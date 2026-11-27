Distribution Scheme Effective

Ramsay Générale de Santé SA (the“ Company”) takes note of today's announcement by Ramsay Health Care Limited (“ RHC”). The Supreme Court of New South Wales has approved the scheme of arrangement proposed by RHC under Australian law (the“ Scheme”), for the in-specie distribution by RHC of its indirect 52.79% shareholding in the Company to its shareholders (the“ Distribution”).

A copy of these orders have been lodged with the Australian Securities and Investments Commission (“ ASIC”).

The Scheme has therefore become effective today, and the Distribution is expected to be implemented on 9 December 2026.

Trading in CHESS Depositary Interests (“ CDIs”) on the Australian Securities Exchange (“ ASX”) will commence on 1 December 2026 under the ASX code“RGS”, initially on a deferred settlement basis. Trading will continue under standard settlement procedures from 10 December 2026. Each CDI will represent a beneficial interest in one share in the Company.

At the Combined General Meeting of Ramsay Générale de Santé on 4 December 2026, shareholders will vote on the appointment of six directors, whose terms of office would begin on completion of the Distribution.

Indicative timetable