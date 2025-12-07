403
Football Games For Sunday, December 7 December 2025
(MENAFN- The Rio Times) Find out the best football games for Sunday, December 7, 2025, including match schedules and live broadcast information.
Today's football calendar is packed with thrilling matches across top-tier leagues and international competitions.
The Copa do Mundo FIFA Futsal Feminino reaches its climax with the third-place match and the grand final between Brazil and Portugal, while European giants clash in the Premier League, Serie A, Bundesliga, LaLiga and more.
In Brazil, a complete Brasileirão round takes place at 16:00 with decisive games like Botafogo x Fortaleza and Santos x Cruzeiro, plus the first leg of the Paulistão Feminino final between Palmeiras and Corinthians.
Fans can also follow action from Eredivisie, Jupiler Pro League, Liga Portugal, Süperlig, Greek SuperLeague, FA Cup, Copa Árabe da FIFA and many other competitions around the world.
Copa do Mundo FIFA Futsal Feminino
06:00 AM – Argentina x Espanha (3° lugar)
Canais: Youtube/@CazeTV e FIFA+
08:30 AM – Brasil x Portugal (FINAL)
Canais: Youtube/@CazeTV e FIFA+
Serie A
08:30 AM – Cremonese x Lecce
Canais: Disney+
11:00 AM – Cagliari x Roma
Canais: ESPN e Disney+
14:00 PM – Lazio x Bologna
Canais: Youtube/@espnbrasil e Disney+
16:45 PM – Napoli x Juventus
Canais: ESPN 4 e Disney+
Italiano Feminino
08:30 AM – Inter de Milão x Genoa
Canais: Youtube/@canalgoatbr
Inglês Feminino (WSL)
09:00 AM – Leicester City x Manchester City
Canais: Youtube/@canalgoatbr, Xsports, ESPN e Disney+
09:00 AM – Manchester United x West Ham
Canais: Disney+
11:30 AM – Chelsea x Everton
Canais: ESPN 4 e Disney+
Premier League
11:00 AM – Brighton x West Ham
Canais: Xsports e Disney+
13:30 PM – Fulham x Crystal Palace
Canais: ESPN e Disney+
Bundesliga
11:30 AM – Hamburgo x Werder Bremen
Canais: Youtube/@canalgoatbr e OneFootball (PPV)
13:30 PM – Borussia Dortmund x Hoffenheim
Canais: Youtube/@CazeTV, RedeTV e OneFootball (PPV)
2
09:30 AM – Hertha Berlin x Magdeburg
Canais: Youtube (RC Sport) e OneFootball (PPV)
09:30 AM – Eintracht Braunschweig x Holstein Kiel
Canais: OneFootball (PPV)
09:30 AM – Nürnberg x Greuther Fürth
Canais: OneFootball (PPV)
Bundesliga Feminina
13:00 PM – Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique
Canais: DAZN
LaLiga
10:00 AM – Elche x Girona
Canais: Disney+
12:15 PM – Valencia x Sevilla
Canais: ESPN 2 e Disney+
14:30 PM – Espanyol x Rayo Vallecano
Canais: Disney+
17:00 PM – Real Madrid x Celta de Vigo
Canais: Disney+
LaLiga 2
10:00 AM – Cádiz x Racing Santander
Canais: Disney+
12:15 PM – Leganés x Córdoba
Canais: Disney+
14:30 PM – Eibar x Cultural Leonesa
Canais: Disney+
14:30 PM – Deportivo La Coruña x Castellón
Canais: Disney+
17:00 PM – Granada x Ceuta
Canais: Disney+
Ligue 1
11:00 AM – Nice x Angers
Canais: Youtube/@CazeTV
Eredivisie
10:30 AM – AZ Alkmaar x Go Ahead Eagles
Canais: Disney+
Jupiler Pro League
14:30 PM – Antwerp x Genk
Canais: DAZN
Scottish Premiership
12:00 PM – Celtic x Hearts
Canais: Youtube/@canalgoatbr
Liga Portugal
15:00 PM – Estrela Amadora x Arouca
Canais: Disney+
17:30 PM – Tondela x Porto
Canais: Youtube/@espnbrasil e Disney+
Süperlig
14:00 PM – Göztepe x Trabzonspor
Canais: Disney+
Greece SuperLeague
12:30 PM – AEL x Panathinaikos
Canais: Youtube/@SportyNetBrasil
14:30 PM – PAOK x Aris
Canais: Youtube/@SportyNetBrasil
FA Cup
09:30 AM – Slough Town x Macclesfield
Canais: Disney+
11:30 AM – Boreham Wood x Newport County
Canais: Disney+
12:30 PM – Gateshead x Walsall
Canais: Disney+
14:30 PM – Blackpool x Carlisle United
Canais: Disney+
Copa Árabe da FIFA
14:00 PM – Catar x Tunísia
Canais: Youtube/@AlkassTVSports
14:00 PM – Síria x Palestina
Canais: Youtube/@AlkassTVSports
Brasileirão (rodada completa - 16h00)
16:00 PM – Ceará x Palmeiras
Canais: Youtube/@CazeTV, Record e Premiere
16:00 PM – Botafogo x Fortaleza
Canais: Globo (RJ, CE e parte da rede) e Premiere
16:00 PM – Santos x Cruzeiro
Canais: Globo (SP, MG e parte da rede), Youtube/@getv e Premiere
16:00 PM – Internacional x Red Bull Bragantino
Canais: Globo (RS) e Premiere
16:00 PM – Fluminense x Bahia
Canais: Sportv e Premiere
16:00 PM – Atlético-MG x Vasco da Gama
Canais: Premiere
16:00 PM – Corinthians x Juventude
Canais: Premiere
16:00 PM – Sport Recife x Grêmio
Canais: Premiere
16:00 PM – Vitória x São Paulo
Canais: Premiere
Paulistão Feminino
11:00 AM – Palmeiras x Corinthians (FINAL-ida)
Canais: Youtube/@CazeTV, UOL Play, Record News, Sportv e HBO MAX
Copinha Feminina
11:00 AM – Santos x Vila Nova
Canais: Youtube/@paulistao
15:00 PM – Sport Recife x Fluminense
Canais: Youtube/@paulistao
17:00 PM – Criciúma x Aliança-GO
Canais: Youtube/@paulistao
20:00 PM – Corinthians x Flamengo
Canais: Youtube/@paulistao
Copa Capital Sub-17 (Oitavas de final)
10:00 AM – Palmeiras x Boavista
Canais: Youtube/@SportyNetBrasil
10:00 AM – Quinho-RN x Atlético-MG
Canais: Youtube/@SportyNetBrasil
15:00 PM – Santos x Barra-SC
Canais: Youtube/@SportyNetBrasil
15:00 PM – São José-RS x Novorizontino
Canais: Youtube/@SportyNetBrasil
Campeonato Argentino
19:00 PM – Boca Juniors x Racing
Canais: ESPN 4 e Disney+
