Sunday, 03 September 2023 02:30 GMT

كيلو الرمان بـ 3 دنانير في الأردن

9/2/2023 9:10:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى 583.203 طن، السبت، وبلغت كمية الخضار 14.399 طن، والفواكه 568.804 طن.
ووفقا لنشرة السوق المركزي وقائمة الأسعار المعلنة تراوحت أسعار المنتجات المحلية للكيلوغرام الواحد على النحو التالي: تراوح سعر الباذنجان بين 15 و 25 قرشاً، البطاطا بين 25 و55 قرشاً، والبندورة بين 15 و25 قرشاً، الدوالي بين 150 و 500 قرشًا، وسعر الخس الأحمر بين 300 و 350 قرشًا، وسعر البروكلي بين 150 و250 قرشًا، وسعر الباميا بين 100 و 200 قرشًا، وسعر فاكهة التنين بين 800 و 900 قرشًا، وسعر ملوخية "فرط" 15 و25 قرشًا.
وتراوح سعر كل من التوت والتوت البري "بلوبيري" بين 800 و 900 قرشا، وسعر الفستق الحلبي بين 500 و 600 قرشا، وسعر الرمان بين 250 و 300 قرشا، وسعر كيلو التفاح بين 150 و 200 قرشا.

MENAFN02092023000208011052ID1106998267

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث