه بأوسكار وغولدن غلوب، ضمن فئة أفضل ممثلة.
النجم الأسطورة
رغم كل اللغط الذي أصاب حياة النجم ويل سميث الحائز على الأوسكار خلال الفترة الأخيرة، لا يمكن لأحد إنكار كم هو متعدد المواهب، مما ساعده على تقديم أفلام متنوعة جمعت بين الدراما والكوميديا والرومانسية والسير الذاتية والتاريخ وحتى الخيال العلمي.
وبالرجوع إلى الثمانينيات، نجد أن سميث بدأ مسيرته فور الانتهاء من الثانوية، حيث تخلى عن خططه الجامعية وسعى جاهدا ليصبح نجما بموسيقا الهيب هوب، وشق طريقه في عالم "الراب" بأغنيته الأولى في 1985، وفاز بجائزة "الغرامي" الأولى في 1989، مما جعله أول مغني راب يفوز بالجائزة.
وبسبب مسيرته الموسيقية المثيرة، لفت سميث أنظار المنتجين إليه، وكانت النتيجة مسلسل "السيت-كوم" أمير بيل إير الجديد" (The Fresh Prince of Bel-Air) الذي استمر طوال 6 مواسم استطاع سميث خلالها الوصول إلى قلوب مشاهدي التلفزيون، وليس لمحبي الراب فقط.
الملكة اللطيفة
لطالما عرفت "كوين لطيفة" بكونها إحدى أشهر النجمات السمراوات بطلات الأفلام التي تنتمي لفئة الكوميديا-الرومانسية؛ مثل: فيلم "رحلة الفتيات" (Girls Trip)، وفيلم "هير سبراي" (Hairspray)، وهذا لما تتمتع به من خفة ظل.
غير أن هذا لا يعني أبدا محدودية موهبتها التمثيلية، والدليل ترشيحها لجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "شيكاغو" (Chicago) في 2002، وهي الفئة نفسها التي ترشحت عنها بكل من الغولدن غلوب وبافتا البريطانية، علما أن "شيكاغو" أول فيلم موسيقي يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم منذ 1968.
مولد نجمة
حين أعلن أن المغنية الأميركية "ليدي غاغا" ستقوم ببطولة النسخة الرابعة من فيلم "مولد نجمة" (A Star Is Born) الذي صدر في 2018 وأخرجه ولعب بطولته برادلي كوبر، تحمس كثيرون من محبي غاغا لرؤيتها على الشاشة الكبيرة، خاصة وأن غاغا تشبه بطلة الفيلم بأن كليهما نجمتا بوب تجيدان الغناء وكتابة الأغاني، الأمر الذي دفع بعض النقاد للاعتقاد بأن العمل أقرب إلى سيرتها الذاتية، وهو ما تم نفيه من صانعي العمل.
وتدور الحبكة حول شابة موهوبة تمنحها الحياة فرصة كبيرة حين يكتشفها موسيقار يعاني من إدمان الكحول والاكتئاب، ويحاول الاثنان النجاح معا. ورغم أن العمل هو التجربة التمثيلية الأولى لغاغا والإخراجية والغنائية الأولى لكوبر، فإنه حظي بجماهيرية هائلة، وترشح إلى 8 جوائز أوسكار، و7 جوائز بافتا، و5 جوائز غولدن غلوب.
بينما فازت ليدي غاغا بالغولدن غلوب والأوسكار وبافتا البريطانية لأفضل أغنية أصلية، إضافة إلى 3 جوائز غرامي، وقد أثنى النقاد على أدائها مشيرين إلى إجادتها لدور الشابة غير الواثقة بنفسها، التي تخلت عن أحلامها خوفا من المجازفة، كونها قدمته بكثير من الحساسية والرهافة، مع فيض من الإمتاع الناتج عن موهبتها الغنائية المميزة.-(الجزيرة نت)



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