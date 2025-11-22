Weekly Review Of Azerbaijan's Currency Market
|
Official exchange rate of the manat against the dollar
|
November 10
|
-
|
November 17
|
1,7
|
November 11
|
-
|
November 18
|
1,7
|
November 12
|
1,7
|
November 19
|
1,7
|
November 13
|
1,7
|
November 20
|
1,7
|
November 14
|
1,7
|
November 21
|
1,7
|
Average rate per week
|
1,7
|
Average rate per week
|
1,7
The official exchange rate of the manat against the euro fell by 0.011 manat this week, and the weighted average rate decreased by 0.0055 manat, amounting to 1.9667 manat per euro.
|
Official exchange rate of the manat against the euro
|
November 10
|
-
|
November 17
|
1,9725
|
November 11
|
-
|
November 18
|
1,9719
|
November 12
|
1,9672
|
November 19
|
1,9695
|
November 13
|
1,9703
|
November 20
|
1,9581
|
November 14
|
1,9792
|
November 21
|
1,9615
|
Average rate per week
|
1,9722
|
Average rate per week
|
1,9667
The official exchange rate of the manat against the 100 Russian rubles grew by 0.0264 this week, and the weighted average went up by 0.0059 manat, amounting to 2.1064 manat per 100 rubles.
|
Official exchange rate of the manat against the Russian ruble
|
November 10
|
-
|
November 17
|
2,1027
|
November 11
|
-
|
November 18
|
2,0923
|
November 12
|
2,0995
|
November 19
|
2,0968
|
November 13
|
2,0942
|
November 20
|
2,1111
|
November 14
|
2,1079
|
November 21
|
2,1291
|
Average rate per week
|
2,1005
|
Average rate per week
|
2,1064
The official exchange rate of the manat against the Turkish lira fell by 0.0001 manat over the week, and the weighted average rate decreased by 0.00006 manat, amounting to 0.04014 manat per lira.
|
Official exchange rate of the manat against the Turkish lira
|
November 10
|
-
|
November 17
|
0,0402
|
November 11
|
-
|
November 18
|
0,0402
|
November 12
|
0,0402
|
November 19
|
0,0401
|
November 13
|
0,0402
|
November 20
|
0,0401
|
November 14
|
0,0402
|
November 21
|
0,0401
|
|
0,0402
|
|
0,04014
To note, Azerbaijan observed November 10 and 11 as non-working days in honor of nation's Victory Day.
