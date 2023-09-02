كيلو الرمان بـ 3 دنانير في الأردن

كيلو الرمان بـ 3 دنانير في الأردن
التاريخ
9/2/2023 9:10:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى 583.203 طن، السبت، وبلغت كمية الخضار 14.399 طن، والفواكه 568.804 طن.
ووفقا لنشرة السوق المركزي وقائمة الأسعار المعلنة تراوحت أسعار المنتجات المحلية للكيلوغرام الواحد على النحو التالي: تراوح سعر الباذنجان بين 15 و 25 قرشاً، البطاطا بين 25 و55 قرشاً، والبندورة بين 15 و25 قرشاً، الدوالي بين 150 و 500 قرشًا، وسعر الخس الأحمر بين 300 و 350 قرشًا، وسعر البروكلي بين 150 و250 قرشًا، وسعر الباميا بين 100 و 200 قرشًا، وسعر فاكهة التنين بين 800 و 900 قرشًا، وسعر ملوخية "فرط" 15 و25 قرشًا.
وتراوح سعر كل من التوت والتوت البري "بلوبيري" بين 800 و 900 قرشا، وسعر الفستق الحلبي بين 500 و 600 قرشا، وسعر الرمان بين 250 و 300 قرشا، وسعر كيلو التفاح بين 150 و 200 قرشا.
MENAFN02092023000208011052ID1106998267
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.