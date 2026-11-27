NOSS AI Kengaymoqda: Markaziy Osiyoda AI Va Global Hamkorlik
NOSS AI Markaziy Osiyoni global AI ekotizimining muhim markaziga aylantirish uchun ilg'or texnologiyalar va xalqaro hamkorlikni rivojlantirmoqda.TOSHKENT, UZBEKISTAN, November 27, 2026 /EINPresswire / -- Sun'iy intellekt sanoati jadal rivojlanish bosqichida bo'lib, unga har yili yuzlab milliard AQSh dollari miqdorida investitsiyalar kiritilmoqda va bozor qiymati kelajakda trillionlab dollarga yetishi kutilmoqda. Sun'iy intellekt global texnologik taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biriga aylandi. Ushbu o'zgarishlar jarayonida NOSS AI GLOBAL TECHNOLOGIES LIMITED (keyingi o'rinlarda -“NOSS AI”) muhim o'rin egallashga intilmoqda. O'ziga xos rivojlanish modeli va texnologik taraqqiyotga bo'lgan sadoqati bilan NOSS AI sun'iy intellekt rivojiga amaliy hissa qo'shib, sanoatning yetakchi ishtirokchilaridan biriga aylanish sari harakat qilmoqda.
NOSS AI 2023-yil 5-aprelda AQShning Nyu-York shahrida tashkil etilgan. Uch yil davomida kompaniya faoliyatini xalqaro miqyosda kengaytirgan texnologik korxonaga aylandi. 2024-yil avgust oyida kompaniya Markaziy Osiyo strategiyasini rasman boshladi. Ushbu strategiya doirasida mintaqani sun'iy intellekt modellarini o'qitish faoliyati uchun muhim markazga aylantirish hamda Markaziy Osiyoni jahon bilan bog'laydigan xalqaro hamkorlik tarmog'ini shakllantirish maqsad qilingan. NOSS AI qisqa muddatli manfaatlarni ko'zlash va bir xil yo'nalishdagi raqobatga kirishish o'rniga,“Sanoat uchun qiymat yaratish va sun'iy intellektning ommabop rivojlanishiga ko'maklashish” missiyasiga amal qiladi.
Sun'iy intellekt modellarini o'qitish: asosiy raqobat ustunligi
NOSS AI faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri - sun'iy intellekt modellarini o'qitish, ya'ni texnologik rivojlanishning muhim bosqichidir. Kompaniya o'qitish jarayonining barcha bosqichlarini takomillashtirish ustida ishlaydi hamda ma'lumotlar parallelizmi, model parallelizmi va gibrid parallelizmni qamrab oluvchi taqsimlangan hisoblash texnologiyalarini o'zlashtirgan. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, ushbu texnologiyalar trillionlab parametrga ega yirik AI modellarining ehtiyojlarini samarali qo'llab-quvvatlash va global hamkorlarga keng qamrovli unumdorlikni optimallashtirish xizmatlarini taqdim etish imkonini beradi.
Xuddi go'dak yurishni o'rgangani kabi, sun'iy intellekt modeli ham mantiqiy xulosa chiqarish qobiliyatiga ega bo'lishi uchun katta hajmdagi ma'lumotlar va uzluksiz o'qitish jarayoniga muhtoj. NOSS AI ko'p tugunli hamkorlikdagi hisoblash texnologiyalari orqali apparat ta'minoti bilan bog'liq cheklovlarni yengib o'tishga va modelni o'qitish muddatini bir necha yildan bir necha haftagacha qisqartirishga erishganini ta'kidlaydi. Kompaniyaning texnik jamoasi, shuningdek, ortiqcha moslashuv (overfitting) va gradientning yo'qolishi (vanishing gradient) kabi muammolarni hal qilib, modellar aniqligi va kontent yaratish imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilagan.
“Sun'iy intellektning rivojlanishi uzluksiz o'qitish jarayoniga bog'liq. Bu bizning asosiy raqobat ustunligimizdir. Maqsadimiz - Markaziy Osiyoni global AI hamkorligining muhim qismiga aylantirish”, - dedi NOSS AI bosh direktori Tim Taber.
“Texnologik imkoniyatlardan keng foydalanish + global hamkorlik” modeli
NOSS AI'ning o'ziga xos jihati“texnologik imkoniyatlardan keng foydalanish + global hamkorlik” modelida namoyon bo'ladi. Kompaniya texnologik tajriba almashish va sun'iy intellektning amaliy qo'llanilishini jadallashtirish orqali mavjud to'siqlarni kamaytirishga intiladi. Markaziy Osiyodagi faoliyat bazasi mintaqaviy xizmatlar imkoniyatlarini kengaytirish va global resurslarning yanada muvozanatli taqsimlanishiga ko'maklashishga qaratilgan. Ushbu strategiya NOSS AI'ni asosan AQSh va Yevropa kabi an'anaviy bozorlarga e'tibor qaratadigan kompaniyalardan ajratib turadi.
Inklyuziv kadrlar strategiyasi
Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi ikki yil ichida O'zbekistonda 40 000 dan ortiq ishtirokchi platforma bilan bog'liq ish jarayonlarida qatnashgan. NOSS AI nafaqat texnik mutaxassislarga tayanadi, balki sun'iy intellekt bilan bog'liq ish imkoniyatlarini uy bekalari, ishsizlar, zavod ishchilari, o'qituvchilar, talabalar va shifokorlar uchun ham ochishga intiladi. Bu orqali har bir insonning o'z hissasini qo'shishi uchun imkoniyat yaratish va texnologiyalarni laboratoriyalardan kundalik hayotga olib kirish maqsad qilingan.
Kompaniya Amoeba Management (Ameba boshqaruv modeli) tamoyillariga asoslangan boshqaruv tuzilmasidan foydalanadi. Unda oddiy ishtirokchilar, jamoa rahbarlari va trening menejerlari kichik jamoalar shaklida faoliyat olib boradi. NOSS AI aniq boshqaruv tizimi, adolatli mehnat haqi va shaffof lavozim o'sishi imkoniyatlarini taqdim etishga intiladi.
NOZIA sun'iy intellekt mahsuloti
NOZIA - NOSS AI tomonidan ishlab chiqilayotgan xususiy sun'iy intellekt mahsuloti bo'lib, hozirda ichki sinov bosqichida. Loyiha AI bilan muloqot qilish, matn yaratish va kod generatsiyasi funksiyalarini ishlab chiqishga qaratilgan.
Kelajakda NOZIA mobil qurilmalar uchun mo'ljallangan AI dasturlash platformasiga aylantirilishi rejalashtirilgan. Foydalanuvchilar o'z g'oyalarini oddiy tabiiy tilda ifodalash orqali veb-saytlar, o'yinlar va boshqa dasturiy mahsulotlarni yaratish imkoniyatiga ega bo'lishlari ko'zda tutilgan.
Kelajakdagi rivojlanish rejalari
Sun'iy intellekt umumiy sun'iy intellekt (AGI) sari rivojlanib borar ekan, modellarni o'qitishga bo'lgan talab ham ortib bormoqda. Ixtisoslashgan xizmatlarning yetishmasligi va hisoblash resurslarining notekis taqsimlanishi sharoitida NOSS AI yangi rivojlanish imkoniyatlarini ko'rmoqda.
Kompaniya taqsimlangan hisoblash texnologiyalarini yanada takomillashtirish, Markaziy Osiyoni muhim faoliyat markazi sifatida rivojlantirish, xalqaro hamkorlik tarmog'ini kengaytirish hamda sun'iy intellektni tibbiyot, moliya, ta'lim, transport va ekologiya kabi sohalarda qo'llashni rivojlantirishni rejalashtirmoqda.
“NOSS AI modeli bir xil yo'nalishdagi raqobatdan farqli yondashuvni namoyon etadi. Kompaniyaning model o'qitish sohasiga e'tibori va keng aholi qatlamlariga imkoniyatlar yaratishga intilishi nafaqat uning uzoq muddatli rivojlanishiga, balki butun sanoatning barqaror taraqqiyoti uchun ham yangi yondashuvlarni taklif etadi”, - dedi soha eksperti Amrit.
Logan Patrick Sullivan
NOSS AI GLOBAL TECHNOLOGIES LIMITED
...
NOSS AI|Kelajak sari sun'iy intellekt bilan
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.
You just read:NOSS AI Kengaymoqda: Markaziy Osiyoda AI va Global Hamkorlik News Provided By NOSS AI GLOBAL TECHNOLOGIES LIMITED November 27, 2026, 07:09 GMT Share This Article Distribution channels: IT Industry
EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.
Legal Disclaimer:
MENAFN provides the information “as is” without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the provider above.
CommentsNo comment