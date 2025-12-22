Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
Fixing Of Coupon Rates - Nykredit Realkredit A/S


2025-12-22 06:46:12
(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) To Nasdaq Copenhagen

FIXING OF COUPON RATES 22 December 2025

Fixing of coupon rates effective from 1 January 2026

Effective from 1 January 2026, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S and Totalkredit A/S will be adjusted.

Bonds with semi-annual interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 January 2026 to 30 June 2026:

Capped bonds
Bonds with 6% cap
DK0004717204, (40C), maturity in 2036, new rate as at 1 January 2026: 2.8153% pa
DK0004717394, (30C), maturity in 2036, new rate as at 1 January 2026: 2.8153% pa
DK0004908068, (ANNOA), maturity in 2037, new rate as at 1 January 2026: 2.8153% pa
DK0004908142, (ANN), maturity in 2037, new rate as at 1 January 2026: 2.8153% pa
DK0009542177, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 January 2026: 3.0180% pa
DK0009542250, (22H), maturity in 2034, new rate as at 1 January 2026: 3.2107% pa
DK0009548968, (22H), maturity in 2034, new rate as at 1 January 2026: 2.5922% pa
DK0009759664, (33D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2026: 2.8153% pa
DK0009759748, (43D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2026: 2.8153% pa
DK0009771289, (21E), maturity in 2031, new rate as at 1 January 2026: 2.4097% pa
DK0009771362, (21E), maturity in 2039, new rate as at 1 January 2026: 2.6632% pa
DK0009771529, (21E), maturity in 2039, new rate as at 1 January 2026: 2.8153% pa

Capped bonds
Bonds with 5% cap
DK0004717634, (30C), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2026: 3.0180% pa
DK0004717717, (30C), maturity in 2036, new rate as at 1 January 2026: 3.0687% pa
DK0004718012, (40C), maturity in 2037, new rate as at 1 January 2026: 3.0687% pa
DK0004718285, (40C), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2026: 3.0180% pa
DK0004909033, (ANN), maturity in 2037, new rate as at 1 January 2026: 3.0687% pa
DK0009548885, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 January 2026: 2.4401% pa
DK0009760407, (32D), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2026: 3.0180% pa
DK0009761488, (33D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2026: 3.0687% pa
DK0009761561, (43D), maturity in 2038, new rate as at 1 January 2026: 3.0687% pa

Capped bonds
Bonds with 4% cap
DK0004718368, (30C), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2026: 3.0687% pa
DK0009508822, (22H), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2026: 3.2310% pa
DK0009511883, (22H), maturity in 2027, new rate as at 1 January 2026: 2.8355% pa
DK0009762296, (32D), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2026: 3.0687% pa

Capped bonds
Bonds with 3% cap
DK0009515959, (22H), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2026: 2.4908% pa
DK0009537334, (22H), maturity in 2034, new rate as at 1 January 2026: 3.0000% pa

Capped bonds
Bonds with 1.5% cap
DK0009526725, (22H), maturity in 2030, new rate as at 1 January 2026: 1.5000% pa

Capped bonds
Bonds with 1% cap
DK0009531212, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 January 2026: 1.0000% pa

Uncapped bonds
DK0004923109, (CB6 OA), maturity in 2029, new rate as at 1 January 2026: 2.616% pa
DK0009538068, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2026: 2.3791% pa
DK0009542094, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 January 2026: 2.4805% pa
DK0009543738, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 January 2026: 2.3081% pa
DK0009544975, (32H), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2026: 2.2878% pa
DK0009545519, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 January 2026: 2.2676% pa
DK0009545782, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 January 2026: 2.2574% pa
DK0009547481, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2026: 2.3081% pa
DK0009547564, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2026: 2.3284% pa
DK0009547804, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2026: 2.2878% pa
DK0009549180, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 January 2026: 2.4399% pa
DK0009549263, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 January 2026: 2.4501% pa
DK0009549347, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2026: 2.3385% pa
DK0009549420, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2026: 2.2576% pa
DK0009550949, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 January 2026: 2.3588% pa
DK0009551327, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2026: 2.3385% pa
DK0009552051, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2026: 2.3385% pa
DK0009552804, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 January 2026: 2.3892% pa

Bonds with quarterly interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 January 2026 to 31 March 2026:

Uncapped bonds
DK0009538571, (22H), maturity in 2028, new rate as at 1 January 2026: 2.8120% pa
DK0009543571, (22H), maturity in 2026, new rate as at 1 January 2026: 2.5020% pa
DK0009546400, (22H), maturity in 2027, new rate as at 1 January 2026: 2.5220% pa

Questions may be directed to Investor Relations at... or Press Officer Peter Klaaborg, tel +45 44 55 14 94.

Attachment

  • Fixing of coupon rates - Nykredit Realkredit - 20251222

Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.

