Filmfare Awards 2025: Full Nomination List Out - Date, Venue And More Inside

Preparations have begun to organize the 70th Filmfare Awards on a grand scale. This time, the event will be held in Gujarat, Ahmedabad. A large number of Bollywood stars will attend this event on October 11. The complete nomination list related to the awards has also been revealed. It's noteworthy that Kiran Rao's film 'Laapataa Ladies' has received the most nominations this time, with over 20 nominations in various categories.

70th Hyundai Filmfare Awards 2025

The 70th Hyundai Filmfare Awards 2025, in association with Gujarat Tourism, has officially announced the nominations for its upcoming edition. Honoring the best artists in the film industry, these awards will be given to filmmakers, artists, and technicians who have left a mark with their outstanding work in 2025. Let's take a look at the full nomination list...

Filmfare Awards 2025 Nomination List

Best Film



Article 370

Bhool Bhulaiyaa 3

Kill

Laapataa Ladies Stree 2

Best Director



Aditya Suhas Jambhale (Article 370)

Amar Kaushik (Stree 2)

Anees Bazmee (Bhool Bhulaiyaa 3)

Kiran Rao (Laapataa Ladies) Nikhil Nagesh Bhat (Kill)

Best Film Critics' Awards



I Want to Talk (Shoojit Sircar)

Laapataa Ladies (Kiran Rao)

Maidaan (Amit Ravindernath Sharma)

Merry Christmas (Sriram Raghavan) The Buckingham Murders (Hansal Mehta)

Best Actor in a Leading Role (Male)



Abhishek Bachchan (I Want to Talk)

Ajay Devgn (Maidaan)

Akshay Kumar (Sarfira)

Hrithik Roshan (Fighter)

Kartik Aaryan (Chandu Champion) Rajkummar Rao (Stree 2)

Best Actor Critics' Award (Male)



Abhishek Bachchan (I Want to Talk)

Pratik Gandhi (Madgaon Express)

Rajkummar Rao (Srikanth)

Randeep Hooda (Swatantrya Veer Savarkar) Sparsh Shrivastava (Laapataa Ladies)

Best Actor in a Leading Role (Female)



Alia Bhatt (Jigra)

Kareena Kapoor Khan (Crew)

Kriti Sanon (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya)

Shraddha Kapoor (Stree 2)

Tabu (Crew) Yami Gautam (Article 370)

Best Actor Critics' Award (Female)



Alia Bhatt (Jigra)

Kareena Kapoor Khan (The Buckingham Murders)

Nitanshi Goel (Laapataa Ladies)

Pratibha Ranta (Laapataa Ladies) Vidya Balan (Do Aur Do Pyaar)

Best Supporting Actor (Male)



Pankaj Tripathi (Stree 2)

Paresh Rawal (Sarfira)

R. Madhavan (Shaitaan)

Raghav Juyal (Kill) Ravi Kishan (Laapataa Ladies)

Best Supporting Actor (Female)



Ahilya Bamroo (I Want to Talk)

Chhaya Kadam (Laapataa Ladies)

Janki Bodiwala (Shaitaan)

Madhuri Dixit (Bhool Bhulaiyaa 3) Priyamani (Article 370)

Best Music Album



Bad Newz (Prem & Hardeep, Rochak Kohli, Vishal Mishra, Lijo George-DJ Chetas, Karan Aujla, and Abhijeet Shrivastava)

Bhool Bhulaiyaa 3 (Pritam, Tanishk Bagchi, Amaal Mallik, Sachet-Parampara, Aditya Rikhari, Lijo George-DJ Chetas)

Laapataa Ladies (Ram Sampath)

Maidaan (A. R. Rahman)

Stree 2 (Sachin-Jigar) Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya (Tanishk Bagchi, Sachin-Jigar, Mitraz)

Best Lyrics



Kausar Munir (Sarfira - Chandu Champion)

Prashant Pandey (Sajni - Laapataa Ladies)

Siddhant Kaushal (Nikat - Kill)

Swanand Kirkire (Dheeme Dheeme - Laapataa Ladies) Varun Grover (Raat Akeli Thi - Merry Christmas)

Best Playback Singer (Male)



Arijit Singh (Sajni - Laapataa Ladies)

Javed Ali (Mirza - Maidaan)

Karan Aujla (Tauba Tauba - Bad Newz)

Pawan Singh (Aayi Nai - Stree 2) Sonu Nigam (Mere Dholna - Bhool Bhulaiyaa 3)

Best Playback Singer (Female)



Anumita Nadesan (Tenu Sang Rakhna - Jigra)

Madhubanti Bagchi (Aaj Ki Raat - Stree 2)

Rekha Bhardwaj (Nikat - Kill)

Shilpa Rao (Ishq Jaisa Kuch - Fighter) Shreya Ghoshal (Dheeme Dheeme - Laapataa Ladies)

Best Story



Aakash Kaushik (Bhool Bhulaiyaa 3)

Aditya Dhar and Monal Thakkar (Article 370)

Nikhil Nagesh Bhat (Kill)

Niren Bhatt (Stree 2) Prateek Vats, Shubham, and Dibakar Banerjee (Love Sex Aur Dhokha 2)

Best Screenplay



Aditya Dhar, Aditya Suhas Jambhale, Monal Thakkar, and Arjun Dhawan (Article 370)

Niren Bhatt (Stree 2)

Sneha Desai (Laapataa Ladies)

Nikhil Nagesh Bhat (Kill) Kunal Kemmu (Madgaon Express)

Best Dialogue



Niren Bhatt (Stree 2)

Ritesh Shah (Maidaan)

Sneha Desai (Laapataa Ladies)

Ritesh Shah (I Want to Talk) Kunal Kemmu (Madgaon Express)

Best Adapted Screenplay



Ritesh Shah (I Want to Talk)

Savin Quadras, Amit Ravindernath Sharma, Aman Rai, Atul Shahi (Maidaan)

Sriram Raghavan, Arijit Biswas, Pooja Ladha Surti, Anukriti Pandey (Merry Christmas)

Aamil Keeyan Khan (Shaitaan) Jagdeep Sidhu, Sumit Purohit (Srikanth)

Best Background Score



A. R. Rahman (Maidaan)

Daniel B. George (Merry Christmas)

Ketan Sodha (The Buckingham Murders)

Ketan Sodha (Kill) Ram Sampath (Laapataa Ladies)

Best Cinematography



Avik Mukhopadhyay (I Want to Talk)

Emma Dalesman (The Buckingham Murders)

Rafi Mahmood (Kill)

Tushar Kanti Ray (Maidaan) Vikash Nowlakha (Laapataa Ladies)

Best Production Design



Mayur Sharma (Kill)

Mayur Sharma (Merry Christmas)

Rajnish Hedao (Chandu Champion)

Tia Tejpal (Love Sex Aur Dhokha 2) Vikram Singh (Laapataa Ladies)

Best Costume



Darshan Jalan (Laapataa Ladies)

Kirti Kolwankar and Maria Tharakan (Maidaan)

Manisha Melwani, Chandini Whabi, Meagan Concessio, and Abhilasha Devnani Baveja (Crew)

Rohit Chaturvedi (Chandu Champion) Veera Kapur (Article 370)

Best Sound Design



Ayush Ahuja (Laapataa Ladies)

Mandar Kulkarni (The Buckingham Murders)

Nihar Ranjan Samal (Maidaan)

Subash Sahoo (Kill) Tanmay Bhattacharjee (Love Sex Aur Dhokha 2)

Best Editing



Hemanti Sarkar (Stree 2)

Jabeen Merchant (Laapataa Ladies)

Paramita Ghosh (Love Sex Aur Dhokha 2)

Shivkumar V. Panicker (Kill) Dev Rao Jadhav (Maidaan)

Best Action



Craig Macrae and Parvez Shaikh (Bade Miyan Chote Miyan)

R. P. Yadav and Robert Miller (Maidaan)

Se-yeong Oh and Parvez Shaikh (Kill)

Se-yeong Oh, Parvez Shaikh, and Sunil Rodrigues (Fighter) Vikram Dahiya (Jigra)

Best VFX



Digital Domain (Stree 2)

Lavan and Kushan (Digital Turbo Media) and Ashutosh Pandey (Reflection Pictures) (Kill)

Redefine (Munjya)

Redefine (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya) Redefine (Maidaan)

Best Choreography



Bosco-Caesar (Tauba Tauba - Bad Newz)

Shaikh Jani Basha (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya - Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya)

Vijay Ganguly (Aaj Ki Raat - Stree 2)

Bosco-Caesar (Sher Khul Gaye - Fighter) Chinni Prakash (Ami Je Tomar - Bhool Bhulaiyaa 3)

Best Debut Director



Aditya Suhas Jambhale (Article 370)

Amit Joshi and Aradhana Sah (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya)

Kunal Kemmu (Madgaon Express)

Randeep Hooda (Swatantrya Veer Savarkar)

Shirsha Guha Thakurta (Do Aur Do Pyaar) Varun Grover (All India Rank)

Best Debut Male



Abhinav Singh (Love Sex Aur Dhokha 2)

Guru Randhawa (Kuch Khattaa Ho Jaay)

Jibraan Khan (Ishq Vishk Rebound)

Kshitij Chauhan (Vedaa)

Lakshya (Kill) Sparsh Shrivastava (Laapataa Ladies)

Best Debut Female



Ahilya Bamroo (I Want to Talk)

Anjini Dhawan (Binny And Family)

Dhvani Bhanushali (Kahan Shuru Kahan Khatam)

Nitanshi Goel (Laapataa Ladies)

Pashmina Roshan (Ishq Vishk Rebound) Pratibha Ranta (Laapataa Ladies)