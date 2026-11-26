MENAFN - Live Mint) The holiday list for 2027 has been unveiled by the central government for its offices across India. The list of holidays for the upcoming year includes four three-day-long weekends when a holiday falls on a Friday or Monday. It also has compulsory holidays, optional holidays and restricted holidays for the employees.

Central government holiday list for 2027

According to a July 2026 Department of Personnel and Training (DoPT) memorandum, central government offices in Delhi and New Delhi will have 17 compulsory holidays. Apart from this, employees can also opt for two additional holidays from the restricted holiday list. Offices outside this region will observe 14 compulsory holidays, along with three optional days which can be selected from a list of 12 optional holidays.

List of compulsory holidays in 2027

Republic Day - January 26 (Tuesday)

Idu'l Fitr- March 10 (Wednesday)

Good Friday- March 26 (Friday)

Mahavir Jayanti- April 19 (Monday)

Idu'l Zuha- May 17 (Monday)

Buddha Purnima- May 20 (Thursday)

Muharram- June 16 (Wednesday)

Independence Day- August 15 (Sunday)

Prophet Mohammad's Birthday (Id-e-Milad)- August 15 (Sunday)

Mahatma Gandhi's Birthday- October 2 (Saturday)

Dussehra (Vijaya Dashami)- October 9 (Saturday)

Diwali (Deepavali)- October 29 (Friday)

Guru Nanak's Birthday - November 14 (Sunday)

Christmas Day- December 25 (Saturday)

12 optional holidays in 2027

An additional day for Dussehra Holi

Janamashtami (Vaishnav)

Ram Navami

Maha Shivratri

Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi

Makar Sankranti

Rath Yatra

Onam

Pongal

Sri Panchami / Basant Panchami

Vishu / Vaisakhi / Vaisakhadi / Bahag Bihu / Mashadi / Ugadi / Chaitra Sukladi / Cheti Chand / Gudi Padava / 1st Navratra / Nowruz / Chhath Pooja / Karva Chauth

Central government holidays in Delhi and New Delhi in 2027

Republic Day: January 26 (Tuesday)

Fitr: March 10 (Wednesday) Holi: March 23 (Tuesday) Good Friday: March 26 (Friday) Ram Navami: April 15 (Thursday) Mahavir Jayanti: April 19 (Monday) Id Zuha (Bakrid): May 17 (Monday) Budha Purnima: May 20 (Thursday) Muharram: June 16 (Wednesday) Independence Day: August 15 (Sunday) Milad-un-Nabi or Id-e-Milad (Prophet Mohammad's Birthday): August 15 (Sunday) Janmashtami (Vaishnav): August 25 (Wednesday) Mahatma Gandhi's Birthday: October 2 (Saturday) Dussehra (Vijaya Dashmi): October 9 (Saturday) Diwali (Deepavali): October 29 (Friday) Guru Nanak's Birthday: November 14 (Sunday) Christmas Day: December 25 (Saturday) Restricted holiday list for central govt employees in 2027 New Years Day: January 1 (Friday) Makar Sankranti / Magha Bihu: January 14 (Thursday) Pongal / Guru Gobind Singh's Birthday: January 15 (Friday) Sri Panchami / Basant Panchami: February 11 (Thursday) Shiva Ji Jayanti: February 19 (Friday) Guru Ravi Das's Birthday: February 20 (Saturday) Swami Dayananda Saraswati's Birthday: March 2 (Tuesday) Jamat-Ul-Vida: March 5 (Friday) Maha Shivratri: March 6 (Saturday) Holika Dahan / Dolyatra: March 22 (Monday) Easter Sunday: March 28 (Sunday) Chaitra Sukladi / Gudi Padava / Ugadi / Cheti Chand / 1st Navratra: April 7 (Wednesday) Vaisakhi Nishu / Meshadi (Tamil New Year's Day): April 14 (Wednesday) Vaisakhadi (Bengal) / Bahag Bihu (Assam): April 15 (Thursday) Guru Rabindranath Tagore's Birthday: May 9 (Sunday) Rath Yatra: July 5 (Monday) Parsi New Year's Day / Navroz: August 15 (Sunday) Raksha Bandhan: August 17 (Tuesday) Ganesh Chaturthi / Vinayak Chaturthi: September 4 (Saturday) Onam or Thiru Onam Day: September 12 (Sunday) Dussehra (Saptami): October 6 (Wednesday) Dussehra (Mahashtami): October 7 (Thursday) Dussehra (Mahanavmi): October 8 (Friday) Maharishi Valmiki's Birthday: October 15 (Friday) Karaka Chaturthi (Karwa Chauth): October 18 (Monday) Naraka Chaturdasi: October 28 (Thursday) Govardhan Puja: October 30 (Saturday) Bhai Duj: October 31 (Sunday) Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja): November 4 (Thursday) Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day: November 24 (Wednesday) Hazarat Ali's Birthday: December 12 (Sunday) Christmas Eve: December 24 (Friday) Long weekend holidays in 2027 Maharishi Valmiki's Birthday: October 15 (Friday) Karaka Chaturthi (Karwa Chauth): October 18 (Monday) Naraka Chaturdasi: October 28 (Thursday) Diwali (Deepavali): October 29 (Friday) Govardhan Puja: October 30 (Saturday) Employees can also plan for multiple extended leaves in 2027. While Republic Day falls on Tuesday, January 26, taking Monday, January 25, off one can enjoy a four-day break from January 23 to 26. An off on March 22 ahead of Holi on Tuesday, March 23, will allow a four-day break from March 20 to 23. A five-day break is also possible from April 15 to 19 by taking Friday, April 16, off as Ram Navami falls on April 15 and Mahavir Jayanti on April 19. Buddha Purnima is on Thursday, May 20. Taking Friday, May 21, off can have yet another four-day break from May 20 to 23.

Id