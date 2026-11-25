Derma Centric bersama importir resmi eksklusif PT. KOREANA MUSTIKA RAJA memperkuat pasar Indonesia sebagai landasan ekspansi ke Singapura dan Malaysia.

SOUTH KOREA, November 25, 2026 /EINPresswire / -- Kemitraan dengan importir resmi eksklusif PT. KOREANA MUSTIKA RAJA memperkuat pengembangan merek melalui kemampuan riset dan pengembangan Korea serta keahlian perawatan kulit profesionalIndonesia - November 2026Merek dermokosmetik premium asal Korea, Derma Centric ( ), memperkuat posisinya di Indonesia bersama PT. KOREANA MUSTIKA RAJA, importir resmi eksklusifnya, sebagai landasan ekspansi di Asia Tenggara. Kedua pihak berencana terus membangun kesadaran merek dan jaringan distribusi di Indonesia, sekaligus memperluas jangkauan ke Singapura, Malaysia, serta pasar lain di seluruh kawasan.Sejak tahap awal memasuki pasar, PT. KOREANA MUSTIKA RAJA terus memperluas interaksi dengan konsumen melalui acara pengenalan merek dan pop-up untuk influencer serta pelanggan di sejumlah lokasi ternama di Jakarta, sekaligus membuka kesempatan untuk mencoba produk secara langsung. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, perusahaan ini juga mencurahkan upaya besar pada pengenalan produk dan promosi daring melalui Instagram serta kanal digital lainnya, agar ketertarikan yang tumbuh selama acara berlanjut menjadi interaksi daring dan kepercayaan terhadap merek.Pengalaman pengembangan selama 20 tahun dengan fokus pada ilmu kulit dan kualitas produkDerma Centric lahir sebagai merek dermokosmetik premium asal Korea yang memadukan pengalaman dan kemampuan teknis dari sekitar 1.000 proyek pengembangan kosmetik selama 20 tahun dengan keahlian perawatan kulit profesional. Kemampuannya mencakup perencanaan produk, pemilihan bahan, pengembangan formulasi, hingga uji efikasi pada manusia untuk produk-produk utama, dengan perhatian pada fungsi yang sesuai kebutuhan kulit dan kenyamanan saat digunakan. Produknya kini digunakan di sekitar 900 klinik dermatologi dan bedah plastik di Korea dan berbagai negara lainnya, disertai pengalaman distribusi melalui pusat estetika, apotek, department store, serta toko bebas bea.Keahlian ini ditopang oleh pengalaman pengembangan yang panjang dan jaringan mitra di Korea dalam bidang manufaktur, bahan baku, serta pengujian klinis, sehingga Derma Centric dapat menyempurnakan setiap tahap pengembangan, mulai dari pemilihan bahan sesuai tujuan perawatan dan perancangan formulasi berdasarkan karakteristiknya hingga evaluasi produk-produk utama melalui uji efikasi pada manusia. Dengan menerapkan kemampuan riset dan manufaktur Korea ke dalam produknya, merek ini berupaya meningkatkan fungsi perawatan sekaligus kepuasan saat digunakan.Nama Derma Centric memadukan DERMA, yang berarti kulit, dengan CENTRIC, yang berarti berpusat pada, untuk mencerminkan filosofi berbasis sains yang berfokus sepenuhnya pada kulit. Filosofi ini mendasari pengembangan produk, mulai dari sensasi formula saat menyentuh kulit hingga tujuan hidrasi, perawatan lapisan pelindung, dan elastisitas, sehingga perawatan kulit profesional dapat dilakukan di rumah. Berbekal pengalaman ekspor ke 22 negara, Derma Centric juga terus mengembangkan bisnis internasionalnya dan memperkenalkan nilai perawatan kulit profesional Korea di pasar luar negeri.Rangkaian perawatan dari pembersihan hingga hidrasi, efek menenangkan, dan elastisitas kulitDi Indonesia, Derma Centric menawarkan Cleansing Foam, Hydra Balancing Rose Water, Derma Peptide Anti-Wrinkle Ampoule, dan Derma Cream dalam rangkaian yang mencakup pembersihan, hidrasi, perawatan lapisan pelindung dan elastisitas kulit, hingga perawatan intensif untuk melembapkan serta menenangkan kulit, sehingga konsumen dapat memilih produk sesuai kondisi dan tujuan perawatannya.Pada tahap pembersihan, Derma Centric Cleansing Foam menggunakan formulasi sedikit asam dengan pH 5,0–6,0 dan bahan pembersih berbasis asam amino untuk mengangkat kotoran. Busanya yang melimpah dan padat dilengkapi DENDRICLEARTM, bahan turunan Centella, serta tiga bahan turunan probiotik sebagai bentuk perhatian terhadap perawatan kulit selama pembersihan. Produk ini juga telah menjalani uji iritasi kulit.Hydra Balancing Rose Water membantu hidrasi setelah pembersihan dan perawatan tekstur kulit melalui kandungan air bunga Rosa centifolia, ekstrak Centella asiatica, beta-glucan, niacinamide, dan adenosine. Toner esensial bertekstur cair dengan rasa lengket minimal ini memberikan kelembapan sekaligus membantu menjaga tampilan kulit yang cerah dan segar, serta dapat digunakan bersama langkah perawatan kelembapan dan elastisitas berikutnya.Dalam lini yang sama, Derma Peptide Anti-Wrinkle Ampoule mendukung perawatan elastisitas intensif melalui formulasi gel air pekat yang mengandung SYN-HYCAN dan RED BOTANICAL-IF. Formula ini mudah diratakan untuk membentuk lapisan pelembap dan memiliki warna merah muda lembut yang berasal dari vitamin B12. Ringkasan uji efikasi pada manusia yang disediakan perusahaan melaporkan peningkatan elastisitas sebesar 50% dan kemampuan kulit untuk kembali ke bentuk semula sebesar 21,62% setelah satu kali pemakaian.Derma Cream membantu hidrasi dan perawatan lapisan pelindung pada kulit kering serta teriritasi melalui perpaduan madecassoside, panthenol, dan ceramide NP. Kelembapan yang kaya dipadukan dengan rasa lengket yang diminimalkan untuk penggunaan sehari-hari. Ringkasan uji efikasi pada manusia yang disediakan perusahaan melaporkan peningkatan efek menenangkan kulit sebesar 22,59% setelah satu kali pemakaian pada kulit yang mengalami iritasi fisik.Selain produk yang telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan saat ini diimpor, Derma Centric tengah mempersiapkan kehadiran produk inovatif tambahan berkinerja tinggi untuk perawatan kulit yang lebih profesional di rumah. Pengajuan perizinan setempat sedang dipersiapkan dengan target impor ke Indonesia pada 2027, guna memperluas pilihan perawatan kulit profesional untuk beragam kebutuhan konsumen.Dari kegiatan lokal di Indonesia menuju perluasan kemitraan globalSeiring kegiatan di Indonesia, para mitra global Derma Centric juga mempercepat upaya perluasan pasar. Menurut perusahaan, merek dan produknya terus memperoleh tanggapan positif di pasar luar negeri, sementara para mitra memusatkan upaya pada promosi lokal dan perluasan distribusi agar minat tersebut berkembang menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang erat, Derma Centric berupaya membawa keahlian riset dan pengembangan Korea serta nilai perawatan kulit profesional ke berbagai pasar dunia, sekaligus mempercepat ekspansi untuk menjadi salah satu merek terkemuka di pasar dermokosmetik global.Homepage:Linktree:Instagram:Shopee:Tokopedia:Media ContactsDerma Centric Indonesia - PT. KOREANA MUSTIKA RAJAKENDY RIMBAEmail:...

Derma Centric Indonesia

Derma Centric

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Derma Centric Mengembangkan Indonesia sebagai Basis Strategis untuk Ekspansi di Asia Tenggara News Provided By Myoeng Arm November 25, 2026, 06:23 GMT Share This Article Distribution channels: Beauty & Hair Care, Consumer Goods



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