RAMSAY GENERALE DE SANTE : Distribution Scheme Effective
|Date
|Event
|1 December 2026
|Start of trading in CDIs on the ASX on a deferred settlement basis
|4 December 2026
|Ramsay Santé combined general meeting
|9 December 2026
|Completion of the Distribution
|10 December 2026
|Start of trading in CDIs on the ASX under standard settlement procedures
For further information on the Distribution, please refer to the Demerger Booklet published by RHC and available on its website.
Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires avec 40 000 salariés et 10 000 praticiens au service de 13 millions de patients par an, dans nos 491 établissements répartis dans 5 pays: France, Suède, Norvège, Danemark et Italie.
En tant qu'entreprise à mission, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales en Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR), Santé Mentale et Soins Primaires, en innovant constamment afin d'améliorer la santé de toutes et tous, tout en assurant un accès équitable à des soins de qualité, de la prévention au suivi.
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Clément Lafaix Brigitte Cachon
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Ramsay Générale de Santé - Distribution Scheme Effective
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