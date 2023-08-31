حققت الفترة الحالية من سوق انتقالات اللاعبين، قبل غلقها مساء غد الجمعة، رقما قياسيا جديدا في إجمالي حجم الإنفاق على الصفقات، ليقترب هذا الإجمالي من ثمانية مليارات يورو، ويكون الميركاتو الصيفي الحالي الأبرز في التاريخ.

ومنذ بداية الميركاتو الحالي قبل عدة أسابيع، كانت الصفقات المميزة حاضرة بشكل واضح، وإن لم يشهد صفقات من نوعية انتقال البرازيلي نيمار قبل سنوات إلى باريس سان جيرمان، والتي لا تزال الصفقة الأغلى في التاريخ.

وأظهر تقرير موقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام الفرق واللاعبين، أن الميركاتو الحالي هو الأعلى في تاريخ اللعبة من حيث إجمالي إنفاق الأندية على صفقات انتقال اللاعبين.

ويسدل الستار على سوق الانتقالات في معظم الدوريات الكبيرة مساء غد الجمعة بعد أسابيع عدة من النشاط الملحوظ للعديد من الأندية.

وأوضح التقرير أن إجمالي الانفاق تجاوز الرقم القياسي السابق، والذي تحقق في صيف 2019 قبل أزمة جائحة "كوفيد-19"، وبلغ وقتها 7.568 مليارات

يورو، وهو إجمالي انتقالات 1969 لاعبا.

وكان الدوري الإنجليزي بمختلف أنديته هو الأكثر إنفاقا في ذلك الوقت بـ1.53 مليار يورو، فيما بلغ إجمالي إنفاق أندية المسابقة نفسها في الميركاتو الحالي 2.43 مليار يورو ليظل هو الدوري الأعلى انفاقا على انتقالات اللاعبين في العالم، بانتظار غلق باب الميركاتو غدا.

وتحطم الرقم القياسي لإجمالي حجم الانفاق في سوق انتقالات اللاعبين على مستوى العالم في الصيف الحالي، وتجاوز 7.631 مليارات

يورو لانتقال 1617 لاعبا، وهو إجمالي قابل للزيادة بشكل واضح في الساعات المقبلة قبل غلق باب الانتقالات.

وشهدت الساعات الماضية نشاطا مكثفا في سوق الانتقالات، ما أسفر عن أكثر من صفقة مهمة، كان في مقدمتها انتقال المدافع الفرنسي الدولي بنيامين بافارد من بايرن ميونخ الألماني إلى انتر ميلان الإيطالي.

ووجه جاك كريستيان دريسن المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الشكر إلى اللاعب، قائلا: "شكرا بنيامين! نشكره على السنوات الـ 4 الناجحة التي قضاها في صفوف فريقنا، لقد كان جزء مهما في الفريق".

وأضاف: "نحترم رغبته في البحث عن تحد جديد. ولهذا، وافقنا على انتقاله إلى ريال مدريد. نتمنى له حظا مميزا والمزيد من النجاح في الدوري الإيطالي".

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