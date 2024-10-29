Dress For Success® Worldwide不僅限於職業服裝,現推出全新播客《More Than The Dress》
Date
10/29/2024 12:01:44 PM
(MENAFN- PR Newswire)
《More Than the Dress》強化其使命,賦予女性更多力量,幫助她們更好地應對追求經濟獨立的旅程。
紐約2024年10月29日 /美通社/ -- Dress for Success® Worldwide今日宣佈推出其官方播客《More Than the Dress》,由行政總裁Michele C. Meyer-Shipp主持。全新播客專注於領導力、賦能以及非凡的個人與職業旅程背後的故事,邀請來自各行各業和背景的企業高管、思想領袖、網絡紅人和知名人士展開精彩的動態對話。
過去26年來,Dress for Success作為全球領先的非營利組織,致力於支持失業及就業不足的女性實現經濟獨立。儘管Dress for Success以提供專業服裝而聞名,但其實它擁有悠久的職業指導和求職準備計劃的歷史,並設有網絡群組和充實計劃,旨在幫助女性獲得在工作和生活中成功所需的技能和工具。
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播客《More Than the Dress》由行政總裁Michele C. Meyer-Shipp主持,展示了與企業高管、思想領袖、網絡紅人和知名人士的動態對話,討論領導力、賦權以及非凡的個人與職業旅程背後的故事。
「正如Dress for Success在我們的使命和全球倡議中是多元化的一樣,我們希望透過《More Than the Dress》播客超越表面,深入探討以下主題:「職業發展策略、身心健康及應對工作生活挑戰;克服冒名頂替症;以及將經驗和才能轉化為專業品牌等主題,」Michele C. Meyer-Shipp表示。「我們對這個新平台感到興奮,因為它能幫助我們更有效地觸及、支持並影響那些在職業道路上奮鬥的女性的生活。」
《More Than the Dress》將在所有播客平台上提供,旨在擴大該非營利組織對年輕受眾的影響力,並吸引現有及新贊助商的參與,支持未來的播客集數。
在Spotify上收聽:Spotify版《More Than the Dress》
在蘋果播客(Apple Podcasts)上收聽:蘋果播客版《More Than the Dress》
關於 Dress for Success :
Dress for Success是全球領先的非牟利性就業資源,為失業和未充分就業的女性提供服務。無論是職業指導和工作技能準備、技能提升和重新技能、提供網絡和社區,還是造型和專業服裝,Dress for Success都可以助女性在工作和生活中取得成功。Dress for Success,從內而外建立自信和決心。這個組織在過去26年中,已經在全球超過20個國家/地區的135個分支機構中,為超過130萬名女性提供服務。
如有媒體查詢、合作或更多資訊,請聯絡:
Patrice Anderson,傳訊部副總裁,[email protected]
Dress for Success Worldwide®
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