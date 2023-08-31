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الأمن السيبراني: التحقيق جارٍ لمعرفة مصدر الهجوم الإلكتروني الذي استهدف امانة عمّان

8/31/2023 3:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، إن التحقيق ما زال جار لمعرفة مصدر الهجوم الإلكتروني الذي استهدف موقع امانة عمّان اليوم.
وأضاف محارمة لـ" الوكيل الإخباري" الهجوم الإلكتروني الذي استهدف موقع امانة عمّان كان بسيطاً ولم تتأثر خدمات الأمانة الإلكترونية.
وأضاف أن الهجوم أثر على الانترنت الداخلي للأمانة فقط، موضحا أنه تم التعامل مع الحادثة واستعادة الانترنت بشكل طبيعي .
وقالت أمانة عمان الكبرى، الخميس، إن انقطاع شبكة الإنترنت عن الامانة كان بسبب هجوم إلكتروني، وهو ليس الاول.

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