LEO Positioning, Navigation, And Timing (PNT) Market: Global Forecast To 2031 Resilient PNT Demand Drives 41.3% CAGR And A $0.95 Billion Opportunity By 2031
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|275
|Forecast Period
|2026 - 2031
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$0.17 billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2031
|$0.95 billion
|Compound Annual Growth Rate
|41.3%
|Regions Covered
|Global
Key Topics Covered:
1 INTRODUCTION
1.1 STUDY OBJECTIVES
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 STUDY SCOPE
1.3.1 MARKET SEGMENTATION AND REGIONAL SNAPSHOT
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
1.3.3 YEARS CONSIDERED
1.4 CURRENCY CONSIDERED
1.5 STAKEHOLDERS
1.6 SUMMARY OF CHANGES
2 EXECUTIVE SUMMARY
2.1 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS
2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN LEO PNT MARKET
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST
3 PREMIUM INSIGHTS
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN LEO PNT MARKET
3.2 LEO PNT MARKET, BY SATELLITE MASS
3.3 LEO PNT MARKET, BY HARDWARE
3.4 LEO PNT MARKET, BY FREQUENCY
3.5 LEO PNT MARKET, BY END USE
4 MARKET OVERVIEW
4.1 INTRODUCTION
4.2 MARKET DYNAMICS
4.2.1 DRIVERS
4.2.1.1 Rising GNSS jamming and spoofing incidents accelerating demand for resilient LEO-based PNT solutions
4.2.1.2 Government initiatives to strengthen PNT resilience encouraging investment in alternative satellite navigation infrastructure
4.2.1.3 Successful in-orbit demonstrations supporting development and adoptionof LEO PNT payload hardware
4.2.1.4 Increasing private investment and satellite manufacturing capacity accelerating dedicated LEO PNT constellation development
4.2.2 RESTRAINTS
4.2.2.1 Widespread availability of free GNSS services limiting willingness to payfor LEO PNT alternatives
4.2.2.2 High upfront constellation deployment costs constraining commercial scalability of dedicated LEO PNT networks
4.2.3 OPPORTUNITIES
4.2.3.1 Sovereign navigation initiatives creating new procurement opportunitiesfor LEO PNT payload hardware
4.2.3.2 Growing demand for gps-independent synchronization creating opportunities for LEO PNT timing payload hardware
4.2.3.3 Increasing precision navigation requirements in industrial applications are opening new markets for leo-based positioning services
4.2.4 CHALLENGES
4.2.4.1 Rapid leo orbital dynamics complicating precise orbit determination and onboard clock synchronization
4.2.4.2 Ensuring reliable anti-jamming, anti-spoofing, and signal integrity performance remains technically demanding
4.2.4.3 Growing orbital congestion and frequent satellite replenishment requirements increasing long-term constellation operating complexity
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES
4.3.1 RELIABLE POSITIONING IN PARTIALLY OBSTRUCTED ENVIRONMENTS
4.3.2 INDEPENDENT TIMING CONTINUITY FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE
4.3.3 CONTINUOUS PRECISION POSITIONING FOR AUTOMATED AND AUTONOMOUS OPERATIONS
4.3.4 COMPATIBILITY WITH EXISTING GNSS EQUIPMENT AND NAVIGATION ARCHITECTURES
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
4.4.1 SPACE-QUALIFIED PRECISION TIMING HARDWARE
4.4.2 SATELLITE RF AND MICROWAVE ELECTRONICS
4.4.3 SATELLITE PAYLOAD INTEGRATION AND MANUFACTURING
4.4.4 SPACE-BASED ORBIT DETERMINATION AND SYNCHRONIZATION HARDWARE
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS
5 INDUSTRY TRENDS
5.1 INTRODUCTION
5.2 ECOSYSTEM ANALYSIS
5.2.1 PAYLOAD AND COMPONENT MANUFACTURERS
5.2.2 PRIVATE AND NICHE MANUFACTURERS
5.2.3 END USERS
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS
5.4 PRICING ANALYSIS
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION (2021-2025)
5.4.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY SATELLITE MASS, 2025
5.5 TRADE DATA
5.5.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 880260)
5.5.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 880260)
5.6 CASE STUDIES
5.6.1 EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) AND INDUSTRIAL PARTNERS ADVANCED LEO-BASED NAVIGATION THROUGH CELESTE MISSION
5.6.2 XONA SPACE SYSTEMS DEVELOPED PULSAR AS COMMERCIAL ALTERNATIVE TO GPS
5.6.3 TRUSTPOINT ADVANCED GPS-INDEPENDENT PNT THROUGH SATELLITE AND GROUND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
5.7 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026-2027
5.8 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO
5.9 TRENDS & DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS
5.10 MACROECONOMIC OUTLOOK
5.10.1 INTRODUCTION
5.10.2 GDP TRENDS AND FORECAST
5.10.3 TRENDS IN GLOBAL POSITIONING, NAVIGATION, AND TIMING (PNT) INDUSTRY
5.10.4 TRENDS IN GLOBAL SPACE INDUSTRY
5.11 VOLUME DATA
5.12 BILL OF MATERIALS
5.13 TOTAL COST OF OWNERSHIP
5.14 BUSINESS MODELS
5.14.1 SUBSYSTEM OEM SALES
5.14.2 PNT-AS-A-SERVICE
5.14.3 CUSTOM PAYLOAD INTEGRATION
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS,AND FUTURE APPLICATIONS
6.1 KEY TECHNOLOGIES
6.1.1 MULTI-FREQUENCY LEO NAVIGATION SIGNALS
6.1.2 CRYPTOGRAPHICALLY AUTHENTICATED NAVIGATION SIGNALS
6.1.3 5G NON-TERRESTRIAL NETWORK POSITIONING
6.1.4 MINIATURIZED LEO PNT RECEIVER CHIPS
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
6.2.1 INERTIAL NAVIGATION AND DEAD RECKONING
6.2.2 COMPUTER VISION, LIDAR, AND TERRAIN-REFERENCED NAVIGATION
6.2.3 FIBER-OPTIC TIME TRANSFER AND NETWORK SYNCHRONIZATION
6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES
6.3.1 GNSS AUGMENTATION SYSTEMS
6.3.2 ENHANCED LONG-RANGE NAVIGATION (ELORAN)
6.3.3 OPTICAL INTER-SATELLITE COMMUNICATION AND TIME TRANSFER
6.3.4 HARD KILL SOLUTIONS SATELLITE LASER RANGING AND PRECISE ORBIT DETERMINATION
6.4 TECHNOLOGY ROADMAP
6.5 PATENT ANALYSIS
6.6 FUTURE APPLICATIONS
6.6.1 IMPACT OF AI/GENERATIVE AI
6.6.2 IMPLEMENTATION OF AI IN LEO PNT MARKET: TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL
6.6.3 IMPLEMENTATION OF AI IN LEO PNT MARKET: CASE STUDIES
6.6.4 INTERCONNECTED ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS
6.6.5 CLIENTS' READINESS TO ADOPT AI/GENERATIVE AI
6.7 SUCCESS STORIES AND REAL-WORLD APPLICATIONS
6.7.1 XONA SPACE SYSTEMS (US): PULSAR-0 DEMONSTRATES LEO-BASED PRECISION POSITIONING AND TIMING
6.7.2 THALES ALENIA SPACE (FRANCE): CELESTE DEMONSTRATES MULTI-FREQUENCY NAVIGATION AND 5G POSITIONING FROM LEO
6.7.3 TRUSTPOINT (US): C-BAND NAVIGATION PAYLOAD ADVANCES GPS-INDEPENDENT PNT CAPABILITIES
7 SUSTAINABILITY AND REGULATORY LANDSCAPE
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
7.1.2 INDUSTRY STANDARDS
7.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES
7.2.1 LONGER-LIFE AND ENERGY-EFFICIENT NAVIGATION PAYLOAD HARDWARE
7.2.2 MODULAR PAYLOAD DESIGNS AND STANDARDIZED MANUFACTURING
7.2.3 RESPONSIBLE SATELLITE REPLENISHMENT AND PAYLOAD RESOURCE EFFICIENCY
7.2.4 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AND SUSTAINABLE PAYLOAD MANUFACTURING
7.2.5 RESPONSIBLE COMPONENT SOURCING AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
7.3 IMPACT OF REGULATORY POLICIES ON SUSTAINABILITY INITIATIVES
8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR
8.1 DECISION MAKING PROCESS
8.2 BUYER STAKEHOLDERS AND BUYING EVALUATION CRITERIA
8.2.1 BUYING EVALUATION CRITERIA
8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES
8.4 UNMET NEEDS OF VARIOUS END-USE INDUSTRIES
8.4.1 GOVERNMENT & DEFENSE:
8.4.2 CIVIL AVIATION & UAS:
8.4.3 MARITIME & OFFSHORE:
8.4.4 AUTOMOTIVE & MOBILITY:
8.4.5 TELECOM & POWER:
8.4.6 CONSTRUCTION & PRECISION AGRICULTURE:
8.4.7 INDUSTRIAL & LOGISTICS:
8.4.8 OTHERS (ENTERPRISE AND SPACE OPERATIONS):
9 LEO PNT MARKET, BY SATELLITE MASS
9.1 INTRODUCTION
9.2 USE CASE ANALYSIS
9.2.1 EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA): CELESTE CUBESAT MISSION DEMONSTRATES LEO-BASED NAVIGATION AND 5G POSITIONING CAPABILITIES
9.2.2 XONA SPACE SYSTEMS: PULSAR-0 MINISATELLITE DEMONSTRATES HIGH-PRECISION POSITIONING AND RESILIENT NAVIGATION FOR COMMERCIAL APPLICATIONS
9.3 CUBESAT
9.3.1 LOW-COST IN-ORBIT VALIDATION OF GPS-INDEPENDENT NAVIGATION AND TIMING TECHNOLOGIES TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH
9.4 SMALLSAT (11 - 1200 KG)
9.4.1 COMMERCIALIZATION OF PNT SERVICES THROUGH EXISTING LEO COMMUNICATION CONSTELLATIONS TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH
9.4.2 MICROSAT (11 - 100 KG)
9.4.3 MINISAT (101 - 500 KG)
10 LEO PNT MARKET, BY HARDWARE
10.1 INTRODUCTION
10.2 GNSS MODULE
10.2.1 INTEGRATING ANTENNA-TO-RECEIVER PNT FUNCTIONALITY FOR COMPACT LEO PAYLOAD ARCHITECTURES TO DRIVE THE SEGMENT
10.2.2 GNSS ANTENNA
10.2.3 GNSS RECEIVER
10.3 TIME SYNCHRONIZATION
10.3.1 ESTABLISHING SUB-MICROSECOND COHERENCE ACROSS LEO-BASED PNT ARCHITECTURES TO DRIVE THE SEGMENT
10.3.2 ATOMIC CLOCKS
10.3.3 CLOCK MONITORING AND CONTROL UNIT
10.3.4 OCXO/PLL/DISTRIBUTION
10.4 BACKHAUL MODULE
10.4.1 ENABLING HIGH-CAPACITY DATA UPLINK FOR PNT COMMAND, CONTROL, AND SYNCHRONIZATION TO DRIVE THE SEGMENT
10.4.2 BACKHAUL ANTENNA
10.4.3 BACKHAUL RECEIVER
10.5 NAVIGATION SIGNAL GENERATION
10.5.1 ENABLING REAL-TIME, SOFTWARE-DEFINED PNT BROADCASTS IN DYNAMIC LEO ENVIRONMENTS TO DRIVE THE SEGMENT
10.5.2 NAVIGATION SIGNAL GENERATION UNIT (NSGU)
10.5.3 FREQUENCY GENERATION AND UP-CONVERSION UNIT
10.6 SIGNAL TRANSMISSION MODULE
10.6.1 BRIDGING PRECISION SIGNALS TO END USERS THROUGH ROBUST TRANSMISSION CHAINS TO DRIVE THE SEGMENT
10.6.2 HIGH-POWER AMPLIFIERS
10.6.3 RF FILTERS
10.6.4 ANTENNA
10.6.5 INTER-SATELLITE LINKS
11 LEO PNT MARKET, BY FREQUENCY
11.1 INTRODUCTION
11.2 USE CASE ANALYSIS
11.2.1 KINEIS (FRANCE): DEPLOYS UHF-BASED LEO SATELLITE CONSTELLATION TO ENABLE DOPPLER-BASED ASSET GEOLOCATION WITHOUT GPS RECEIVERS
11.2.2 UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN AND VIRGINIA TECH (US): DEMONSTRATE KU-BAND STARLINK SIGNAL PROCESSING FOR OPPORTUNISTIC POSITIONING AND TIMING USING COMPACT RECEIVERS
11.3 VERY-HIGH FREQUENCY (VHF) & ULTRA-HIGH FREQUENCY (UHF) (30 MHZ - 3 GHZ)
11.3.1 ENHANCING SIGNAL PENETRATION AND RELIABILITY IN CHALLENGING ENVIRONMENT TO DRIVE THE SEGMENT
11.4 L-BAND (1 GHZ - 2 GHZ)
11.4.1 DELIVERING CORE PNT FUNCTIONALITY WITH BROAD TERMINAL COMPATIBILITY TO DRIVE THE SEGMENT
11.5 S-BAND (2 GHZ - 4 GHZ)
11.5.1 ENABLING AGILE PNT SIGNAL MANAGEMENT FOR DYNAMIC ENVIRONMENTS TO DRIVE THE SEGMENT
11.6 C-BAND (4 GHZ - 8 GHZ)
11.6.1 SUPPORTING HIGH-CAPACITY PNT SIGNAL DELIVERY FOR ENCRYPTED AND SECURE APPLICATIONS TO DRIVE THE SEGMENTS
11.7 KU & KA- BAND (12 GHZ - 40 GHZ)
11.7.1 ENABLING HIGH-CAPACITY, LOW-LATENCY PNT THROUGH NEXT-GENERATION HIGH-FREQUENCY INNOVATION TO DRIVE THE SEGMENT
12 LEO PNT MARKET, BY END-USE
12.1 INTRODUCTION
12.2 USE CASE ANALYSIS
12.2.1 GROUND CONTROL (UK): DEPLOYS IRIDIUM-BASED ASSURED PNT TECHNOLOGY TO STRENGTHEN MARITIME NAVIGATION AND VESSEL TRACKING IN GNSS-CONTESTED WATERS
12.2.2 IRIDIUM COMMUNICATIONS AND L3HARRIS TECHNOLOGIES (US): IMPLEMENT LEO-BASED SATELLITE TIMING SYNCHRONIZATION ACROSS FAA COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE TO REDUCE GPS DEPENDENCE
12.3 GOVERNMENT & DEFENSE
12.3.1 STRENGTHENING MULTI-DOMAIN DEFENSE OPERATIONS WITH SECURE, HIGH-RESILIENCE NAVIGATION SOLUTIONS TO DRIVE THE SEGMENT
12.3.2 PLATFORM NAVIGATION IN GNSS-DENIED ENVIRONMENTS
12.3.3 DISMOUNTED FORCE POSITIONING
12.3.4 SECURE TIMING FOR TACTICAL NETWORKS (C2/ISR/EW)
12.3.5 TEST & TRAINING RANGE TIME/POSITION INSTRUMENTATION
12.4 CIVIL AVIATION & UAS
12.4.1 ENHANCING AIRSPACE SAFETY AND UAS INTEGRATION WITH HIGH-ACCURACY, LOW-LATENCY POSITIONING SYSTEMS TO DRIVE THE SEGMENT
12.4.2 PBN/RNP PERFORMANCE SUPPORT
12.4.3 AIRPORT SURFACE OPERATIONS COORDINATION
12.4.4 UTM/BVLOS DRONE NAVIGATION & GEOFENCING
12.5 MARITIME & OFFSHORE
12.5.1 DRIVING RELIABLE MARITIME AND OFFSHORE OPERATIONS WITH LOW-LATENCY, INTERFERENCE-RESILIENT LEO PNT SYSTEMS TO DRIVE THE SEGMENT
12.5.2 PORT NAVIGATION & PILOTAGE
12.5.3 VESSEL TRAFFIC SERVICES (VTS) TIMING
12.5.4 DYNAMIC POSITIONING & STATION KEEPING
12.5.5 OFFSHORE PLATFORM/ WIND-FARM POSITIONING & TIMING
12.5.6 SEARCH-AND-RESCUE LOCALIZATION
12.6 AUTOMOTIVE & MOBILITY
12.6.1 ENABLING NEXT-GENERATION AUTONOMOUS AND CONNECTED MOBILITY WITH RESILIENT LOCALIZATION AND TIMING TO DRIVE THE SEGMENT
12.6.2 LANE-LEVEL LOCALIZATION FOR ADAS/AV
12.6.3 FLEET TELEMATICS & ROAD-ASSET TRACKING
12.6.4 RAIL/METRO TIMING & LOCALIZATION FOR SIGNALING
12.7 TELECOM & POWER
12.7.1 STRENGTHENING CRITICAL INFRASTRUCTURES WITH LOW-LATENCY AND RESILIENTPNT TO DRIVE THE SEGMENT
12.7.2 5G/6G NETWORK SYNCHRONIZATION & BACKHAUL TIMING
12.7.3 POWER-GRID SYNCHROPHASOR TIMING & PROTECTION
12.7.4 DATA-CENTER/ENTERPRISE GRANDMASTER HOLDOVER (PTP/NTP)
12.8 CONSTRUCTION & PRECISION AGRICULTURE
12.8.1 TRANSFORMING INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND FARMING THROUGHLEO PNT TO DRIVE THE SEGMENT
12.8.2 SURVEY/GEOMATICS PRECISE POSITIONING
12.8.3 CONSTRUCTION MACHINE GUIDANCE
12.8.4 PRECISION-AGRICULTURE GUIDANCE & OPERATIONS
12.9 INDUSTRIAL & LOGISTICS
12.9.1 ENABLING PRECISE INDUSTRIAL OPERATIONS AND GLOBAL SUPPLY CHAINEFFICIENCY TO DRIVE THE SEGMENT
12.9.2 INDUSTRIAL LOCALIZATION IN HARSH/NEAR-INDOOR SITES
12.9.3 YARD/WAREHOUSE/PORT LOGISTICS ASSET TRACKING
12.10 OTHERS (ENTERPRISE AND SPACE OPERATIONS)
13 LEO PNT MARKET, BY REGION
13.1 INTRODUCTION
13.2 NORTH AMERICA
13.2.1 US
13.2.1.1 Commercial LEO navigation constellations, GPS-independent architectures, and satellite-based timing services to drive market
13.3 EUROPE
13.3.1 UK
13.3.1.1 Integration of commercial LEO navigation signals into national timing infrastructure to fuel market
13.3.2 FRANCE
13.3.2.1 Multi-frequency navigation payload development and satellite-based 5G positioning to drive market
13.3.3 ITALY
13.3.3.1 Production of successive Celeste satellite generations and navigation payload integration to drive market
13.3.4 RUSSIA
13.3.4.1 Planned low-orbit GLONASS augmentation and interference-resistant navigation requirements to fuel market
13.3.5 SPAIN
13.3.5.1 End-to-end LEO navigation system contracts and specialized satellite receiver development to drive market
13.3.6 POLAND
13.3.6.1 Space-based GNSS interference detection and domestic satellite platform integration to fuel market
13.3.7 NORWAY
13.3.7.1 Arctic navigation requirements and multi-frequency PNT broadcasting to drive market
13.4 ASIA PACIFIC
13.4.1 CHINA
13.4.1.1 Commercial navigation-augmentation constellation deployment and domestic satellite production to drive market
13.4.2 JAPAN
13.4.2.1 Dedicated dual-band navigation satellites and commercial receiver partnerships to fuel market
13.4.3 INDIA
13.4.3.1 Indigenous LEO navigation receiver development and international PNT technology partnerships to fuel market
13.4.4 AUSTRALIA
13.4.4.1 Government-funded LEO PNT demonstrations and international satellite navigation partnerships to drive market
13.5 MIDDLE EAST
13.5.1 UAE
13.5.1.1 National LEO navigation satellite demonstrations and smart infrastructure requirements to fuel demand
13.5.2 TURKEY
13.5.2.1 Defense-led satellite programs and indigenous subsystem development to strengthen market
14 COMPETITIVE LANDSCAPE
14.1 INTRODUCTION
14.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2021-2025
14.3 REVENUE ANALYSIS, 2021-2025
14.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025
14.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON
14.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS
14.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025
14.7.1 STARS
14.7.2 EMERGING LEADERS
14.7.3 PERVASIVE PLAYERS
14.7.4 PARTICIPANTS
14.7.5 COMPANY FOOTPRINT
14.7.5.1 Company footprint
14.7.5.2 Region footprint
14.7.5.3 Satellite mass footprint
14.7.5.4 Frequency footprint
14.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025
14.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES
14.8.2 RESPONSIVE COMPANIES
14.8.3 DYNAMIC COMPANIES
14.8.4 STARTING BLOCKS
14.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING
14.8.5.1 List of startups/smes
14.8.5.2 Competitive benchmarking of startups/smes
14.9 COMPETITIVE SCENARIO
14.9.1 PRODUCT LAUNCHES AND DEVELOPMENTS
14.9.2 DEALS
14.9.3 OTHER DEVELOPMENTS
15 COMPANY PROFILES
15.1 KEY PLAYERS
15.1.1 GMV INNOVATING SOLUTIONS S.L.
15.1.1.1 Business overview
15.1.1.2 Products offered
15.1.1.3 Recent developments
15.1.1.3.1 Product launches
15.1.1.3.2 Deals
15.1.1.3.3 Other Developments
15.1.1.4 Analyst's view
15.1.1.4.1 Right to win
15.1.1.4.2 Strategic choices
15.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats
15.1.2 SAFRAN S.A.
15.1.2.1 Business overview
15.1.2.2 Products offered
15.1.2.3 Recent developments
15.1.2.3.1 Product launches
15.1.2.3.2 Deals
15.1.2.3.3 Other developments
15.1.2.4 Analyst's view
15.1.2.4.1 Right to win
15.1.2.4.2 Strategic choices
15.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats
15.1.3 THALES ALENIA SPACE
15.1.3.1 Business overview
15.1.3.2 Products offered
15.1.3.3 Recent developments
15.1.3.3.1 Product launches
15.1.3.3.2 Deals
15.1.3.3.3 Other developments
15.1.3.4 Analyst's view
15.1.3.4.1 Right to win
15.1.3.4.2 Strategic choices
15.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats
15.1.4 XONA SPACE SYSTEMS, INC.
15.1.4.1 Business overview
15.1.4.2 Products offered
15.1.4.3 Recent developments
15.1.4.3.1 Product launches
15.1.4.3.2 Deals
15.1.4.3.3 Other developments
15.1.4.4 Analyst's view
15.1.4.4.1 Right to win
15.1.4.4.2 Strategic choices
15.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats
15.1.5 TRUSTPOINT, INC.
15.1.5.1 Business overview
15.1.5.2 Products offered
15.1.5.3 Recent developments
15.1.5.3.1 Product launches and developments
15.1.5.3.2 Deals
15.1.5.3.3 Other developments
15.1.5.4 Analyst's view
15.1.5.4.1 Right to win
15.1.5.4.2 Strategic choices
15.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats
15.1.6 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.
15.1.6.1 Business overview
15.1.6.2 Products offered
15.1.6.3 Recent developments
15.1.6.3.1 Other developments
15.1.7 BEYOND GRAVITY SCHWEIZ AG
15.1.7.1 Business overview
15.1.7.2 Products offered
15.1.7.3 Recent developments
15.1.7.3.1 Product launches and developments
15.1.7.3.2 Deals
15.1.7.3.3 Other developments
15.1.8 HEXAGON AB
15.1.8.1 Business overview
15.1.8.2 Products offered
15.1.8.3 Recent developments
15.1.8.3.1 Deals
15.1.9 NORTHROP GRUMMAN
15.1.9.1 Business overview
15.1.9.2 Products offered
15.1.9.3 Recent developments
15.1.9.3.1 Product developments
15.1.9.3.2 Other developments
15.1.10 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
15.1.10.1 Business overview
15.1.10.2 Products offered
15.1.10.3 Recent developments
15.1.10.3.1 Product launches
15.1.10.3.2 Deals
15.1.10.3.3 Other developments
15.1.11 FERGANI SPACE
15.1.11.1 Business overview
15.1.11.2 Products offered
15.1.11.3 Recent developments
15.1.11.3.1 Product launches
15.1.11.3.2 Other developments
15.1.12 KONGSBERG GRUPPEN ASA
15.1.12.1 Business overview
15.1.12.2 Products offered
15.1.12.3 Recent developments
15.1.12.3.1 Product developments
15.1.12.3.2 Deals
15.1.12.3.3 Other developments
15.1.13 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC.
15.1.13.1 Business overview
15.1.13.2 Products offered
15.1.13.3 Recent developments
15.1.13.3.1 Product launches
15.1.13.3.2 Deals
15.1.13.3.3 Other developments
15.1.14 OHB SE
15.1.14.1 Business overview
15.1.14.2 Products offered
15.1.14.3 Recent developments
15.1.14.3.1 Product launches and developments
15.1.14.3.2 Deals
15.1.14.3.3 Other developments
15.1.15 BEIJING NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.
15.1.15.1 Business overview
15.1.15.2 Products offered
15.1.15.3 Recent developments
15.1.15.3.1 Product developments
15.1.15.3.2 Deals
15.1.15.3.3 Other developments
15.2 OTHER PLAYERS
15.2.1 AEROSPACELAB S.A.
15.2.2 ENDUROSAT EAD
15.2.3 U-SPACE SAS
15.2.4 ARKEDGE SPACE INC.
15.2.5 SATELIO IOT SERVICES S.L.
15.2.6 ANYWAVES SAS
15.2.7 IFEN GMBH
15.2.8 SKYKRAFT PTY LTD
15.2.9 SPACEPNT SA
15.2.10 VYOMA GMBH
16 RESEARCH METHODOLOGY
16.1 RESEARCH DATA
16.1.1 SECONDARY DATA
16.1.1.1 Key data from secondary sources
16.1.2 PRIMARY DATA
16.1.2.1 Primary sources
16.1.2.2 Key data from primary sources
16.1.2.3 Breakdown of primary interviews
16.2 FACTOR ANALYSIS
16.2.1 DEMAND-SIDE INDICATORS
16.2.2 SUPPLY-SIDE INDICATORS
16.3 MARKET SIZE ESTIMATION
16.3.1 BOTTOM-UP APPROACH
16.3.2 TOP-DOWN APPROACH
16.4 DATA TRIANGULATION
16.5 RESEARCH ASSUMPTIONS
16.6 RESEARCH LIMITATIONS
16.7 RISK ASSESSMENT
17 APPENDIX
17.1 DISCUSSION GUIDE
17.2 KNOWLEDGESTORE: THE SUBSCRIPTION PORTAL
17.3 CUSTOMIZATION OPTIONS
17.4 RELATED REPORTS
17.5 AUTHOR DETAILS
LIST OF TABLES [207]
LIST OF FIGURES [60]
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