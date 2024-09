Telemedizin: Doktorabc Erweitert Angebot Um Cannabis-Basierte Therapien

(MENAFN- EIN Presswire) LONDON, UNITED KINGDOM, September 4, 2024 /EINPresswire / -- Die Online-Plattform für Arzt- und Apothekenservices DoktorABC hat ihr Angebot erweitert und bietet jetzt auch in Deutschland Therapien mit medizinischem Cannabis an. Zusätzlich zu den über 35 bestehenden Behandlungskategorien und mehr als 1200 Medikamenten können Patienten nun bequem Behandlungen mit medizinischem Cannabis zur Therapie verschiedener gesundheitlicher Beschwerden erhalten.



Medizinisches Cannabis ist seit dem 1. April 2024 teil-legalisiert und wird zunehmend zur Behandlung chronischer Schmerzen, neurologischer Erkrankungen und anderer gesundheitlicher Probleme eingesetzt. Nach einer ärztlichen Konsultation auf der Plattform können geeignete Patienten ein Cannabis Rezept online erhalten. Diese Option bietet den Vorteil, dass Patienten sich von zu Hause aus beraten lassen und bei Bedarf schnell ein Rezept erhalten können.



„DoktorABC ist momentan der einzige Online-Telemedizinanbieter, der sowohl die Verschreibung als auch die Lieferung von Medikamenten nach Hause anbietet.” so David Barnan, CMO von DoktorABC. „Nach dem Ausfüllen eines Fragebogens und der Genehmigung durch einen Arzt kann der Kunde eine Premium-Lieferung innerhalb von 24 bis 48 Stunden wählen oder ein unterschriebenes Rezept für die Einlösung in einer Apotheke seiner Wahl erhalten. Mit 7 Jahren Erfahrung auf dem deutschen Telemedizinmarkt sind wir stolz auf über 6500 Trustpilot-Bewertungen, mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,7 von 5 Sternen. Das bestätigt unsere Verfügbarkeit und unseren exzellenten Service, bei dem der Kunde immer an erster Stelle steht.“



Für Kunden, die ihre Medikamente lieber persönlich in einer Apotheke vor Ort abholen, ist die Kombination aus Online-Verschreibung und persönlicher Beratung in der Apotheke ebenfalls möglich.



Mit der Einführung der Cannabis-basierten Therapien erweitert DoktorABC sein Spektrum an medizinischen Lösungen in Deutschland und unterstreicht einmal mehr seinen Anspruch, innovative und patientenorientierte Gesundheitsdienstleistungen anzubieten.

