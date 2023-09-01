10 مليارات لتطوير مطار دبي ورفع طاقته الاستيعابية

تخطط مطارات دبي لعمليات تطوير وتحديث في المطار بـ10 مليارات درهم بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية والارتقاء بالخدمات عبر الاستثمار في التقنية، وتحسين تجربة السفر، ومواكبة النمو المتزايد في حركة المسافرين.

وتعمل الخطط على زيادة سعة المطار على مدى 10 إلى 15 عاماً المقبلة حتى يصل المطار الأكثر ازدحاماً في العالم إلى أقصى طاقته الاستيعابية، وبعد ذلك تتوسع العمليات إلى المركز الثاني في دبي – مطار دبي ورلد سنترال. وفي حين أن مطار دبي الدولي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 118 - 120 مليون مسافر، فإن مطار دبي ورلد سنترال يتعامل مع نحو 26.5 مليون مسافر، مع إمكان استيعاب 240 مليوناً بعد استكمال المرحلة الثانية من توسعته.

وقال بول غريفث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: ستطال التحسينات مباني المسافرين، وزيادة مساحات التنقل في المطار، وزيادة عدد مكاتب تسجيل الوصول لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في التقنيات الحديثة لتوسيع طاقة المطار الاستيعابية وتحسين تجربة السفر.

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