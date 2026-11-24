Global Smart Gas Meter Market Size And Forecast, 2026-2031 Market To Reach USD 3.74 Billion At 8.0% CAGR As AMI, Iot, And Utility Digitalization Accelerate
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|270
|Forecast Period
|2026 - 2031
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$2.55 billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2031
|$3.74 billion
|Compound Annual Growth Rate
|8.0%
|Regions Covered
|Global
Key Topics Covered:
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 STUDY SCOPE.
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.3.3 YEARS CONSIDERED
1.4 CURRENCY CONSIDERED
1.5 UNIT CONSIDERED
1.6 LIMITATIONS
1.7 STAKEHOLDERS
1.8 SUMMARY OF CHANGES
2 EXECUTIVE SUMMARY
2.1 MARKET HIGHLIGHTS AND KEY INSIGHTS
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS
2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN SMART GAS METER MARKET
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST
3 PREMIUM INSIGHTS
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR SMART GAS METER MARKET PLAYERS
3.2 SMART GAS METER MARKET, BY TECHNOLOGY & REGION
3.3 SMART GAS MARKET, BY TECHNOLOGY
3.4 SMART GAS METER MARKET, BY TYPE
3.5 SMART GAS METER MARKET, BY COMPONENT
3.6 SMART GAS METER MARKET, BY END USER
3.7 SMART GAS METER MARKET, BY COUNTRY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 INTRODUCTION
4.2 MARKET DYNAMICS
4.2.1 DRIVERS
4.2.1.1 Digitalization of distribution grids and optimization of network operations
4.2.1.2 Benefits of deploying AMI
4.2.1.3 Increasing investment in digital technologies for gas network monitoring and data analytics
4.2.2 RESTRAINTS
4.2.2.1 Potential health concerns associated with RF exposure
4.2.2.2 Concerns pertaining to data privacy & security and consumer health
4.2.2.3 High upfront cost for smart gas meter infrastructure
4.2.3 OPPORTUNITIES
4.2.3.1 Expanding opportunities through gas network modernization and smart meter integration
4.2.3.2 Integration of AI into smart gas meter data management and utility operations
4.2.4 CHALLENGES
4.2.4.1 Complexities associated with smart gas meter integration
4.3 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
4.4 STRATEGIC MOVES BY TIER 1/2/3 PLAYERS
5 INDUSTRY TRENDS
5.1 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS
5.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
5.1.2 THREAT OF SUBSTITUTES
5.1.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
5.1.4 BARGAINING POWER OF BUYERS
5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY
5.2 MACROECONOMIC OUTLOOK
5.2.1 INTRODUCTION
5.2.2 GDP TRENDS AND FORECAST
5.2.3 TRENDS IN GLOBAL NATURAL GAS DISTRIBUTION AND UTILITIES INDUSTRIES
5.2.4 TRENDS IN GLOBAL SMART UTILITY AND IOT INDUSTRIES
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS
5.5 PRICING ANALYSIS
5.5.1 PRICING RANGE OF SMART GAS METER, BY TYPE, 2025
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SMART GAS METER,BY REGION, 2023-2025
5.6 TRADE ANALYSIS
5.6.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 902810)
5.6.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 902810)
5.7 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026-2027
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
5.9 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO
5.10 CASE STUDY ANALYSIS
5.10.1 POLAND'S EGAZOMIERZ PROJECT ACCELERATES SMART GAS METER DEPLOYMENT
5.10.2 PEOPLES NATURAL GAS DEPLOYS ITRON INTELIS' SMART GAS METERS TO IMPROVE OPERATIONAL EFFICIENCY AND VISIBILITY
5.10.3 ENERGY ASSETS AND HONEYWELL COLLABORATE TO UPGRADE GAS METERS IN UK TO ENABLE REMOTE DATA TRANSMISSION
5.11 IMPACT OF US TARIFF - SMART GAS METER MARKET
5.11.1 INTRODUCTION
5.11.2 KEY TARIFF RATES
5.11.3 PRICE IMPACT ANALYSIS
5.11.4 IMPACT ON COUNTRY/REGION
5.11.4.1 North America
5.11.4.2 Europe
5.11.4.3 Asia Pacific
5.11.4.4 RoW
5.11.5 IMPACT ON COMPONENTS
6 REGULATORY LANDSCAPE
6.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE
6.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
6.2.1 INDUSTRY STANDARDS
7 CUSTOMER LANDSCAPE AND BUYER BEHAVIOR
7.1 DECISION-MAKING PROCESS
7.1.1 APPLICATION NEED AND METERING REQUIREMENT ANALYSIS
7.1.2 METER TECHNOLOGY AND TECHNICAL FEASIBILITY ASSESSMENT
7.1.3 COMMUNICATION, CONNECTIVITY, AND INTEGRATION ASSESSMENT
7.1.4 TOTAL COST OF OWNERSHIP AND BUSINESS CASE EVALUATION
7.1.5 INSTALLATION FEASIBILITY AND FIELD DEPLOYMENT ASSESSMENT
7.1.6 PROCUREMENT COST AND COMMERCIAL TERMS EVALUATION
7.2 KEY STAKEHOLDERS INVOLVED IN BUYING PROCESS AND THEIR EVALUATION CRITERIA
7.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
7.2.2 BUYING CRITERIA
7.3 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES
7.3.1 HIGH UPFRONT COST AND RETROFIT EXPENDITURE
7.3.2 LIMITED LONG-TERM OPERATIONAL TRACK RECORD
7.3.3 RELIABILITY AND BATTERY LIFE CONCERNS
7.3.4 CONNECTIVITY AND NETWORK COVERAGE LIMITATIONS
7.3.5 COMPLEX INTEGRATION WITH EXISTING UTILITY INFRASTRUCTURE
7.3.6 CYBERSECURITY AND DATA PRIVACY RISKS
7.3.7 INSTALLATION AND WORKFORCE CHALLENGES
7.3.8 REGULATORY, SAFETY, AND CERTIFICATION REQUIREMENTS
7.3.9 CUSTOMER ACCEPTANCE AND PRIVACY CONCERNS
7.3.10 UNCERTAINTY REGARDING RETURN ON INVESTMENT
7.3.11 LIMITED SUPPORTING DIGITAL INFRASTRUCTURE
7.3.12 SUPPLY CHAIN AND COMPONENT AVAILABILITY
7.4 UNMET NEEDS OF VARIOUS END USERS
7.5 MARKET PROFITABILITY
8 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS
8.1 KEY TECHNOLOGIES
8.1.1 ADVANCED ULTRASONIC GAS METERING
8.1.2 SMART DIAPHRAGM METERING AND DIGITAL INDEXING
8.1.3 ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE AND LOW-POWER CONNECTIVITY
8.1.4 INTEGRATED SAFETY SENSORS AND REMOTE SHUTOFF
8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
8.2.1 METER DATA MANAGEMENT AND UTILITY ANALYTICS
8.2.2 CLOUD COMPUTING AND IOT PLATFORMS
8.2.3 CYBERSECURITY AND SECURE COMMUNICATIONS
8.2.4 SENSORS AND EDGE COMPUTING
8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES
8.3.1 SMART ELECTRICITY AND WATER METERING
8.3.2 GAS NETWORK DIGITALIZATION AND SCADA
8.3.3 GAS LEAK DETECTION AND METHANE MONITORING
8.3.4 HYDROGEN AND RENEWABLE GAS METERING
8.4 TECHNOLOGY ROADMAP
8.4.1 ELECTRONIC METER READING AND AMR
8.4.2 AMI AND TWO-WAY CONNECTED METERING
8.4.3 ULTRASONIC AND SOLID-STATE MEASUREMENT
8.4.4 INTEGRATED SAFETY AND REMOTE OPERATION
8.4.5 DIGITALIZED AND ANALYTICS-ENABLED GAS METERING
8.4.6 AI-ENABLED PREDICTIVE AND ADAPTIVE METERING
8.4.7 CYBERSECURE AND INTEROPERABLE SMART METERING
8.4.8 HYDROGEN-READY AND MULTI-GAS METERING
8.4.9 FULLY INTEGRATED INTELLIGENT GAS-METERING PLATFORMS
8.5 PATENT ANALYSIS
8.6 FUTURE APPLICATIONS
8.7 IMPACT OF AI/GEN AI ON SMART GAS METER MARKET
8.7.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL
8.7.2 BEST PRACTICES FOLLOWED BY MANUFACTURERS/OEMS IN SMART GAS METER MARKET
8.7.3 CASE STUDIES RELATED TO AI/GEN AI IMPLEMENTATION IN SMART GAS METER MARKET
8.7.4 INTERCONNECTED ECOSYSTEMS AND IMPACT ON MARKET PLAYERS
8.7.5 CLIENTS' READINESS TO ADOPT AI/GEN AI-INTEGRATED SMART GAS METERS
9 SMART GAS METER MARKET, BY TECHNOLOGY
9.1 INTRODUCTION
9.2 AMI
9.2.1 GROWING NEED FOR ACCURATE METER READING AND INCREASING SPENDING ON SMART GRID PROJECTS TO BOOST DEMAND
9.3 AMR
9.3.1 INCREASING DEMAND FOR COST-EFFECTIVE SMART GAS METERS TO FUEL MARKET GROWTH
10 SMART GAS METER MARKET, BY TYPE
10.1 INTRODUCTION
10.2 SMART ULTRASONIC GAS METER
10.2.1 RISING NEED FOR COMPACT-SIZED AND DURABLE SMART GAS METERS TO STIMULATE DEMAND
10.3 SMART DIAPHRAGM GAS METER
10.3.1 INCREASING NUMBER OF RESIDENTIAL & LIGHT COMMERCIAL BUILDINGS TO FUEL MARKET GROWTH
11 SMART GAS METER MARKET, BY COMPONENT
11.1 INTRODUCTION
11.2 HARDWARE
11.2.1 INCREASING DEMAND FOR PRECISE SMART GAS METER OPERATIONS TO SUPPORT MARKET GROWTH
11.3 SOFTWARE
11.3.1 RISING UTILITY INVESTMENTS IN DIGITAL INFRASTRUCTURE AND GRID MODERNIZATION TO SUPPORT MARKET GROWTH
12 SMART GAS METER MARKET, BY END USER
12.1 INTRODUCTION
12.2 RESIDENTIAL
12.2.1 INCREASING FOCUS ON ENERGY EFFICIENCY TO FOSTER MARKET GROWTH
12.3 COMMERCIAL
12.3.1 RAPID URBANIZATION AND EXPANSION OF COMMERCIAL GAS PIPELINE NETWORKS TO CREATE GROWTH OPPORTUNITIES
12.4 INDUSTRIAL
12.4.1 GROWING FOCUS OF INDUSTRIAL USERS ON ENERGY-EFFICIENT OPERATIONS TO FOSTER MARKET GROWTH
13 SMART GAS METER MARKET, BY REGION
13.1 INTRODUCTION
13.2 NORTH AMERICA
13.2.1 US
13.2.1.1 Investments in development of smart metering infrastructure to drive market
13.2.2 CANADA
13.2.2.1 Growing by to spur market growth
13.2.3 MEXICO
13.2.3.1 Government-led infrastructure modernization initiatives to offer lucrative growth opportunities
13.3 EUROPE
13.3.1 GERMANY
13.3.1.1 Digitalization of energy infrastructure to fuel market growth
13.3.2 FRANCE
13.3.2.1 Need to modernize aging infrastructure to spur demand
13.3.3 UK
13.3.3.1 IoT and communication technology advancements to offer lucrative growth opportunities
13.3.4 SPAIN
13.3.4.1 Initiatives to modernize energy infrastructure to support market growth
13.3.5 ITALY
13.3.5.1 Renewable hydrogen initiatives to offer lucrative growth opportunities
13.3.6 POLAND
13.3.6.1 Rising consumer awareness about energy efficiency to spike demand
13.3.7 REST OF EUROPE
13.4 ASIA PACIFIC
13.4.1 CHINA
13.4.1.1 High investments in IoT to drive market
13.4.2 AUSTRALIA
13.4.2.1 Rising emphasis on achieving net-zero emissions target to spur market growth
13.4.3 JAPAN
13.4.3.1 Shifting focus toward renewable energy and electric vehicles to foster market growth
13.4.4 INDIA
13.4.4.1 Significant focus on enhancing renewable energy capacity to boost demand
13.4.5 SOUTH KOREA
13.4.5.1 Rising emphasis on achieving carbon neutrality during power generation to fuel market growth
13.4.6 REST OF ASIA PACIFIC
13.5 MIDDLE EAST & AFRICA
13.5.1 GCC
13.5.1.1 Saudi Arabia
13.5.1.1.1 Increasing focus on grid modernization to facilitate market growth
13.5.1.2 UAE
13.5.1.2.1 Smart Dubai initiatives to offer lucrative growth opportunities
13.5.2 ISRAEL
13.5.2.1 Favorable government subsidies to boost demand
13.5.3 SOUTH AFRICA
13.5.3.1 Rapid advances in smart utility infrastructure to accelerate demand
13.5.4 TURKEY
13.5.4.1 Developing power metering infrastructure to fuel market growth
13.5.5 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA
13.6 SOUTH AMERICA
13.6.1 BRAZIL
13.6.1.1 Modernization of T&D systems to fuel market growth
13.6.2 ARGENTINA
13.6.2.1 Shift toward digitalization to boost demand
13.6.3 CHILE
13.6.3.1 Aging infrastructure and push for data-driven decision-making to fuel market growth
13.6.4 REST OF SOUTH AMERICA
14 COMPETITIVE LANDSCAPE
14.1 OVERVIEW
14.2 KEY PLAYER COMPETITIVE STRATEGIES/RIGHT TO WIN, JANUARY 2023-AUGUST 2026
14.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025
14.4 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS, 2021-2025
14.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON
14.5.1 LANDIS+GYR GROUP AG (SWITZERLAND)
14.5.2 ITRON, INC. (US)
14.5.3 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. (US)
14.5.4 APATOR S.A. (POLAND)
14.5.5 DIEHL METERING (GERMANY)
14.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS
14.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025
14.7.1 STARS
14.7.2 EMERGING LEADERS
14.7.3 PERVASIVE PLAYERS
14.7.4 PARTICIPANTS
14.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025
14.7.5.1 Company footprint
14.7.5.2 Region footprint
14.7.5.3 Technology footprint
14.7.5.4 Type footprint
14.7.5.5 End user footprint
14.8 COMPETITIVE EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025
14.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES
14.8.2 RESPONSIVE COMPANIES
14.8.3 DYNAMIC COMPANIES
14.8.4 STARTING BLOCKS
14.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2025
14.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs
14.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs
14.9 COMPETITIVE SCENARIO
14.9.1 PRODUCT LAUNCHES
14.9.2 DEALS
14.9.3 EXPANSIONS
14.9.4 OTHER DEVELOPMENTS
15 COMPANY PROFILES
15.1 KEY PLAYERS
15.1.1 APATOR S.A.
15.1.1.1 Business overview
15.1.1.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.1.3 Recent developments
15.1.1.3.1 Deals
15.1.1.3.2 Expansions
15.1.1.3.3 Other developments
15.1.1.4 Analyst's view
15.1.1.4.1 Key strengths/Right to win
15.1.1.4.2 Strategic choices
15.1.1.4.3 Weaknesses/Competitive threats
15.1.2 DIEHL STIFTUNG & CO. KG
15.1.2.1 Business overview
15.1.2.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.2.3 Recent developments
15.1.2.3.1 Product launches
15.1.2.3.2 Deals
15.1.2.3.3 Expansions
15.1.2.4 Analyst's view
15.1.2.4.1 Key strengths/Right to win
15.1.2.4.2 Strategic choices
15.1.2.4.3 Weaknesses/Competitive threats
15.1.3 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
15.1.3.1 Business overview
15.1.3.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.3.3 Recent developments
15.1.3.3.1 Product launches
15.1.3.3.2 Deals
15.1.3.4 Analyst's view
15.1.3.4.1 Key strengths/Right to win
15.1.3.4.2 Strategic choices
15.1.3.4.3 Weaknesses/Competitive threats
15.1.4 ITRON INC.
15.1.4.1 Business overview
15.1.4.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.4.3 Recent developments
15.1.4.3.1 Product launches
15.1.4.3.2 Deals
15.1.4.3.3 Expansions
15.1.4.3.4 Other developments
15.1.4.4 Analyst's view
15.1.4.4.1 Key strengths/Right to win
15.1.4.4.2 Strategic choices
15.1.4.4.3 Weaknesses/Competitive threats
15.1.5 LANDIS+GYR
15.1.5.1 Business overview
15.1.5.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.5.3 Recent developments
15.1.5.3.1 Product launches
15.1.5.3.2 Deals
15.1.5.3.3 Other developments
15.1.5.4 Analyst's view
15.1.5.4.1 Key strengths/Right to win
15.1.5.4.2 Strategic choices
15.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats
15.1.6 SENSUS (XYLEM)
15.1.6.1 Business overview
15.1.6.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.6.3 Recent developments
15.1.6.3.1 Product launches
15.1.6.3.2 Deals
15.1.6.3.3 Expansions
15.1.7 EDMI LIMITED
15.1.7.1 Business overview
15.1.7.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.7.3 Recent developments
15.1.7.3.1 Deals
15.1.8 CHONGQING SHANCHENG GAS EQUIPMENT CO., LTD.
15.1.8.1 Business overview
15.1.8.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.9 DONGFA (GROUP)
15.1.9.1 Business overview
15.1.9.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.10 RAYCHEM RPG PRIVATE LIMITED
15.1.10.1 Business overview
15.1.10.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.11 CHINT GROUP
15.1.11.1 Business overview
15.1.11.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.11.2.1 Product launches
15.1.11.2.2 Deals
15.1.11.2.3 Other developments
15.1.12 ZENNER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG
15.1.12.1 Business overview
15.1.12.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.12.3 Recent developments
15.1.12.3.1 Product launches
15.1.12.3.2 Deals
15.1.13 MASTER METER INC.
15.1.13.1 Business overview
15.1.13.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.14 ACLARA TECHNOLOGIES
15.1.14.1 Business overview
15.1.14.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.15 WASION HOLDINGS INTERNATIONAL
15.1.15.1 Business overview
15.1.15.2 Products/Solutions/Services offered
15.1.15.3 Recent developments
15.1.15.3.1 Product launches
15.1.15.3.2 Deals
15.1.15.3.3 Expansions
15.2 OTHER PLAYERS
15.2.1 AICHITOKEIDENKI CORPORATION
15.2.2 PIETRO FIORENTINI S.P.A.
15.2.3 SECURE METERS LTD.
15.2.4 FUJITSU
15.2.5 SAGEMCOM
15.2.6 ADYA SMART METERING
15.2.7 ULTAN TECHNOLOGIES
15.2.8 POWERCOM
15.2.9 FLONIDAN
15.2.10 SNS TECHNOSYS
16 RESEARCH METHODOLOGY
16.1 RESEARCH DATA
16.2 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH
16.2.1 SECONDARY DATA
16.2.1.1 List of major secondary sources
16.2.1.2 Key data from secondary sources
16.2.2 PRIMARY DATA
16.2.2.1 List of primary interview participants
16.2.2.2 Key industry insights
16.2.2.3 Breakdown of primaries
16.2.2.4 Key data from primary sources
16.3 MARKET SIZE ESTIMATION
16.3.1 BOTTOM-UP APPROACH
16.3.2 TOP-DOWN APPROACH
16.4 MARKET FORECAST APPROACH
16.4.1 DEMAND-SIDE METRICS
16.4.1.1 Calculation for demand side
16.4.1.2 Assumptions for demand-side calculations
16.4.2 SUPPLY-SIDE ANALYSIS
16.4.2.1 Calculations for supply side
16.4.2.2 Assumptions for supply side
16.4.3 GROWTH FORECAST ASSUMPTIONS
16.5 DATA TRIANGULATION
16.6 RESEARCH LIMITATIONS
16.7 RISK ASSESSMENT
17 APPENDIX
17.1 DISCUSSION GUIDE
17.2 KNOWLEDGESTORE: THE SUBSCRIPTION PORTAL
17.3 CUSTOMIZATION OPTIONS
17.4 RELATED REPORTS
17.5 AUTHOR DETAILS
LIST OF TABLES [282]
LIST OF FIGURES [62]
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