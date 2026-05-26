Share Buyback Programme Week 21


2026-05-26 04:16:32
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date 26 May 2026

Share buyback programme week 21

The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the“Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 28,300 1,556.64 44,052,956
18 May 2026 5,000 1,537.13 7,685,650
19 May 2026 5,000 1,563.35 7,816,750
20 May 2026 5,000 1,558.19 7,790,950
21 May 2026 5,000 1,566.99 7,834,950
22 May 2026 5,500 1,551.31 8,532,205
Total under the share buyback programme 53,800 1,556.01 83,713,461
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
Total bought back 369,400 1,580.16 583,710,426

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 369,400 shares under the above share buyback programmes corresponding to 1.52 % of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET
10 1546 XCSE 20260518 9:00:15.615000
20 1543 XCSE 20260518 9:03:19.410000
29 1554 XCSE 20260518 9:11:22.635000
3 1554 XCSE 20260518 9:11:22.635000
48 1555 XCSE 20260518 9:11:35.265000
20 1553 XCSE 20260518 9:13:00.275000
19 1552 XCSE 20260518 9:18:44.531000
10 1552 XCSE 20260518 9:18:44.540000
1 1552 XCSE 20260518 9:18:44.540000
20 1552 XCSE 20260518 9:19:08.151000
6 1551 XCSE 20260518 9:19:09.402000
13 1551 XCSE 20260518 9:19:09.402000
10 1550 XCSE 20260518 9:19:57.875000
19 1551 XCSE 20260518 9:25:56.860000
20 1555 XCSE 20260518 9:26:49.074000
20 1551 XCSE 20260518 9:34:38.413000
19 1546 XCSE 20260518 9:39:00.723000
9 1546 XCSE 20260518 9:39:00.723000
10 1546 XCSE 20260518 9:39:00.723000
39 1545 XCSE 20260518 9:39:00.725000
300 1545 XCSE 20260518 9:39:00.725495
10 1543 XCSE 20260518 9:39:13.251000
10 1542 XCSE 20260518 9:39:40.519000
10 1541 XCSE 20260518 9:40:50.377000
10 1538 XCSE 20260518 9:42:16.514000
10 1537 XCSE 20260518 9:42:28.950000
10 1536 XCSE 20260518 9:44:11.344000
67 1535 XCSE 20260518 9:44:11.346378
13 1535 XCSE 20260518 9:44:11.346392
67 1535 XCSE 20260518 9:44:11.346394
153 1535 XCSE 20260518 9:44:11.346411
19 1539 XCSE 20260518 9:50:46.368000
10 1541 XCSE 20260518 9:58:05.907000
9 1541 XCSE 20260518 10:00:01.503000
1 1541 XCSE 20260518 10:00:01.522000
10 1542 XCSE 20260518 10:09:43.861000
10 1542 XCSE 20260518 10:09:43.861000
2 1540 XCSE 20260518 10:11:02.941000
18 1540 XCSE 20260518 10:11:02.943000
2 1539 XCSE 20260518 10:11:02.952000
18 1539 XCSE 20260518 10:11:02.952000
20 1537 XCSE 20260518 10:11:30.928000
7 1540 XCSE 20260518 10:16:58.075000
9 1540 XCSE 20260518 10:16:58.075000
9 1540 XCSE 20260518 10:16:58.075000
20 1540 XCSE 20260518 10:16:58.075000
25 1539 XCSE 20260518 10:17:04.197000
5 1539 XCSE 20260518 10:17:04.197000
10 1540 XCSE 20260518 10:22:02.174000
3 1539 XCSE 20260518 10:30:31.813000
19 1540 XCSE 20260518 10:32:47.750000
10 1541 XCSE 20260518 10:37:09.108000
10 1539 XCSE 20260518 10:40:28.932000
9 1539 XCSE 20260518 10:40:28.932000
10 1539 XCSE 20260518 10:54:32.321000
9 1539 XCSE 20260518 10:54:32.321000
19 1538 XCSE 20260518 10:54:32.342000
28 1538 XCSE 20260518 10:55:46.281000
10 1537 XCSE 20260518 10:55:58.623000
10 1537 XCSE 20260518 10:59:00.377000
10 1536 XCSE 20260518 11:02:15.293000
4 1534 XCSE 20260518 11:13:38.742000
6 1534 XCSE 20260518 11:14:54.711000
4 1534 XCSE 20260518 11:14:54.711000
6 1534 XCSE 20260518 11:17:41.352000
4 1534 XCSE 20260518 11:18:29.409000
10 1535 XCSE 20260518 11:27:04.250000
10 1534 XCSE 20260518 11:36:02.443000
10 1532 XCSE 20260518 11:51:26.956000
10 1532 XCSE 20260518 11:51:26.956000
10 1529 XCSE 20260518 11:52:32.291000
10 1528 XCSE 20260518 11:59:25.685000
10 1526 XCSE 20260518 12:08:54.551000
19 1523 XCSE 20260518 12:30:55.119000
10 1523 XCSE 20260518 12:30:55.119000
19 1524 XCSE 20260518 12:33:54.749000
10 1523 XCSE 20260518 12:35:24.706000
19 1529 XCSE 20260518 12:54:44.258000
19 1528 XCSE 20260518 12:56:25.676000
28 1528 XCSE 20260518 13:13:35.101000
10 1527 XCSE 20260518 13:25:56.694000
9 1527 XCSE 20260518 13:25:56.694000
10 1528 XCSE 20260518 13:25:56.827000
20 1528 XCSE 20260518 13:26:27.162000
28 1529 XCSE 20260518 13:33:13.133000
10 1533 XCSE 20260518 13:40:44.955000
9 1533 XCSE 20260518 13:40:44.955000
5 1532 XCSE 20260518 13:40:45.064000
19 1536 XCSE 20260518 13:42:26.186000
19 1538 XCSE 20260518 13:50:05.848000
10 1538 XCSE 20260518 13:50:05.848000
9 1538 XCSE 20260518 13:50:05.848000
20 1537 XCSE 20260518 13:55:42.847000
10 1537 XCSE 20260518 13:55:42.847000
20 1534 XCSE 20260518 13:55:42.978000
19 1534 XCSE 20260518 13:59:13.661000
10 1534 XCSE 20260518 13:59:13.661000
29 1532 XCSE 20260518 13:59:54.355000
100 1532 XCSE 20260518 13:59:54.355819
1329 1532 XCSE 20260518 13:59:54.355819
28 1532 XCSE 20260518 14:00:26.513000
100 1532 XCSE 20260518 14:00:26.513397
372 1532 XCSE 20260518 14:00:26.513397
30 1536 XCSE 20260518 14:11:04.344000
38 1539 XCSE 20260518 14:31:47.708000
30 1539 XCSE 20260518 14:35:34.780000
28 1542 XCSE 20260518 14:42:59.879000
20 1539 XCSE 20260518 14:42:59.932000
10 1540 XCSE 20260518 14:43:21.977664
489 1540 XCSE 20260518 14:43:21.977664
14 1546 XCSE 20260518 14:51:05.882000
28 1544 XCSE 20260518 14:51:30.163000
9 1544 XCSE 20260518 14:51:30.163000
9 1544 XCSE 20260518 14:51:30.163000
7 1543 XCSE 20260518 14:53:10.267000
12 1543 XCSE 20260518 14:53:10.267000
9 1543 XCSE 20260518 14:53:10.267000
398 1543 XCSE 20260518 14:55:11.759981
10 1543 XCSE 20260518 15:02:41.582000
10 1543 XCSE 20260518 15:18:01.878000
19 1550 XCSE 20260518 15:39:42.541000
2 1548 XCSE 20260518 15:41:01.644000
8 1548 XCSE 20260518 15:43:28.504000
2 1548 XCSE 20260518 15:43:28.504000
10 1551 XCSE 20260518 15:49:30.949000
10 1549 XCSE 20260518 16:02:05.748000
29 1548 XCSE 20260518 16:14:28.604162
52 1558 XCSE 20260519 9:05:37.643000
9 1558 XCSE 20260519 9:06:22.072000
9 1558 XCSE 20260519 9:07:11.415000
9 1560 XCSE 20260519 9:08:00.641000
9 1560 XCSE 20260519 9:08:51.142000
18 1558 XCSE 20260519 9:10:23.450000
19 1557 XCSE 20260519 9:10:23.468000
10 1556 XCSE 20260519 9:12:16.757000
9 1556 XCSE 20260519 9:12:16.757000
10 1557 XCSE 20260519 9:15:00.999000
10 1557 XCSE 20260519 9:15:00.999000
20 1558 XCSE 20260519 9:18:15.039000
19 1557 XCSE 20260519 9:18:23.241000
19 1557 XCSE 20260519 9:25:19.816000
20 1557 XCSE 20260519 9:26:47.207000
19 1557 XCSE 20260519 9:27:59.507000
10 1556 XCSE 20260519 9:32:07.484000
9 1556 XCSE 20260519 9:33:21.151000
29 1557 XCSE 20260519 9:35:21.742000
10 1556 XCSE 20260519 9:35:21.742000
28 1559 XCSE 20260519 9:37:54.056000
28 1560 XCSE 20260519 9:38:22.216000
19 1559 XCSE 20260519 9:38:22.235000
20 1559 XCSE 20260519 9:40:06.245000
9 1559 XCSE 20260519 9:40:06.245000
4 1563 XCSE 20260519 9:56:18.393000
9 1563 XCSE 20260519 9:56:18.393000
8 1563 XCSE 20260519 9:57:32.114000
9 1563 XCSE 20260519 9:57:33.312000
7 1563 XCSE 20260519 9:57:37.114000
19 1564 XCSE 20260519 9:59:40.626000
7 1563 XCSE 20260519 10:03:03.027000
6 1563 XCSE 20260519 10:03:03.027000
2 1563 XCSE 20260519 10:03:03.046000
14 1567 XCSE 20260519 10:04:18.272000
49 1565 XCSE 20260519 10:04:22.814000
39 1565 XCSE 20260519 10:04:42.046000
19 1564 XCSE 20260519 10:05:20.178000
9 1564 XCSE 20260519 10:05:20.178000
2 1563 XCSE 20260519 10:05:44.741000
8 1563 XCSE 20260519 10:05:44.741000
10 1563 XCSE 20260519 10:07:05.214000
10 1562 XCSE 20260519 10:08:30.376000
10 1561 XCSE 20260519 10:12:12.859000
20 1564 XCSE 20260519 10:19:16.041000
19 1563 XCSE 20260519 10:24:02.777000
19 1568 XCSE 20260519 10:35:45.399000
19 1566 XCSE 20260519 10:40:41.207000
10 1566 XCSE 20260519 10:40:41.207000
19 1566 XCSE 20260519 10:47:10.538000
29 1566 XCSE 20260519 10:53:21.431000
15 1566 XCSE 20260519 10:55:58.391000
19 1567 XCSE 20260519 11:00:01.738000
20 1569 XCSE 20260519 11:13:06.833000
10 1568 XCSE 20260519 11:15:06.030000
10 1567 XCSE 20260519 11:15:41.600000
10 1566 XCSE 20260519 11:16:06.347000
10 1565 XCSE 20260519 11:16:34.685000
29 1564 XCSE 20260519 11:16:34.794000
20 1564 XCSE 20260519 11:18:48.010000
19 1565 XCSE 20260519 11:22:41.805000
10 1564 XCSE 20260519 11:25:40.129000
10 1564 XCSE 20260519 11:25:40.129000
10 1563 XCSE 20260519 11:31:51.904000
9 1563 XCSE 20260519 11:31:51.904000
10 1562 XCSE 20260519 11:32:03.905000
18 1566 XCSE 20260519 11:36:33.069000
11 1566 XCSE 20260519 11:36:33.086000
18 1566 XCSE 20260519 11:36:33.086000
19 1565 XCSE 20260519 11:37:50.796000
10 1564 XCSE 20260519 11:43:23.391000
20 1564 XCSE 20260519 11:44:04.082000
10 1563 XCSE 20260519 11:47:33.334000
19 1562 XCSE 20260519 11:50:20.712000
7 1562 XCSE 20260519 11:52:15.698000
20 1564 XCSE 20260519 11:56:36.586000
3 1565 XCSE 20260519 12:10:45.393000
6 1565 XCSE 20260519 12:10:47.605000
3 1565 XCSE 20260519 12:10:47.675000
29 1565 XCSE 20260519 12:15:50.736000
20 1565 XCSE 20260519 12:27:35.215000
20 1565 XCSE 20260519 12:31:46.719000
20 1565 XCSE 20260519 12:31:46.864000
19 1567 XCSE 20260519 12:38:19.167000
10 1567 XCSE 20260519 12:38:19.167000
15 1569 XCSE 20260519 12:39:53.656000
28 1567 XCSE 20260519 12:43:02.729000
9 1567 XCSE 20260519 12:43:02.729000
29 1565 XCSE 20260519 12:46:16.186000
10 1566 XCSE 20260519 12:52:57.344000
9 1566 XCSE 20260519 12:52:57.344000
30 1566 XCSE 20260519 13:02:30.415000
20 1566 XCSE 20260519 13:04:44.371000
1 1565 XCSE 20260519 13:07:08.172000
18 1565 XCSE 20260519 13:07:08.172000
19 1564 XCSE 20260519 13:12:13.834000
9 1564 XCSE 20260519 13:20:06.333000
10 1564 XCSE 20260519 13:20:06.333000
19 1569 XCSE 20260519 13:26:59.160000
10 1569 XCSE 20260519 13:54:01.355000
10 1569 XCSE 20260519 13:54:01.355000
15 1569 XCSE 20260519 14:05:51.733000
4 1569 XCSE 20260519 14:05:51.733000
29 1570 XCSE 20260519 14:19:51.567000
29 1569 XCSE 20260519 14:20:02.143000
3 1568 XCSE 20260519 14:20:59.199000
25 1568 XCSE 20260519 14:20:59.199000
28 1567 XCSE 20260519 14:22:36.043000
28 1567 XCSE 20260519 14:25:07.976000
1 1566 XCSE 20260519 14:30:03.876000
25 1568 XCSE 20260519 14:43:59.144000
5 1568 XCSE 20260519 14:43:59.144000
28 1568 XCSE 20260519 14:45:53.426000
3 1567 XCSE 20260519 14:50:59.041000
16 1567 XCSE 20260519 14:51:34.207000
3 1567 XCSE 20260519 14:51:34.207000
5 1570 XCSE 20260519 15:00:02.186000
9 1570 XCSE 20260519 15:00:02.186000
41 1570 XCSE 20260519 15:00:02.186000
10 1568 XCSE 20260519 15:00:43.731000
9 1568 XCSE 20260519 15:01:02.282000
7 1568 XCSE 20260519 15:01:02.282000
3 1568 XCSE 20260519 15:03:57.890000
16 1568 XCSE 20260519 15:03:57.890000
9 1568 XCSE 20260519 15:03:57.890000
20 1568 XCSE 20260519 15:05:02.969000
20 1567 XCSE 20260519 15:07:26.681000
28 1567 XCSE 20260519 15:07:43.327000
29 1566 XCSE 20260519 15:08:48.888000
1 1569 XCSE 20260519 15:17:42.343000
48 1568 XCSE 20260519 15:17:57.139000
28 1567 XCSE 20260519 15:20:53.119000
25 1567 XCSE 20260519 15:21:00.350000
10 1567 XCSE 20260519 15:21:00.350000
9 1567 XCSE 20260519 15:21:00.350000
9 1567 XCSE 20260519 15:21:00.350000
8 1567 XCSE 20260519 15:21:31.022000
28 1566 XCSE 20260519 15:25:09.171000
10 1566 XCSE 20260519 15:31:48.579000
19 1565 XCSE 20260519 15:31:48.588000
9 1565 XCSE 20260519 15:31:48.588000
27 1564 XCSE 20260519 15:32:41.121000
38 1565 XCSE 20260519 15:37:45.763000
10 1565 XCSE 20260519 15:42:06.192000
10 1565 XCSE 20260519 15:42:06.192000
8 1565 XCSE 20260519 15:42:06.192000
9 1565 XCSE 20260519 15:42:07.114000
9 1565 XCSE 20260519 15:42:07.756000
9 1565 XCSE 20260519 15:42:07.756000
9 1565 XCSE 20260519 15:42:07.756000
10 1565 XCSE 20260519 15:42:21.615000
424 1565 XCSE 20260519 15:43:30.242000
11 1565 XCSE 20260519 15:43:53.875000
10 1565 XCSE 20260519 15:43:58.375000
5 1565 XCSE 20260519 15:44:04.320000
8 1565 XCSE 20260519 15:45:00.774000
9 1565 XCSE 20260519 15:45:00.774000
8 1565 XCSE 20260519 15:45:00.774000
10 1565 XCSE 20260519 15:45:00.953000
9 1565 XCSE 20260519 15:45:10.825000
8 1565 XCSE 20260519 15:45:10.845000
8 1565 XCSE 20260519 15:45:12.114000
8 1565 XCSE 20260519 15:45:12.114000
10 1565 XCSE 20260519 15:45:45.685000
40 1564 XCSE 20260519 15:46:15.565000
30 1563 XCSE 20260519 15:46:30.155000
23 1563 XCSE 20260519 15:46:30.196000
22 1562 XCSE 20260519 15:50:05.726000
19 1566 XCSE 20260519 15:55:17.149000
19 1565 XCSE 20260519 15:56:55.976000
9 1565 XCSE 20260519 15:56:55.976000
20 1564 XCSE 20260519 15:59:58.152000
10 1564 XCSE 20260519 16:00:58.360000
8 1564 XCSE 20260519 16:00:58.360000
8 1564 XCSE 20260519 16:00:58.360000
1 1564 XCSE 20260519 16:00:58.938000
10 1563 XCSE 20260519 16:00:59.040000
6 1562 XCSE 20260519 16:02:09.291000
48 1567 XCSE 20260519 16:13:35.149000
6 1566 XCSE 20260519 16:14:38.880000
28 1566 XCSE 20260519 16:17:21.032000
30 1566 XCSE 20260519 16:18:09.639000
29 1565 XCSE 20260519 16:21:09.241000
10 1565 XCSE 20260519 16:21:09.241000
25 1565 XCSE 20260519 16:21:24.937000
25 1565 XCSE 20260519 16:21:49.603000
10 1565 XCSE 20260519 16:21:50.494000
25 1565 XCSE 20260519 16:21:51.124000
47 1564 XCSE 20260519 16:25:09.482000
48 1563 XCSE 20260519 16:28:14.775000
49 1561 XCSE 20260519 16:28:34.769000
500 1562 XCSE 20260519 16:43:53.201742
307 1559 XCSE 20260519 16:44:04.753440
193 1559 XCSE 20260519 16:44:04.753444
538 1561 XCSE 20260519 16:53:59.301845
10 1545 XCSE 20260520 9:02:53.037000
200 1550 XCSE 20260520 9:46:02.437106
90 1550 XCSE 20260520 9:46:02.437112
50 1549 XCSE 20260520 9:48:23.713235
250 1549 XCSE 20260520 9:48:23.713548
5 1550 XCSE 20260520 9:53:48.400291
5 1550 XCSE 20260520 9:53:48.400291
5 1550 XCSE 20260520 9:53:48.400291
185 1550 XCSE 20260520 9:53:48.400320
64 1551 XCSE 20260520 9:53:57.710757
46 1551 XCSE 20260520 9:53:57.710763
90 1551 XCSE 20260520 9:53:57.710766
9 1550 XCSE 20260520 9:56:09.051000
10 1548 XCSE 20260520 9:56:25.600000
10 1547 XCSE 20260520 9:58:09.617000
10 1546 XCSE 20260520 10:01:10.960000
10 1546 XCSE 20260520 10:01:10.960000
20 1548 XCSE 20260520 10:04:03.896000
10 1547 XCSE 20260520 10:05:07.241000
8 1546 XCSE 20260520 10:06:05.514000
10 1547 XCSE 20260520 10:10:36.541000
19 1556 XCSE 20260520 10:42:19.622000
6 1560 XCSE 20260520 10:42:34.122000
6 1560 XCSE 20260520 10:42:34.122000
5 1560 XCSE 20260520 10:42:34.122000
46 1558 XCSE 20260520 10:42:34.194000
46 1557 XCSE 20260520 10:42:34.214000
46 1557 XCSE 20260520 10:42:35.844000
30 1556 XCSE 20260520 10:49:20.195000
28 1555 XCSE 20260520 10:55:36.300000
9 1555 XCSE 20260520 10:55:36.300000
9 1555 XCSE 20260520 10:55:36.300000
13 1555 XCSE 20260520 10:58:17.352000
10 1560 XCSE 20260520 11:19:03.927000
4 1561 XCSE 20260520 11:20:17.711000
5 1561 XCSE 20260520 11:21:18.471000
5 1561 XCSE 20260520 11:21:52.620000
5 1561 XCSE 20260520 11:23:36.086000
5 1561 XCSE 20260520 11:23:49.492000
3 1561 XCSE 20260520 11:24:53.693000
5 1561 XCSE 20260520 11:24:53.693000
31 1561 XCSE 20260520 11:24:58.917000
2 1561 XCSE 20260520 11:24:58.917000
10 1559 XCSE 20260520 11:25:05.943000
20 1557 XCSE 20260520 11:26:55.874000
20 1557 XCSE 20260520 11:30:49.196000
10 1557 XCSE 20260520 11:30:49.196000
28 1558 XCSE 20260520 11:39:12.915000
24 1560 XCSE 20260520 11:49:10.993000
6 1560 XCSE 20260520 11:49:10.993000
3 1560 XCSE 20260520 11:49:10.993000
30 1557 XCSE 20260520 11:49:53.422000
10 1557 XCSE 20260520 11:49:53.422000
49 1557 XCSE 20260520 11:49:53.423000
29 1557 XCSE 20260520 11:49:53.448000
4 1556 XCSE 20260520 11:54:49.787000
6 1556 XCSE 20260520 12:00:06.839000
9 1556 XCSE 20260520 12:00:06.839000
4 1556 XCSE 20260520 12:00:06.839000
30 1556 XCSE 20260520 12:07:17.257000
9 1556 XCSE 20260520 12:07:17.257000
10 1556 XCSE 20260520 12:07:17.257000
6 1556 XCSE 20260520 12:07:17.257000
4 1556 XCSE 20260520 12:10:08.201000
9 1556 XCSE 20260520 12:10:08.201000
7 1556 XCSE 20260520 12:10:08.201000
10 1556 XCSE 20260520 12:10:08.201000
10 1555 XCSE 20260520 12:13:37.900000
9 1555 XCSE 20260520 12:13:37.900000
25 1559 XCSE 20260520 12:37:39.259000
15 1558 XCSE 20260520 12:50:03.379000
4 1558 XCSE 20260520 12:50:03.379000
2 1557 XCSE 20260520 12:50:05.141000
17 1557 XCSE 20260520 12:50:19.827000
2 1557 XCSE 20260520 12:50:19.827000
14 1557 XCSE 20260520 12:56:19.903000
5 1557 XCSE 20260520 12:57:25.195000
9 1557 XCSE 20260520 12:57:25.195000
5 1557 XCSE 20260520 12:57:25.195000
10 1557 XCSE 20260520 13:08:32.035000
14 1557 XCSE 20260520 13:11:35.141000
10 1557 XCSE 20260520 13:15:33.392000
2 1557 XCSE 20260520 13:30:07.336000
27 1557 XCSE 20260520 13:37:52.196000
3 1557 XCSE 20260520 13:37:52.196000
5 1557 XCSE 20260520 13:37:52.209000
29 1557 XCSE 20260520 13:42:27.125000
19 1557 XCSE 20260520 13:49:07.523000
1 1557 XCSE 20260520 13:53:06.416000
28 1557 XCSE 20260520 14:21:07.552000
22 1558 XCSE 20260520 14:26:05.378000
2 1558 XCSE 20260520 14:26:05.378000
26 1558 XCSE 20260520 14:26:05.395000
12 1558 XCSE 20260520 14:26:15.904000
6 1558 XCSE 20260520 14:26:15.904000
6 1558 XCSE 20260520 14:26:15.904000
7 1558 XCSE 20260520 14:26:15.904000
20 1556 XCSE 20260520 14:31:16.041000
19 1555 XCSE 20260520 14:33:55.675000
13 1556 XCSE 20260520 14:35:23.464000
1 1555 XCSE 20260520 14:47:58.528000
1 1555 XCSE 20260520 14:47:58.558000
10 1554 XCSE 20260520 14:49:27.984000
10 1553 XCSE 20260520 14:55:27.586000
9 1553 XCSE 20260520 14:55:27.586000
9 1553 XCSE 20260520 14:55:27.586000
10 1553 XCSE 20260520 14:55:27.586000
25 1553 XCSE 20260520 14:55:27.606000
15 1553 XCSE 20260520 14:55:27.612000
29 1553 XCSE 20260520 14:57:54.746000
7 1554 XCSE 20260520 15:17:59.017000
3 1554 XCSE 20260520 15:18:00.031000
7 1554 XCSE 20260520 15:18:00.031000
20 1556 XCSE 20260520 15:43:41.201000
19 1555 XCSE 20260520 15:49:13.553000
9 1555 XCSE 20260520 15:49:13.553000
9 1555 XCSE 20260520 15:49:13.553000
2 1555 XCSE 20260520 15:49:13.851000
4 1555 XCSE 20260520 15:49:13.854000
3 1556 XCSE 20260520 15:57:29.569000
6 1556 XCSE 20260520 15:57:33.600000
2 1556 XCSE 20260520 15:57:35.173000
2 1555 XCSE 20260520 15:58:11.776000
19 1555 XCSE 20260520 15:59:28.175000
8 1555 XCSE 20260520 16:00:38.125000
21 1555 XCSE 20260520 16:00:38.125000
130 1553 XCSE 20260520 16:10:00.222713
230 1553 XCSE 20260520 16:10:00.222739
46 1565 XCSE 20260520 16:32:52.106737
193 1565 XCSE 20260520 16:35:45.533911
261 1565 XCSE 20260520 16:35:45.533932
3 1564 XCSE 20260520 16:36:59.045166
3 1564 XCSE 20260520 16:38:09.619998
594 1564 XCSE 20260520 16:38:09.620030
26 1564 XCSE 20260520 16:45:57.782199
374 1564 XCSE 20260520 16:45:57.782257
378 1564 XCSE 20260520 16:46:35.900679
322 1564 XCSE 20260520 16:46:35.900707
9 1552 XCSE 20260521 9:00:05.563000
10 1561 XCSE 20260521 9:12:47.203000
9 1561 XCSE 20260521 9:12:47.203000
12 1560 XCSE 20260521 9:13:01.283000
4 1565 XCSE 20260521 9:19:07.373000
16 1565 XCSE 20260521 9:19:07.373000
8 1565 XCSE 20260521 9:19:25.699000
8 1565 XCSE 20260521 9:19:25.699000
8 1565 XCSE 20260521 9:19:27.907000
7 1565 XCSE 20260521 9:19:27.907000
4 1567 XCSE 20260521 9:23:19.467000
17 1567 XCSE 20260521 9:23:19.467000
19 1567 XCSE 20260521 9:24:32.823000
10 1564 XCSE 20260521 9:24:42.840000
9 1569 XCSE 20260521 9:42:34.133000
29 1570 XCSE 20260521 9:42:36.518000
12 1571 XCSE 20260521 9:44:43.408000
8 1571 XCSE 20260521 9:44:43.408000
9 1571 XCSE 20260521 9:45:30.484000
7 1574 XCSE 20260521 9:49:53.478000
8 1574 XCSE 20260521 9:49:53.478000
25 1574 XCSE 20260521 9:50:07.305000
7 1574 XCSE 20260521 9:50:07.305000
10 1574 XCSE 20260521 9:51:49.671000
10 1573 XCSE 20260521 9:53:49.705000
10 1571 XCSE 20260521 9:55:30.466000
4 1570 XCSE 20260521 9:58:44.459000
26 1577 XCSE 20260521 10:11:29.208000
95 1575 XCSE 20260521 10:11:29.408000
19 1575 XCSE 20260521 10:11:29.408000
29 1574 XCSE 20260521 10:11:31.651000
10 1573 XCSE 20260521 10:12:14.357000
10 1573 XCSE 20260521 10:12:14.357000
10 1571 XCSE 20260521 10:17:56.212000
10 1570 XCSE 20260521 10:24:15.293000
19 1572 XCSE 20260521 10:31:00.330000
19 1571 XCSE 20260521 10:32:09.196000
3 1573 XCSE 20260521 10:57:40.647000
6 1573 XCSE 20260521 10:57:40.647000
28 1573 XCSE 20260521 10:59:58.880000
10 1571 XCSE 20260521 11:04:52.364000
9 1571 XCSE 20260521 11:04:52.364000
9 1571 XCSE 20260521 11:04:52.364000
1 1577 XCSE 20260521 11:07:27.587000
22 1577 XCSE 20260521 11:07:27.587000
1 1577 XCSE 20260521 11:07:45.564000
4 1577 XCSE 20260521 11:07:45.564000
1 1575 XCSE 20260521 11:07:46.528000
1 1575 XCSE 20260521 11:07:46.528000
37 1575 XCSE 20260521 11:07:46.528000
11 1574 XCSE 20260521 11:10:07.062000
9 1574 XCSE 20260521 11:10:07.062000
9 1573 XCSE 20260521 11:11:57.542000
10 1573 XCSE 20260521 11:14:08.596000
9 1573 XCSE 20260521 11:19:10.092000
9 1573 XCSE 20260521 11:19:10.092000
10 1573 XCSE 20260521 11:19:10.092000
19 1576 XCSE 20260521 11:37:21.166000
19 1575 XCSE 20260521 11:37:21.187000
2 1574 XCSE 20260521 11:39:56.535000
1 1574 XCSE 20260521 11:39:56.556000
1 1574 XCSE 20260521 11:39:56.759000
1 1574 XCSE 20260521 11:39:56.759000
10 1574 XCSE 20260521 11:44:31.029000
10 1573 XCSE 20260521 11:45:42.197000
10 1572 XCSE 20260521 11:54:29.177000
9 1572 XCSE 20260521 11:54:29.177000
9 1572 XCSE 20260521 11:54:29.177000
6 1574 XCSE 20260521 12:02:30.276000
10 1574 XCSE 20260521 12:04:24.251000
31 1578 XCSE 20260521 12:14:37.480000
6 1578 XCSE 20260521 12:14:37.480000
2 1576 XCSE 20260521 12:14:48.876000
2 1576 XCSE 20260521 12:14:48.876000
1 1576 XCSE 20260521 12:19:07.441000
1 1576 XCSE 20260521 12:19:07.441000
12 1576 XCSE 20260521 12:19:07.474000
1 1576 XCSE 20260521 12:25:16.584000
4 1576 XCSE 20260521 12:25:16.584000
2 1576 XCSE 20260521 12:25:16.584000
12 1576 XCSE 20260521 12:25:16.584000
19 1574 XCSE 20260521 12:26:03.393000
1 1572 XCSE 20260521 12:26:33.454000
1 1572 XCSE 20260521 12:26:55.806000
1 1572 XCSE 20260521 12:26:55.806000
7 1572 XCSE 20260521 12:26:58.268000
9 1572 XCSE 20260521 12:26:58.268000
3 1572 XCSE 20260521 12:26:58.268000
7 1571 XCSE 20260521 12:26:58.310000
10 1571 XCSE 20260521 12:29:16.174000
10 1570 XCSE 20260521 12:30:13.707000
10 1569 XCSE 20260521 12:30:50.448000
20 1569 XCSE 20260521 12:39:00.562000
20 1567 XCSE 20260521 12:40:21.905000
10 1566 XCSE 20260521 12:41:24.914000
10 1567 XCSE 20260521 12:52:30.921000
2 1570 XCSE 20260521 13:02:00.897000
8 1570 XCSE 20260521 13:02:00.897000
10 1568 XCSE 20260521 13:03:29.462000
1 1566 XCSE 20260521 14:23:08.307295
325 1566 XCSE 20260521 14:23:08.307328
1 1565 XCSE 20260521 14:45:41.003264
7 1565 XCSE 20260521 14:48:57.152246
3 1565 XCSE 20260521 14:51:32.560648
289 1565 XCSE 20260521 14:51:32.560662
1 1563 XCSE 20260521 15:19:53.267337
1 1563 XCSE 20260521 15:19:53.267353
1 1563 XCSE 20260521 15:19:53.288592
1 1563 XCSE 20260521 15:20:21.537008
1 1563 XCSE 20260521 15:22:18.329408
1 1563 XCSE 20260521 15:24:17.738616
294 1563 XCSE 20260521 15:28:50.150070
6 1560 XCSE 20260521 15:40:11.031307
1 1560 XCSE 20260521 15:40:11.052563
48 1560 XCSE 20260521 15:40:11.055734
245 1560 XCSE 20260521 15:40:11.055764
19 1560 XCSE 20260521 15:41:04.425587
1 1560 XCSE 20260521 15:41:04.446845
1 1562 XCSE 20260521 15:43:54.613458
1 1562 XCSE 20260521 15:44:36.158759
198 1562 XCSE 20260521 15:46:34.222956
200 1565 XCSE 20260521 16:13:02.254125
12 1565 XCSE 20260521 16:13:02.310643
73 1565 XCSE 20260521 16:13:02.513481
15 1565 XCSE 20260521 16:13:02.539541
1 1564 XCSE 20260521 16:23:33.527635
25 1564 XCSE 20260521 16:23:55.960863
1 1564 XCSE 20260521 16:23:55.960883
1 1564 XCSE 20260521 16:23:55.960899
10 1566 XCSE 20260521 16:29:04.910328
2 1566 XCSE 20260521 16:29:04.910328
56 1566 XCSE 20260521 16:29:04.910363
332 1566 XCSE 20260521 16:29:04.910369
452 1568 XCSE 20260521 16:34:51.283167
300 1568 XCSE 20260521 16:35:01.172609
200 1568 XCSE 20260521 16:35:12.237779
129 1568 XCSE 20260521 16:35:12.237793
71 1568 XCSE 20260521 16:35:12.237802
2 1567 XCSE 20260521 16:36:18.847601
76 1567 XCSE 20260521 16:41:53.093037
434 1567 XCSE 20260521 16:41:53.093073
88 1567 XCSE 20260521 16:41:53.093094
9 1565 XCSE 20260522 9:02:16.367000
10 1564 XCSE 20260522 9:05:00.021000
10 1560 XCSE 20260522 9:09:34.643000
9 1560 XCSE 20260522 9:09:34.643000
10 1557 XCSE 20260522 9:11:38.973000
4 1560 XCSE 20260522 9:15:41.374000
7 1560 XCSE 20260522 9:15:41.374000
8 1559 XCSE 20260522 9:22:35.804000
19 1561 XCSE 20260522 9:25:54.518000
16 1559 XCSE 20260522 9:31:30.980000
3 1559 XCSE 20260522 9:31:30.980000
20 1558 XCSE 20260522 9:31:31.006000
19 1555 XCSE 20260522 9:33:26.874000
9 1555 XCSE 20260522 9:33:26.874000
20 1553 XCSE 20260522 9:34:37.341000
10 1553 XCSE 20260522 9:34:37.342000
10 1554 XCSE 20260522 9:45:17.925000
10 1552 XCSE 20260522 9:46:31.902000
8 1562 XCSE 20260522 10:00:02.957000
9 1562 XCSE 20260522 10:00:10.608000
9 1562 XCSE 20260522 10:00:19.782000
10 1560 XCSE 20260522 10:00:19.800000
10 1560 XCSE 20260522 10:00:19.800000
12 1560 XCSE 20260522 10:00:19.937000
8 1560 XCSE 20260522 10:00:33.785000
2 1560 XCSE 20260522 10:00:33.785000
10 1560 XCSE 20260522 10:01:32.245000
10 1559 XCSE 20260522 10:01:42.576000
3 1558 XCSE 20260522 10:02:55.451000
7 1558 XCSE 20260522 10:02:55.451000
10 1558 XCSE 20260522 10:02:55.481000
19 1557 XCSE 20260522 10:07:52.226000
19 1557 XCSE 20260522 10:10:22.458000
29 1560 XCSE 20260522 10:15:29.932000
8 1560 XCSE 20260522 10:23:51.453000
2 1560 XCSE 20260522 10:23:51.453000
9 1560 XCSE 20260522 10:23:51.453000
19 1559 XCSE 20260522 10:24:47.345000
16 1558 XCSE 20260522 10:25:04.936000
3 1558 XCSE 20260522 10:25:04.936000
30 1558 XCSE 20260522 10:33:16.225000
30 1558 XCSE 20260522 10:33:16.240000
19 1557 XCSE 20260522 10:34:05.060000
19 1555 XCSE 20260522 10:34:51.126000
10 1553 XCSE 20260522 10:34:53.462000
10 1554 XCSE 20260522 10:35:34.727000
20 1556 XCSE 20260522 10:47:59.201000
12 1558 XCSE 20260522 11:20:20.626000
3 1558 XCSE 20260522 11:23:17.488000
3 1558 XCSE 20260522 11:23:17.488000
11 1558 XCSE 20260522 11:23:17.507000
19 1558 XCSE 20260522 11:23:17.507000
10 1558 XCSE 20260522 11:23:17.507000
10 1558 XCSE 20260522 11:23:17.507000
9 1558 XCSE 20260522 11:23:17.507000
12 1558 XCSE 20260522 11:23:17.507000
10 1558 XCSE 20260522 11:23:17.507000
19 1558 XCSE 20260522 11:24:17.819000
16 1558 XCSE 20260522 11:24:17.819000
4 1558 XCSE 20260522 11:24:17.819000
9 1558 XCSE 20260522 11:24:17.819000
10 1557 XCSE 20260522 11:26:13.210000
10 1556 XCSE 20260522 11:26:14.307000
19 1555 XCSE 20260522 11:33:12.970000
10 1554 XCSE 20260522 11:40:04.847000
10 1554 XCSE 20260522 11:40:04.847000
10 1553 XCSE 20260522 11:45:05.992000
10 1553 XCSE 20260522 11:45:05.992000
10 1553 XCSE 20260522 11:50:42.539000
10 1554 XCSE 20260522 11:59:14.856000
6 1554 XCSE 20260522 11:59:14.856000
10 1557 XCSE 20260522 12:12:02.933000
20 1556 XCSE 20260522 12:15:57.219000
28 1556 XCSE 20260522 12:40:05.874000
9 1556 XCSE 20260522 12:40:05.874000
1 1555 XCSE 20260522 12:40:06.897122
40 1555 XCSE 20260522 12:40:37.215000
10 1555 XCSE 20260522 12:40:37.215000
249 1555 XCSE 20260522 12:40:37.215734
11 1554 XCSE 20260522 12:41:10.908000
2 1554 XCSE 20260522 12:47:04.488000
2 1554 XCSE 20260522 12:47:04.488000
22 1554 XCSE 20260522 12:48:08.015000
2 1554 XCSE 20260522 12:48:08.015000
4 1554 XCSE 20260522 12:48:08.015000
19 1553 XCSE 20260522 12:57:21.095000
9 1553 XCSE 20260522 12:57:21.095000
9 1553 XCSE 20260522 12:57:21.095000
28 1552 XCSE 20260522 12:57:21.111000
11 1551 XCSE 20260522 12:57:21.183000
11 1550 XCSE 20260522 12:57:21.244000
17 1550 XCSE 20260522 12:57:21.244000
14 1550 XCSE 20260522 12:58:14.367000
19 1551 XCSE 20260522 13:04:05.576000
20 1550 XCSE 20260522 13:08:25.385000
9 1550 XCSE 20260522 13:08:25.385000
19 1549 XCSE 20260522 13:08:25.403000
19 1548 XCSE 20260522 13:10:14.927000
10 1548 XCSE 20260522 13:10:14.927000
19 1547 XCSE 20260522 13:14:41.697000
20 1546 XCSE 20260522 13:41:37.828000
20 1545 XCSE 20260522 13:42:42.990000
20 1545 XCSE 20260522 13:50:42.531000
2 1545 XCSE 20260522 13:52:02.149000
17 1545 XCSE 20260522 13:52:02.149000
10 1544 XCSE 20260522 14:05:50.202000
12 1548 XCSE 20260522 14:12:32.701000
10 1549 XCSE 20260522 14:14:16.808000
10 1549 XCSE 20260522 14:14:44.405000
10 1549 XCSE 20260522 14:14:44.405000
19 1549 XCSE 20260522 14:16:21.683000
4 1548 XCSE 20260522 14:16:56.245000
10 1547 XCSE 20260522 14:18:37.051000
19 1548 XCSE 20260522 14:20:43.000000
19 1547 XCSE 20260522 14:23:00.307000
30 1548 XCSE 20260522 14:32:26.000000
200 1548 XCSE 20260522 14:32:26.000844
2 1548 XCSE 20260522 14:32:26.000862
2 1548 XCSE 20260522 14:32:26.000875
43 1548 XCSE 20260522 14:32:26.000884
3 1548 XCSE 20260522 14:32:26.000892
250 1549 XCSE 20260522 14:48:29.543609
21 1549 XCSE 20260522 15:08:28.202040
250 1549 XCSE 20260522 15:09:26.169323
29 1549 XCSE 20260522 15:11:33.097019
200 1551 XCSE 20260522 15:33:05.613296
190 1551 XCSE 20260522 15:33:05.613303
10 1551 XCSE 20260522 15:33:05.613305
200 1546 XCSE 20260522 15:59:50.759306
100 1546 XCSE 20260522 15:59:50.759321
7 1545 XCSE 20260522 16:06:05.990882
293 1545 XCSE 20260522 16:06:05.990920
200 1545 XCSE 20260522 16:06:48.230036
100 1545 XCSE 20260522 16:06:48.230040
140 1548 XCSE 20260522 16:23:53.458313
500 1553 XCSE 20260522 16:37:05.017558
360 1553 XCSE 20260522 16:37:28.601359
300 1553 XCSE 20260522 16:37:37.730408
400 1553 XCSE 20260522 16:37:51.169773


Attachment

  UK Aktietilbagekøbsprogram 2026 - week 21

