Environment, Health, And Safety (EHS) Market Size And Global Forecast To 2032 AI And Cloud Adoption Drive 7.0% CAGR, Unlocking A USD 13.97 Billion Opportunity
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|296
|Forecast Period
|2026 - 2032
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$9.28 billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2032
|$13.97 billion
|Compound Annual Growth Rate
|7.0%
|Regions Covered
|Global
Key Topics Covered:
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 MARKET SEGMENTATION AND REGIONAL SCOPE
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS
1.3.3 YEARS CONSIDERED
1.4 CURRENCY CONSIDERED
1.5 STAKEHOLDERS
1.6 SUMMARY OF CHANGES
2 EXECUTIVE SUMMARY
2.1 MARKET HIGHLIGHTS AND KEY INSIGHTS
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS
2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN EHS MARKET
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST
3 PREMIUM INSIGHTS
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN EHS MARKET
3.2 EHS MARKET, BY OFFERING AND REGION
3.3 EHS MARKET, BY OFFERING
3.4 EHS MARKET, BY SERVICE
4 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS
4.1 INTRODUCTION
4.2 MARKET DYNAMICS
4.2.1 DRIVERS
4.2.1.1 Increase in government initiatives to enforce workforce safety and environmental regulations and standards
4.2.1.2 Digitally connected workforce with connected wearables for safe operations to improve EHS management
4.2.1.3 Need to improve risk visibility by identifying hidden risks within organizations and increasing transparency of workflow
4.2.1.4 Proliferation of software-as-a-service deployment model
4.2.1.5 Growing recognition of EHS as strategic business imperative
4.2.2 RESTRAINTS
4.2.2.1 High costs associated with EHS software solutions
4.2.2.2 Lack of qualified EHS professionals
4.2.2.3 Data silos and information gaps
4.2.3 OPPORTUNITIES
4.2.3.1 Increase in government initiatives for low-carbon emission policies
4.2.3.2 Technological innovations to help various industries achieve worker engagement and adopt quality programs
4.2.3.3 Modernization of industry infrastructure for low carbon emissions
4.2.4 CHALLENGES
4.2.4.1 Technological integration and data management
4.2.4.2 Poor regulatory frameworks in emerging economies
4.2.4.3 Lack of skilled workforce and end-to-end solutions
4.3 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
4.3.1 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) MARKET
4.3.2 INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS (IIOT) MARKET
4.3.3 OCCUPATIONAL HEALTH AND WELLNESS MARKET
4.3.4 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT MARKET
4.3.5 INDUSTRIAL AUTOMATION AND ROBOTICS MARKET
4.3.6 WORKFORCE MANAGEMENT MARKET
4.3.7 OIL & GAS AND CHEMICALS SECTOR
4.3.8 CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE SECTOR
4.3.9 MANUFACTURING SECTOR
4.4 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS
5 INDUSTRY TRENDS
5.1 PORTER'S FIVE FORCES MODEL
5.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
5.1.2 THREAT OF SUBSTITUTES
5.1.3 BARGAINING POWER OF BUYERS
5.1.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY
5.2 MACROECONOMICS INDICATORS
5.2.1 INTRODUCTION
5.2.2 GDP TRENDS AND FORECAST
5.2.3 TRENDS IN MANUFACTURING INDUSTRY
5.2.4 TRENDS IN CONSTRUCTION INDUSTRY
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS
5.4 ECOSYSTEM
5.5 PRICING ANALYSIS
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY SOLUTION
5.5.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF KEY PLAYERS, BY SOLUTION & SERVICE
5.6 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026-2027
5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS' BUSINESSES
5.8 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO
5.9 CASE STUDY ANALYSIS
5.9.1 INTELEX REDUCES OSHA RECORDABLES FOR KLOECKNER METALS
5.9.2 VELOCITYEHS AND ENHESA SAFETY COMPLIANCE FOR SIEMENS USA
5.9.3 SPHERA CLOUD IMPROVES SAFETY PERFORMANCE AT DANONE
5.9.4 EVOTIX STANDARDIZES SAFETY MANAGEMENT AT MEDSERVREGIS
5.9.5 IDEAGEN EHS ENABLES REAL-TIME SAFETY MANAGEMENT AT ENCORE
5.10 IMPACT OF 2025 US TARIFF - ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY MARKET
5.10.1 INTRODUCTION
5.10.2 KEY TARIFF RATES
5.10.3 PRICE IMPACT ANALYSIS
5.10.3.1 Strategic shifts and emerging trends
5.10.4 IMPACT ON COUNTRIES/REGIONS
5.10.4.1 US
5.10.4.2 Europe
5.10.4.3 Asia Pacific
5.10.5 IMPACT ON END-USER INDUSTRIES
5.10.5.1 Manufacturing
5.10.5.2 Energy & Utilities
5.10.5.3 Construction & Infrastructure
6 STRATEGIC DISRUPTIONS: DIGITAL AND AI ADOPTION
6.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES
6.1.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
6.1.2 INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS AND BIG DATA
6.1.3 DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
6.1.4 ADJACENT TECHNOLOGIES
6.1.4.1 Sustainability management software and environmental management systems
6.1.4.2 Industrial automation and control systems
6.1.4.3 Geospatial technologies
6.1.5 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
6.1.5.1 Virtual reality (VR) and augmented reality (AR)
6.1.5.2 Robotics and automation
6.1.5.3 Blockchain
6.2 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP FOR ENVIRONMENT,HEALTH, AND SAFETY MARKET
6.2.1 SHORT-TERM ROADMAP (2023-2025)
6.2.2 MID-TERM ROADMAP (2026-2028)
6.2.3 LONG-TERM ROADMAP (2029-2032)
6.3 PATENT ANALYSIS
6.4 IMPACT OF AI/GEN AI ON ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY MARKET
6.4.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL
6.4.2 BEST PRACTICES IN ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY PROCESS
6.4.3 CASE STUDIES OF AI IMPLEMENTATION IN ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY MARKET
6.4.4 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS
6.4.5 CLIENTS' READINESS TO ADOPT GENERATIVE AI IN ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY MANAGEMENT
7 REGULATORY LANDSCAPE
7.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
7.1.1 INDUSTRY STANDARDS
8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYING BEHAVIOR
8.1 DECISION-MAKING PROCESS
8.2 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
8.2.2 BUYING CRITERIA
8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES
8.4 UNMEET NEEDS FROM VARIOUS END-USE INDUSTRIES
9 ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY MARKET, BY OFFERING
9.1 INTRODUCTION
9.1.1 OFFERING: ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY MARKET DRIVERS
9.2 SOFTWARE
9.2.1 EHS SOFTWARE ENSURES COMPLIANCE AND MINIMIZES RISK OF HEFTY FINES OR OPERATIONAL SHUTDOWN
9.3 SERVICES
9.3.1 ANALYTICS SERVICES
9.3.1.1 Need for aggregation and analysis of data from multiple resources to drive growth
9.3.2 PROJECT DEPLOYMENT & IMPLEMENTATION SERVICES
9.3.2.1 Project deployment services to assist in smooth transitioning of organizations' historical EHS data and speedy integration
9.3.3 BUSINESS CONSULTING & ADVISORY SERVICES
9.3.3.1 Business consulting services to assist in digital transformation and evolution of business processes through EHS
9.3.4 AUDIT, ASSESSMENT, AND REGULATORY COMPLIANCE SERVICES
9.3.4.1 Focus on identifying waste minimization and recycling to spur demand
9.3.5 CERTIFICATION SERVICES
9.3.5.1 Certification services to offer competitive advantage and enhanced processes
9.3.6 TRAINING & SUPPORT SERVICES
9.3.6.1 Training & support services address and analyze data retrieved from EHS solutions
10 ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY MARKET, BY APPLICATION
10.1 INTRODUCTION
10.1.1 APPLICATION: ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY MARKET DRIVERS
10.2 HEALTH & SAFETY MANAGEMENT
10.2.1 HEALTH & SAFETY MANAGEMENT TO REDUCE COSTS AND PROMOTE SAFE WORK CULTURE
10.3 ENVIRONMENTAL & SUSTAINABILITY MANAGEMENT
10.3.1 EMPHASIS ON AIR EMISSIONS MANAGEMENT, WATER QUALITY METRICS, AND HAZARDOUS WASTE TRACKING TO PROPEL GROWTH
10.4 WASTE MANAGEMENT
10.4.1 WASTE REDUCTION STRATEGIES TO ENSURE REGULATORY COMPLIANCE AND IMPROVE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
10.5 ENERGY & WATER MANAGEMENT
10.5.1 ENERGY & WATER MANAGEMENT SYSTEM TO HELP ORGANIZATIONS IDENTIFY CONSERVATION OPPORTUNITIES AND TRACK SUSTAINABILITY FOOTPRINT
10.6 AIR QUALITY & COMPLIANCE MANAGEMENT
10.6.1 AIR QUALITY & COMPLIANCE MANAGEMENT FEATURE TO ASSIST IN COMPLETE EMISSIONS MANAGEMENT
10.7 INCIDENT & RISK MANAGEMENT
10.7.1 INCIDENT & RISK MANAGEMENT SOLUTION TO FACILITATE IDENTIFICATION, ANALYSIS, MONITORING, AND TREATMENT OF HAZARDS
10.8 OTHER APPLICATIONS
11 ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY MARKET, BY VERTICAL
11.1 INTRODUCTION
11.1.1 VERTICAL: ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY MARKET DRIVERS
11.2 ENERGY & UTILITIES
11.2.1 INHERENT RISKS ASSOCIATED WITH ENERGY PRODUCTION, TRANSMISSION, AND DISTRIBUTION TO DRIVE MARKET
11.2.2 ENERGY & UTILITIES: ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY USE CASES
11.2.2.1 Workplace safety in power plants
11.2.2.2 Environmental compliance in oil and gas operations
11.2.2.3 Workers' health in utility maintenance
11.3 CHEMICALS & MATERIALS
11.3.1 EHS SOLUTIONS TO HELP MANAGE WORKFORCE AND ENSURE WORKPLACE SAFETY
11.3.2 CHEMICALS & MATERIALS: ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY USE CASES
11.3.2.1 Hazardous chemical management
11.3.2.2 Process safety management
11.3.2.3 Occupational health and safety
11.3.2.4 Environmental compliance
11.4 HEALTHCARE & LIFE SCIENCES
11.4.1 EHS SOLUTIONS TO ENABLE ORGANIZATIONS TO STREAMLINE PROCESSES, REDUCE COSTS, AND IMPROVE PERFORMANCE
11.4.2 HEALTHCARE & LIFE SCIENCES: ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY USE CASES
11.4.2.1 Pharmaceutical manufacturing
11.4.2.2 Laboratory safety
11.4.2.3 Medical device safety
11.4.2.4 Healthcare waste management
11.5 CONSTRUCTION & ENGINEERING
11.5.1 EHS SOFTWARE TO STREAMLINE ESSENTIAL SAFETY PROCESSES AND ENSURE COMPLIANCE WITH REGULATIONS
11.5.2 CONSTRUCTION & ENGINEERING: ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY USE CASES
11.5.2.1 Site safety management
11.5.2.2 Noise and air quality monitoring
11.5.2.3 Emergency preparedness and response
11.5.2.4 Environmental compliance
11.6 FOOD & BEVERAGE
11.6.1 ADOPTION OF EHS SOFTWARE TO TAKE CARE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
11.6.2 FOOD & BEVERAGE: ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY USE CASES
11.6.2.1 Food safety compliance
11.6.2.2 Supply chain safety
11.6.2.3 Product labeling and packaging compliance
11.7 GOVERNMENT & DEFENSE
11.7.1 EHS SOLUTIONS TO ASSIST GOVERNMENT AND DEFENSE ORGANIZATIONS
11.7.2 GOVERNMENT & DEFENSE: ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY USE CASES
11.7.2.1 Military base safety
11.7.2.2 Environmental protection
11.7.2.3 Emergency preparedness and response
11.8 OTHER VERTICALS
12 ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY MARKET, BY REGION
12.1 INTRODUCTION
12.2 NORTH AMERICA
12.2.1 NORTH AMERICA: ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY MARKET DRIVERS
12.2.2 US
12.2.2.1 Workplace Safety Regulations and Advanced EHS Technologies Drive Market Demand
12.2.3 CANADA
12.2.3.1 Industrial Safety and Environmental Compliance Support EHS Market Growth
12.3 EUROPE
12.3.1 EUROPE: ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY MARKET DRIVERS
12.3.2 UK
12.3.2.1 Focus on waste management, emissions reduction strategies, and clean energy adoption to propel market growth
12.3.3 GERMANY
12.3.3.1 Government initiatives and large-scale investments in sustainable production processes to create demand for EHS solutions
12.3.4 FRANCE
12.3.4.1 Increasing emphasis on environmental sustainability and employee well-being to accelerate market growth
12.3.5 ITALY
12.3.5.1 Environmental protection regulations to foster market growth
12.3.6 SPAIN
12.3.6.1 Increasing investments toward renewable energy and sustainable technologies to boost market
12.3.7 REST OF EUROPE
12.4 ASIA PACIFIC
12.4.1 ASIA PACIFIC: ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY MARKET DRIVERS
12.4.2 CHINA
12.4.2.1 Industrial Safety Enforcement and Environmental Protection Drive EHS Demand
12.4.3 INDIA
12.4.3.1 EHS regulatory and policy trends to drive market
12.4.4 JAPAN
12.4.4.1 Stringent laws and regulations to fuel market growth
12.4.5 AUSTRALIA & NEW ZEALAND
12.4.5.1 Stringent regulations to promote secure environment for workers to accelerate growth
12.4.6 SOUTH KOREA
12.4.6.1 Industrial Safety Enforcement and Smart Manufacturing Support EHS Growth
12.4.7 REST OF ASIA PACIFIC
12.5 MIDDLE EAST & AFRICA
12.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY MARKET DRIVERS
12.5.1.1 KSA
12.5.1.2 UAE
12.5.2 SOUTH AFRICA
12.5.2.1 Customized EHS solutions and need for cost optimization to accelerate market growth
12.5.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA
12.6 LATIN AMERICA
12.6.1 LATIN AMERICA: ENVIRONMENT, HEALTH, AND SAFETY MARKET DRIVERS
12.6.2 BRAZIL
12.6.2.1 Occupational Safety Regulations and Industrial Risk Management Boost EHS Demand
12.6.3 MEXICO
12.6.3.1 Digitalization and country's focus on deploying renewable energy sources to propel growth
12.6.4 REST OF LATIN AMERICA
13 COMPETITIVE LANDSCAPE
13.1 INTRODUCTION
13.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2023-2026
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025
13.4 REVENUE ANALYSIS OF LEADING PLAYERS, 2021-2025
13.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON
13.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS
13.7 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2025
13.7.1 STARS
13.7.2 EMERGING LEADERS
13.7.3 PERVASIVE PLAYERS
13.7.4 PARTICIPANTS
13.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025
13.7.5.1 Company footprint
13.7.5.2 Offering footprint
13.7.5.3 Regional footprint
13.7.5.4 Vertical footprint
13.8 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX
13.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES
13.8.2 RESPONSIVE COMPANIES
13.8.3 DYNAMIC COMPANIES
13.8.4 STARTING BLOCKS
13.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2025
13.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs
13.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs
13.9 COMPETITIVE SCENARIO
13.9.1 PRODUCT LAUNCHES
13.9.2 DEALS
14 COMPANY PROFILES
14.1 MAJOR PLAYERS
14.1.1 WOLTERS KLUWER
14.1.1.1 Business overview
14.1.1.2 Products/Solutions/Services offered
14.1.1.3 Recent developments
14.1.1.4 Analyst's view
14.1.1.4.1 Right to win
14.1.1.4.2 Strategic choices
14.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats
14.1.2 VELOCITYEHS
14.1.2.1 Business overview
14.1.2.2 Products/Solutions/Services offered
14.1.2.3 Recent developments
14.1.2.4 Analyst's view
14.1.2.4.1 Right to win
14.1.2.4.2 Strategic choices
14.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats
14.1.3 INTELEX
14.1.3.1 Business overview
14.1.3.2 Products/Solutions/Services offered
14.1.3.3 Recent developments
14.1.3.4 Analyst's view
14.1.3.4.1 Right to win
14.1.3.4.2 Strategic choices
14.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats
14.1.4 BENCHMARK GENSUITE
14.1.4.1 Business overview
14.1.4.2 Products/Solutions/Services offered
14.1.4.3 Recent developments
14.1.4.4 Analyst's view
14.1.4.4.1 Right to win
14.1.4.4.2 Strategic choices
14.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats
14.1.5 CORITY
14.1.5.1 Business overview
14.1.5.2 Products/Solutions/Services offered
14.1.5.3 Recent developments
14.1.5.4 Analyst's view
14.1.5.4.1 Right to win
14.1.5.4.2 Strategic choices
14.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats
14.1.6 INTERTEK
14.1.6.1 Business overview
14.1.6.2 Products/Solutions/Services offered
14.1.6.3 Recent developments
14.1.7 SPHERA (BLACKSTONE)
14.1.7.1 Business overview
14.1.7.2 Products/Solutions/Services offered
14.1.7.3 Recent developments
14.1.8 QUENTIC
14.1.8.1 Business overview
14.1.8.2 Products/Solutions/Services offered
14.1.8.3 Recent developments
14.1.9 PUREEHS
14.1.9.1 Business overview
14.1.9.2 Products/Solutions/Services offered
14.1.9.3 Recent developments
14.1.10 IDEAGEN
14.1.10.1 Business overview
14.1.10.2 Products/Solutions/Services offered
14.1.10.3 Recent developments
14.1.11 SAP
14.1.12 IBM
14.1.13 EVOTIX
14.1.14 ECOONLINE
14.1.15 DILIGENT CORPORATION
14.1.16 OCTAVE
14.1.17 3E
14.1.18 DAKOTA SOFTWARE
14.1.19 ISOMETRIX
14.1.20 ENHESA
14.2 STARTUPS/SMES
14.2.1 VISIUMKMS
14.2.2 SAFETYCULTURE
14.2.3 TRUECONTEXT
14.2.4 COMPLIANCEQUEST
14.2.5 PRO-SAPIEN
14.2.6 XGRC SOFTWARE
14.2.7 MITRATECH
14.2.8 INDUS ENVIRONMENTAL SERVICES
14.2.9 INICIA
14.2.10 CORE-EHS
14.2.11 EHS BRASIL
15 RESEARCH METHODOLOGY
15.1 RESEARCH DATA
15.1.1 SECONDARY DATA
15.1.2 PRIMARY DATA
15.1.2.1 Primary interviews with experts
15.1.2.2 Breakdown of primaries
15.1.2.3 Key industry insights
15.2 MARKET SIZE ESTIMATION
15.2.1 TOP-DOWN APPROACH
15.2.2 BOTTOM-UP APPROACH
15.2.3 EHS MARKET ESTIMATION: DEMAND-SIDE ANALYSIS
15.3 DATA TRIANGULATION
15.4 RISK ASSESSMENT
15.5 RESEARCH ASSUMPTIONS
15.6 RESEARCH LIMITATIONS
16 APPENDIX
16.1 DISCUSSION GUIDE
16.2 KNOWLEDGESTORE: THE SUBSCRIPTION PORTAL
16.3 CUSTOMIZATION OPTIONS
16.4 RELATED REPORTS
16.5 AUTHOR DETAILS
LIST OF TABLES [246]
LIST OF FIGURES [42]
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