(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) Boost ROI with cloud-based mobile learning, AI-powered personalization, micro-credentials, localized content, and strategic edtech-corporate alliances. Dublin, Nov. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- "Digital Education Market: Global Forecast to 2031" has been added to ResearchAndMarkets.com's offering. The digital education market is projected to grow from USD 40.34 billion in 2026 to USD 115.39 billion by 2031, registering a CAGR of 23.4% during the forecast period. Market growth is being supported by rising demand for scalable, flexible, and accessible learning systems across academic institutions, businesses, and professional development programs. Organizations are increasingly adopting digital education platforms that combine interactive content, virtual classrooms, learning management systems, and real-time analytics. Cloud-based digital platforms enable rapid content updates, personalized learning paths, and integration with existing technology infrastructure. Growing demand for continuous learning, employee development, upskilling, and reskilling is also accelerating investment in adaptive and cost-effective digital learning experiences. Academic Institutions to Lead the Digital Education Market Based on end user, academic institutions are expected to account for the largest market share during the forecast period. Schools, colleges, and universities continue to expand their use of online learning platforms to support blended and hybrid education models. Sustained demand for digital content, virtual classrooms, and learning management systems is encouraging institutions to modernize curricula and technology infrastructure. Investment in AI-driven personalized learning, virtual laboratories, and immersive simulations is further improving the flexibility and accessibility of academic programs. Government initiatives focused on digital literacy, along with collaborations between educational institutions and technology providers, are expected to reinforce the segment's market leadership. Professional Certifications & Skill Development to Record the Highest CAGR Based on course type, the professional certifications & skill development segment is projected to register the highest CAGR during the forecast period. Advances in AI, data analytics, cybersecurity, and other emerging technologies are increasing the need for continuous workforce development. Digital education providers are responding with flexible, industry-relevant certification programs designed for professionals pursuing career advancement or transitions. Employers are also investing in digital training programs to address workforce skill gaps and strengthen competitiveness. The expansion of micro-credentials, modular learning, and partnerships between education providers and industry leaders is improving the relevance and credibility of online programs. Growing employer acceptance of alternative credentials and broader recognition of online certifications are expected to support continued segment growth. Mobile Learning Expected to Hold the Largest Market Share Based on learning models, mobile learning is anticipated to hold the largest share of the digital education market. Widespread smartphone and tablet adoption, combined with expanding mobile internet connectivity, allows learners to access educational content across locations and schedules. Mobile learning supports microlearning, interactive applications, gamified experiences, and AI-powered personalized content. It also enables real-time assessments, immediate feedback, and collaborative features that strengthen participation and retention. Its convenience and scalability are driving adoption across corporate training, K-12 education, and higher education. Market Drivers, Opportunities, and Challenges The report identifies personalized learning, gamification, workforce upskilling and reskilling, and the integration of IoT devices as major market drivers. Key opportunities include localized language content, microlearning, modular course delivery, blockchain-supported credential verification, and strategic alliances between edtech companies and corporate organizations. Market expansion may be constrained by inadequate digital infrastructure in rural areas and concerns associated with prolonged screen time. Limited interaction in virtual classrooms and insufficient teacher training also remain significant challenges to the effective adoption of digital tools. Competitive Landscape Leading digital education market vendors include Skillsoft, Coursera, LinkedIn Learning, Pluralsight, edX, Udacity, Intellipaat, Swayam, Veranda Learning, and Alison. Other companies assessed include Iversity, NovoEd, XuetangX, Khan Academy, Kadenze, Federica Web Learning, My Mooc, Treehouse, Skillshare, CXL, Go1, DataCamp, Platzi, Chegg, and Duolingo. The report evaluates the market by learning model, delivery mode, course type, end user, and region. It also examines market size, growth potential, competitive positioning, product and service portfolios, emerging technologies, R&D activity, investments, expansion strategies, and new market opportunities. Primary Research Breakdown Primary interviews were conducted with CEOs, innovation and technology directors, system integrators, and executives from major digital education companies.

By Company: Tier 1 (25%), Tier 2 (65%), and Tier 3 (10%)

By Designation: C-level Executives (25%), Directors (50%), and Others (25%) By Region: North America (40%), Europe (30%), Asia Pacific (20%), and the Rest of the World (10%) The report provides revenue estimates and strategic market intelligence for established companies and new entrants. Its analysis of growth drivers, restraints, opportunities, competitive developments, and go-to-market strategies can help stakeholders identify attractive digital education segments and strengthen their market positioning. Key Attributes:



Report Attribute Details No. of Pages 288 Forecast Period 2026 - 2031 Estimated Market Value (USD) in 2026 $40.34 billion Forecasted Market Value (USD) by 2031 $115.39 billion Compound Annual Growth Rate 23.4% Regions Covered Global



Key Topics Covered:

1 INTRODUCTION

1.1 STUDY OBJECTIVES

1.2 MARKET DEFINITION

1.3 MARKET SCOPE

1.3.1 MARKET SEGMENTATION AND REGIONAL SCOPE

1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS

1.3.3 YEARS CONSIDERED

1.4 CURRENCY CONSIDERED

1.5 LIMITATIONS

1.6 STAKEHOLDERS

1.7 SUMMARY OF CHANGES

2 EXECUTIVE SUMMARY

2.1 MARKET HIGHLIGHTS AND KEY INSIGHTS

2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS

2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN DIGITAL EDUCATION MARKET

2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS

2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST

3 PREMIUM INSIGHTS

3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN DIGITAL EDUCATION MARKET

3.2 DIGITAL EDUCATION MARKET, BY LEARNING MODEL

3.3 DIGITAL EDUCATION MARKET, BY DELIVERY MODE

3.4 DIGITAL EDUCATION MARKET, BY COURSE TYPE

3.5 DIGITAL EDUCATION MARKET, BY END USER

3.6 DIGITAL EDUCATION MARKET, BY REGION

4 MARKET OVERVIEW

4.1 INTRODUCTION

4.2 MARKET DYNAMICS

4.2.1 DRIVERS

4.2.1.1 Growing Demand for Adaptive and Personalized Digital Learning

4.2.1.2 Expanding Global Internet and Mobile Connectivity

4.2.1.3 Rising Demand for Digital and Job-Ready Skills

4.2.1.4 Government-led Digital Education Initiatives and National Learning Platforms

4.2.2 RESTRAINTS

4.2.2.1 Infrastructure and Connectivity Gaps Limiting Digital Education Access

4.2.2.2 Concerns Over Learner Well-being, Privacy, and Safe Use of Digital Technologies

4.2.3 OPPORTUNITIES

4.2.3.1 AI-Enabled Tutoring, Content Creation, and Learning Support

4.2.3.2 Localized, Multilingual, and Offline Digital Education for Underserved Learners

4.2.3.3 Expansion of Microlearning, Modular Learning, and Skills-Based Digital Credentials

4.2.4 CHALLENGES

4.2.4.1 Inadequate Teacher Digital Readiness Hindering Effective Technology Integration

4.2.4.2 Data Governance, Interoperability, and Evidence Requirements Increasing Adoption Complexity

4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES

4.3.1 UNMET NEEDS IN THE DIGITAL EDUCATION MARKET

4.3.2 WHITE SPACE OPPORTUNITIES

4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES

4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS

4.4.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES

4.5 EMERGING BUSINESS MODELS AND ECOSYSTEM SHIFTS

4.5.1 EMERGING BUSINESS MODELS

4.5.1.1 Digital Education Business Models

4.5.2 ECOSYSTEM SHIFTS

4.6 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS

4.6.1 KEY MOVES AND STRATEGIC FOCUS

5 INDUSTRY TRENDS

5.1 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS

5.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS

5.1.2 THREAT OF SUBSTITUTES

5.1.3 BARGAINING POWER OF BUYERS

5.1.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS

5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY

5.2 MACROECONOMIC INDICATORS

5.2.1 INTRODUCTION

5.2.2 GDP TRENDS & FORECASTS

5.2.3 TRENDS IN GLOBAL E-LEARNING MARKET

5.2.4 TRENDS IN GLOBAL AI IN EDUCATION MARKET

5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS

5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS

5.5 PRICING ANALYSIS

5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS OF VENDORS, BY REGION, 2025

5.5.1.1 North America

5.5.1.2 Europe

5.5.1.3 Asia Pacific

5.5.1.4 Middle East & Africa

5.5.1.5 Latin America

5.5.2 PRICING LANDSCAPE FOR DIGITAL EDUCATION MARKET, 2025

5.5.3 INDICATIVE PRICING TRENDS, BY KEY VENDOR, 2025

5.6 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026-2027

5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS

5.8 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO

5.9 CASE STUDY ANALYSIS

5.9.1 INSTRUCTURE AND ARIZONA STATE UNIVERSITY SCALE DIGITAL LEARNING FOR LARGE, DISTRIBUTED STUDENT POPULATION

5.9.2 D2L AND UNIVERSITY OF CALGARY MODERNIZE ONLINE LEARNING EXPERIENCE WITH BRIGHTSPACE

5.9.3 GOOGLE FOR EDUCATION AND CHICAGO PUBLIC SCHOOLS EXPAND ACCESS TO DIGITAL CLASSROOMS DISTRICT-WIDE

5.9.4 COURSERA AND PWC ACCELERATE WORKFORCE UPSKILLING THROUGH ENTERPRISE ONLINE LEARNING

5.9.5 MICROSOFT EDUCATION AND MIAMI UNIVERSITY IMPROVE HYBRID CAMPUS EXPERIENCE WITH TEAMS

5.10 IMPACT OF 2025 US TARIFF - DIGITAL EDUCATION MARKET

5.10.1 INTRODUCTION

5.10.2 KEY TARIFF RATES

5.10.3 PRICE IMPACT ANALYSIS

5.10.4 IMPACT ON COUNTRY/REGION

5.10.4.1 North America

5.10.4.2 Europe

5.10.4.3 Asia Pacific

5.10.5 IMPACT ON END USERS

5.10.5.1 Academic Institutions

5.10.5.2 Corporate Enterprise

5.10.5.3 Government & Public Sector

6 CUSTOMER LANDSCAPE AND BUYER BEHAVIOR

6.1 DECISION-MAKING PROCESS

6.2 BUYER STAKEHOLDERS AND BUYING EVALUATION CRITERIA

6.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS

6.2.2 BUYING CRITERIA

6.3 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES

6.4 UNMET NEEDS IN VARIOUS END-USER INDUSTRIES

6.5 MARKET PROFITABILITY

6.5.1 REVENUE POTENTIAL

6.5.2 COST DYNAMICS

6.5.3 MARGIN OPPORTUNITIES IN KEY APPLICATIONS

7 STRATEGIC DISRUPTION THROUGH TECHNOLOGY, PATENTS, DIGITAL, AND AI ADOPTION

7.1 TECHNOLOGY ANALYSIS

7.1.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES

7.1.1.1 Artificial Intelligence and Adaptive Learning Technologies

7.1.1.2 Immersive and Virtual Learning Technologies

7.1.1.3 Learning Analytics and Predictive Intelligence

7.1.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES

7.1.2.1 Learning Management Systems & Digital Content Platforms

7.1.2.2 Digital Assessment, Proctoring & Credentialing Technologies

7.1.2.3 Mobile Learning & Collaboration Technologies

7.1.3 ADJACENT TECHNOLOGIES

7.1.3.1 Student Information, Academic Administration & Education ERP Technologies

7.1.3.2 Workforce Learning, Skills Intelligence & Talent Technologies

7.1.3.3 Digital Identity, Payments & Credential Verification Technologies

7.2 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP

7.2.1 SHORT-TERM (2026-2028) | AI-ASSISTED LEARNING & EXPERIENCE DIGITIZATION

7.2.2 MID-TERM (2028-2031) | ADAPTIVE LEARNING INTELLIGENCE & CONNECTED SKILLS WORKFLOWS

7.2.3 LONG-TERM (2031-2035+) | AUTONOMOUS LEARNING ORCHESTRATION & IMMERSIVE LEARNING ECOSYSTEMS

7.3 PATENT ANALYSIS

7.4 IMPACT OF AI/GENERATIVE AI ON DIGITAL EDUCATION MARKET

7.4.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL

7.4.2 BEST PRACTICES IN DIGITAL EDUCATION MANAGEMENT

7.4.3 CASE STUDY OF AI IMPLEMENTATION IN DIGITAL EDUCATION MARKET

7.4.3.1 Khan Academy: Implementing AI-Powered Tutoring and Personalized Learning Through Khanmigo

7.4.4 INTERCONNECTED ADJACENCY ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS

7.4.5 CLIENT READINESS TO ADOPT GENERATIVE AI IN DIGITAL EDUCATION MARKET

8 REGULATORY LANDSCAPE

8.1 REGULATORY LANDSCAPE

8.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS

8.1.2 REGULATIONS, BY REGION

8.1.2.1 North America

8.1.2.2 Europe

8.1.2.3 Asia Pacific

8.1.2.4 Middle East & South Africa

8.1.2.5 Latin America

8.1.3 INDUSTRY STANDARDS, BY REGION

8.1.3.1 North America

8.1.3.2 Europe

8.1.3.3 Asia Pacific

8.1.3.4 Rest of the World

9 DIGITAL EDUCATION MARKET, BY LEARNING MODEL

9.1 INTRODUCTION

9.1.1 LEARNING MODEL: DIGITAL EDUCATION MARKET DRIVERS

9.2 SELF-PACED LEARNING

9.2.1 ADVANCING FLEXIBILITY THROUGH SELF-PACED LEARNING

9.2.2 VIDEO-BASED COURSES

9.2.3 TEXT-BASED MODULES

9.2.4 INTERACTIVE LEARNING

9.3 INSTRUCTOR-LED

9.3.1 STRENGTHENING LEARNERS' SUPPORT THROUGH INSTRUCTOR-LED LEARNING

9.3.2 SCHEDULED WEBINARS

9.3.3 MENTORSHIP & TUTORING SESSIONS

9.4 BLENDED LEARNING

9.4.1 ADAPTING LEARNING TO DIVERSE NEEDS WITH BLENDED APPROACHES

9.4.2 FLIPPED CLASSROOMS

9.4.3 PROJECT-BASED LEARNING MODELS

9.5 MICROLEARNING

9.5.1 BOOSTING RETENTION WITH MICROLEARNING MODULES

9.5.2 INFOGRAPHICS & SHORT CAPSULES

9.5.3 SHORT VIDEOS

9.6 ADAPTIVE LEARNING

9.6.1 PERSONALIZING LEARNING THROUGH REAL-TIME ADAPTATION

9.6.2 AI-PERSONALIZED PATHWAYS

9.6.3 SKILL-GAP ASSESSMENT TOOLS

9.7 MOBILE LEARNING

9.7.1 BOOSTING LEARNING CONTINUITY THROUGH MOBILE DEVICES

9.7.2 APP-BASED LEARNING PLATFORMS

9.7.3 GAME-BASED LEARNING APPS

10 DIGITAL EDUCATION MARKET, BY DELIVERY MODE

10.1 INTRODUCTION

10.1.1 DELIVERY MODE: DIGITAL EDUCATION MARKET DRIVERS

10.2 SYNCHRONOUS LEARNING

10.2.1 FOSTERING REAL-TIME INTERACTION WITH SYNCHRONOUS LEARNING

10.3 ASYNCHRONOUS LEARNING

10.3.1 LEARNING BEYOND TIME CONSTRAINTS WITH ASYNCHRONOUS LEARNING

10.4 HYBRID LEARNING

10.4.1 EMPOWERING LEARNERS WITH FLEXIBILITY AND REAL-TIME INTERACTION

11 DIGITAL EDUCATION MARKET, BY COURSE TYPE

11.1 INTRODUCTION

11.1.1 COURSE TYPE: DIGITAL EDUCATION MARKET DRIVERS

11.2 ACADEMIC EDUCATION

11.2.1 TRANSFORMING TRADITIONAL EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY

11.2.2 K-12

11.2.3 HIGHER EDUCATION

11.3 TEST PREPARATION

11.3.1 EMPOWERING ASPIRANTS WITH ONLINE TEST PREPARATION

11.4 PROFESSIONAL CERTIFICATION & SKILL DEVELOPMENT

11.4.1 UPSKILLING THROUGH DIGITAL EDUCATION

11.5 VOCATIONAL TRAINING

11.5.1 UPGRADING VOCATIONAL TRAINING THROUGH DIGITAL PLATFORMS

11.6 CORPORATE LEARNING & COMPLIANCE TRAINING

11.6.1 ENSURING COMPLIANCE THROUGH DIGITAL TRAINING

12 DIGITAL EDUCATION MARKET, BY END USER

12.1 INTRODUCTION

12.1.1 END USER: DIGITAL EDUCATION MARKET DRIVERS

12.2 ACADEMIC INSTITUTIONS

12.2.1 MODERNIZING CLASSROOMS WITH DIGITAL EDUCATION

12.2.2 SCHOOLS

12.2.3 COLLEGES & UNIVERSITIES

12.3 CORPORATE & ENTERPRISE ORGANIZATIONS

12.3.1 TRANSFORMING WORKFORCE AGILITY WITH DIGITAL LEARNING

12.3.2 SMES

12.3.3 LARGE ENTERPRISES

12.4 GOVERNMENT & PUBLIC SECTOR

12.4.1 EQUIPPING CITIZENS WITH TECH-ENABLED TRAINING

13 DIGITAL EDUCATION MARKET, BY REGION

13.1 INTRODUCTION

13.2 NORTH AMERICA

13.2.1 NORTH AMERICA: MARKET DRIVERS

13.2.2 US

13.2.2.1 Government initiatives and technological adoptions to drive market

13.2.3 CANADA

13.2.3.1 Strong focus on technology adoption in education to drive market

13.3 EUROPE

13.3.1 EUROPE: MARKET DRIVERS

13.3.2 UK

13.3.2.1 Government investments and partnerships with tech companies to drive market

13.3.3 GERMANY

13.3.3.1 Investment in Digital Pact 2.0 to drive market

13.3.4 FRANCE

13.3.4.1 Emphasis on ensuring equal access to digital education resources to drive market

13.3.5 ITALY

13.3.5.1 Increasing focus on AI-integrated classrooms to drive market

13.3.6 REST OF EUROPE

13.4 ASIA PACIFIC

13.4.1 ASIA PACIFIC: MARKET DRIVERS

13.4.2 CHINA

13.4.2.1 Strong government initiatives for online learning to drive market

13.4.3 JAPAN

13.4.3.1 GIGA School Program to expand digital education

13.4.4 INDIA

13.4.4.1 Widespread internet penetration, smartphone adoption, and government initiatives to drive market

13.4.5 ANZ

13.4.5.1 Increasing internet penetration and strong focus on future-ready skills to drive market

13.4.6 REST OF ASIA PACIFIC

13.5 MIDDLE EAST & AFRICA

13.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: MARKET DRIVERS

13.5.2 GULF COOPERATION COUNCIL (GCC)

13.5.2.1 UAE

13.5.2.1.1 Evolution of digital learning solutions in schools to drive market

13.5.2.2 Saudi Arabia

13.5.2.2.1 Increasing adoption of AI-powered learning tools and virtual collaboration technologies to drive market

13.5.2.3 Rest of GCC

13.5.3 SOUTH AFRICA

13.5.3.1 Increasing internet penetration and rising demand for quality education to drive market

13.5.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA

13.6 LATIN AMERICA

13.6.1 LATIN AMERICA: MARKET DRIVERS

13.6.2 BRAZIL

13.6.2.1 Investments from international financing institutions to drive market

13.6.3 MEXICO

13.6.3.1 Growing emphasis on enhancing educational access and quality to drive market

13.6.4 REST OF LATIN AMERICA

14 COMPETITIVE LANDSCAPE

14.1 INTRODUCTION

14.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2024-2026

14.3 REVENUE ANALYSIS, 2021-2025

14.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025

14.5 PRODUCT COMPARISON

14.5.1 COURSERA

14.5.2 DUOLINGO

14.5.3 LINKEDIN

14.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2026

14.6.1 STARS

14.6.2 EMERGING LEADERS

14.6.3 PERVASIVE PLAYERS

14.6.4 PARTICIPANTS

14.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2026

14.6.5.1 Company footprint

14.6.5.2 Regional footprint

14.6.5.3 End user footprint

14.6.5.4 Learning model footprint

14.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2026

14.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES

14.7.2 RESPONSIVE COMPANIES

14.7.3 DYNAMIC COMPANIES

14.7.4 STARTING BLOCKS

14.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUP/SMES, 2026

14.7.5.1 Detailed list of key startups/SMEs

14.7.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs

14.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS

14.8.1 COMPANY VALUATION OF KEY VENDORS

14.8.2 FINANCIAL METRICS OF KEY VENDORS

14.9 COMPETITIVE SCENARIO

14.9.1 PRODUCT LAUNCHES/ENHANCEMENTS

14.9.2 DEALS

15 COMPANY PROFILES

15.1 INTRODUCTION

15.2 MAJOR PLAYERS

15.2.1 COURSERA

15.2.1.1 Business overview

15.2.1.2 Products/Solutions/Services offered

15.2.1.3 Recent developments

15.2.1.3.1 Product launches and enhancements

15.2.1.3.2 Deals

15.2.1.4 Analyst's view

15.2.1.4.1 Right to win

15.2.1.4.2 Strategic choices

15.2.1.4.3 Weaknesses and competitive threats

15.2.2 DUOLINGO

15.2.2.1 Business overview

15.2.2.2 Products/Solutions/Services offered

15.2.2.3 Recent developments

15.2.2.3.1 Deals

15.2.2.4 Analyst's view

15.2.2.4.1 Right to win

15.2.2.4.2 Strategic choices

15.2.2.4.3 Weaknesses and competitive threats

15.2.3 EDX

15.2.3.1 Business overview

15.2.3.2 Products/Solutions/Services offered

15.2.3.3 Recent developments

15.2.3.3.1 Product launches and enhancements

15.2.3.3.2 Deals

15.2.3.4 Analyst's view

15.2.3.4.1 Right to win

15.2.3.4.2 Strategic choices

15.2.3.4.3 Weaknesses and competitive threats

15.2.4 PLURALSIGHT

15.2.4.1 Business overview

15.2.4.2 Products/Solutions/Services offered

15.2.4.3 Recent developments

15.2.4.3.1 Product launches and enhancements

15.2.4.3.2 Deals

15.2.4.4 Analyst's view

15.2.4.4.1 Right to win

15.2.4.4.2 Strategic choices

15.2.4.4.3 Weaknesses and competitive threats

15.2.5 UDACITY

15.2.5.1 Business overview

15.2.5.2 Products/Solutions/Services offered

15.2.5.3 Recent developments

15.2.5.3.1 Product launches and enhancements

15.2.5.3.2 Deals

15.2.5.4 Analyst's view

15.2.5.4.1 Right to win

15.2.5.4.2 Strategic choices

15.2.5.4.3 Weaknesses and competitive threats

15.2.6 INTELLIPAAT SOFTWARE SOLUTIONS

15.2.6.1 Business overview

15.2.6.2 Products/Solutions/Services offered

15.2.6.3 Recent developments

15.2.6.3.1 Product launches and enhancements

15.2.6.3.2 Deals

15.2.7 SWAYAM

15.2.7.1 Business overview

15.2.7.2 Products/Solutions/Services offered

15.2.7.3 Recent developments

15.2.7.3.1 Product launches and enhancements

15.2.7.3.2 Deals

15.2.8 VERANDA LEARNING SOLUTIONS

15.2.8.1 Business overview

15.2.8.2 Products/Solutions/Services offered

15.2.8.3 Recent developments

15.2.8.3.1 Deals

15.2.9 ALISON

15.2.9.1 Business overview

15.2.9.2 Products/Solutions/Services offered

15.2.9.3 Recent developments

15.2.9.3.1 Product launches and enhancements

15.2.9.3.2 Deals

15.2.10 LINKEDIN

15.2.10.1 Business overview

15.2.10.2 Products/Solutions/Services offered

15.2.10.3 Recent developments

15.2.10.3.1 Deals

15.2.11 SPRINGER NATURE

15.2.11.1 Business overview

15.2.11.2 Products/Solutions/Services offered

15.3 OTHER PLAYERS

15.3.1 FUTURELEARN

15.3.2 NOVOED

15.3.3 XUETANG

15.3.4 KHAN ACADEMY

15.3.5 KADENZE

15.3.6 FEDERICA WEB LEARNING

15.3.7 TREEHOUSE ISLAND

15.3.8 SKILLSHARE

15.3.9 CXL

15.3.10 GO1

15.3.11 DATACAMP

15.3.12 PLATZI

15.3.13 CHEGG

15.3.14 MY MOOC

16 RESEARCH METHODOLOGY

16.1 RESEARCH DATA

16.1.1 SECONDARY DATA

16.1.1.1 Data & List of Key Secondary Sources

16.1.2 PRIMARY DATA

16.1.2.1 Breakdown of primary interviews

16.1.2.2 Key industry insights

16.1.3 MARKET SIZE ESTIMATION

16.1.4 DATA TRIANGULATION

16.1.5 FACTOR ANALYSIS

16.1.6 RESEARCH ASSUMPTIONS

17 APPENDIX

17.1 DISCUSSION GUIDE

17.2 KNOWLEDGESTORE: THE SUBSCRIPTION PORTAL

17.3 CUSTOMIZATION OPTIONS

17.4 RELATED REPORTS

17.5 AUTHOR DETAILS

LIST OF TABLES [206]

LIST OF FIGURES [53]

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