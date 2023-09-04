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رومانيا تنفي سقوط مسيّرات روسية على أراضيها

9/4/2023 7:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفت وزارة الدفاع الرومانية صحة الأنباء التي تم تداولها الليلة الماضية، حول سقوط طائرات مسيرة روسية على أراضي البلاد.


وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الرومانية، اليوم الاثنين: "تنفي وزارة الدفاع الوطني بشكل قاطع مزاعم سقوط طائرات روسية مسيرة على الأراضي الرومانية".


وأشارت في البيان إلى أن الأسلحة الروسية لم تخلق أي تهديدات عسكرية مباشرة للأراضي الرومانية أو المياه الإقليمية الرومانية.


كما أكدت الوزارة أن المؤسسات الدفاعية تراقب الوضع بشكل مستمر باستخدام طائرات مسيرة وتم تعزيز المراقبة في البر والبحر والجو.

RT

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