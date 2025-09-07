Tuesday, 02 January 2024 12:17 GMT
SIIMA Tamil Awards 2025: Siva Karthikeyan's Amaran Wins Big Complete Winners List Here

2025-09-07 08:10:52
(MENAFN- AsiaNet News) The SIIMA 2025 awards were announced in Dubai. Amaran won Best Film, and Rajkumar Periyasamy won Best Director. Anurag Kashyap bagged the Best Villain award.

The South Indian International Movie Awards (SIIMA) 2025 were announced Saturday night in Dubai. Awards for Tamil and Malayalam cinema were presented. Bollywood actor-director Anurag Kashyap won Best Villain for 'Maharaja'. In Malayalam, Jagadish won Best Villain for 'Marco'. Here's the list of Tamil cinema SIIMA winners.

Best Film: Amaran. 

Best Director: Rajkumar Periyasamy (Amaran). 

Best Actress: Sai Pallavi (Amaran). 

Best Villain: Anurag Kashyap (Maharaja). 

Best Comedian: Bala Saravanan (Lapper Ball). 

Critics' Best Director: Nithilan Swaminathan (Maharaja).

Critics' Best Actor: Karthi (Meyyazhagan). 

Critics' Best Actress: Dushara (Rayan). 

Rising Star: Harish Kalyan (Lapper Ball). 

Best Supporting Actor: Kalaiarasan (Vazhai). 

Best Supporting Actress: Abirami (Maharaja). 

Best Debut Face: Sanjana Krishnamurthy (Lapper Ball). 

Best Debut Director: Thamizharasan Pachamuthu (Lapper Ball).

Best Debut Actor: Vijay Kanishk (Hit List). 

Best Debut Actress: Sri Gowri Priya (Premi). 

Best Music Director: G.V. Prakash Kumar (Amaran). 

Best Male Playback Singer: Hey Minnale (Amaran) - Haricharan. 

Best Female Playback Singer: Minniki Minniki (Thangalaan) - Sindhuri. 

Best Lyricist: Poren Na Poren - Uma Devi. Best Cinematographer: Sowdhri Sai (Amaran).

