Global USV (Uncrewed Surface Vessel) Following System Market - Forecast 2026-2032 AI-Enabled Maritime Autonomy Drives 9.88% CAGR Toward USD 1.76 Billion
Dublin, Nov. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- "USV Following System Market - Global Forecast 2026-2032" has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
The USV Following System Market research report provides strategic analysis of the technologies, operating requirements, applications, and regional priorities shaping coordinated maritime autonomy. The market is projected to reach USD 994.04 million in 2026 and grow at a CAGR of 9.88% to USD 1.76 billion by 2032. Its insights support strategic planning, opportunity identification, and informed market entry across defense, security, research, and commercial maritime applications.
Market Overview
Uncrewed surface vessel (USV) following systems allow an autonomous or remotely supervised vessel to track and maintain a defined relationship with a lead vessel, operator, waypoint, or moving object. Core capabilities include positioning, perception, communications, navigation, collision avoidance, and control integration.
Adoption is being driven by demand for persistent maritime operations, reduced crew exposure, coordinated multi-vessel missions, and stronger operational awareness. The transition from manually directed vessel movements to automated coordination is also increasing demand for modular systems that integrate with existing command, control, and fleet-management platforms.
Technology and Operational Trends
- Advanced sensing: Satellite navigation, inertial sensing, radar, electro-optical systems, lidar, acoustic perception, and automatic identification systems improve tracking in dynamic environments. Resilient communications: Reliable data exchange supports coordination between crewed and uncrewed platforms, including during intermittent connectivity. Safety and oversight: Fail-safe behavior, human supervision, collision avoidance, cybersecurity, and compliance with maritime navigation rules remain essential. Open architectures: Modular interfaces facilitate interoperability with vessel controls and broader operational networks.
Artificial Intelligence in USV Following Systems
Artificial intelligence combines data from cameras, radar, lidar, positioning equipment, inertial sensors, and identification systems. Machine-learning models can support object detection, target association, route selection, anomaly recognition, and prediction of a lead vessel's movement.
AI also enables adaptive responses when weather, traffic, or communications conditions change. Dependable deployment requires representative training data, comprehensive validation, explainable alerts, cybersecurity safeguards, and clearly defined responsibilities between autonomous functions and human operators. These findings enable technology leaders to prioritize investments while mitigating deployment and compliance risks.
Regional and Strategic Group Insights
- North America: Naval experimentation, maritime security, offshore operations, and command-network integration. Europe: Cross-border interoperability, safety, environmental monitoring, and coordinated governance. Asia-Pacific: Commercial shipping, fisheries protection, archipelagic surveillance, and naval modernization. Middle East: Port security, offshore infrastructure, surveillance, and congested-waterway operations. Africa and Latin America: Coastal monitoring, fisheries management, environmental protection, border surveillance, and persistent patrol missions.
ASEAN priorities include coastal security, disaster response, and interoperability. The EU emphasizes common safety principles and cross-border data exchange, while NATO-related activity focuses on coalition interoperability, distributed sensing, and resilient communications. G7 members prioritize advanced autonomy and high-end system integration, while GCC states concentrate on port, coastal, offshore, and critical-infrastructure protection.
Country-Level Opportunities
Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Mexico, Russia, South Korea, Spain, the United Kingdom, and the United States present differing opportunities based on national maritime missions. Key use cases include Arctic surveillance, naval modernization, offshore asset protection, maritime research, port security, fisheries enforcement, environmental observation, and resilient fleet integration. Country-level comparisons provide a practical foundation for selecting partners and tailoring market entry strategies.
Action Priorities for Industry Leaders
- Define missions, operating conditions, and human-supervision requirements. Use open interfaces, redundant positioning, resilient communications, and graceful degraded modes. Validate systems through simulation, controlled trials, and staged real-world deployments. Embed cybersecurity, data governance, operator training, and maintenance planning. Build partnerships with vessel integrators, maritime authorities, research institutions, and end users.
Key Takeaways from This Report
- The market is forecast to grow from USD 994.04 million in 2026 to USD 1.76 billion by 2032. AI, resilient communications, advanced sensing, and modular architectures are central to adoption. Reliability, interoperability, cybersecurity, and accountable human oversight will define competitive advantage. Regional priorities create distinct opportunities across defense, security, research, and commercial operations.
Key Topics Covered:
1. Preface
1.1. Objectives of the Study
1.2. Market Definition
1.3. Market Segmentation & Coverage
1.4. Years Considered for the Study
1.5. Currency Considered for the Study
1.6. Language Considered for the Study
1.7. Key Stakeholders
2. Research Methodology
2.1. Introduction
2.2. Research Design
2.2.1. Primary Research
2.2.2. Secondary Research
2.3. Research Framework
2.3.1. Qualitative Analysis
2.3.2. Quantitative Analysis
2.4. Market Size Estimation
2.4.1. Top-Down Approach
2.4.2. Bottom-Up Approach
2.5. Data Triangulation
2.6. Research Outcomes
2.7. Research Assumptions
2.8. Research Limitations
3. Executive Summary
3.1. Introduction
3.2. CXO Perspective
3.3. New Revenue Opportunities
3.4. Next-Generation Business Models
3.5. Industry Roadmap
4. Market Overview
4.1. Introduction
4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
4.2.1. Supply-Side Analysis
4.2.2. Demand-Side Analysis
4.2.3. Stakeholder Analysis
4.3. Market Dynamics
4.3.1. Key Drivers
4.3.2. Key Restraints
4.3.3. Key Opportunities
4.3.4. Key Challenges
4.4. Porter's Five Forces Analysis
4.5. PESTLE Analysis
4.6. Market Outlook
4.6.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
4.6.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
4.6.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
4.7. Go-to-Market Strategy
5. Market Insights
5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
5.2. Consumer Experience Benchmarking
5.3. Opportunity Mapping
5.4. Distribution Channel Analysis
5.5. Pricing Trend Analysis
5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
5.7. ESG & Sustainability Analysis
5.8. Disruption & Risk Scenarios
5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis
6. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2026
7. USV Following System Market, by Product Type
7.1. Introduction
7.2. Hardware
7.2.1. Controllers
7.2.2. Displays
7.2.3. Sensors
7.3. Services
7.3.1. Installation
7.3.2. Maintenance
7.3.3. Support
7.4. Software
7.4.1. Analytics
7.4.2. Embedded
7.4.3. Firmware
8. USV Following System Market, by Application
8.1. Introduction
8.2. Aerospace
8.3. Automotive
8.3.1. Adas
8.3.2. Engine Control
8.3.3. Infotainment
8.4. Consumer Electronics
8.5. Healthcare
8.5.1. Diagnostics
8.5.2. Monitoring
8.5.3. Therapeutic
8.6. Industrial
8.6.1. Manufacturing
8.6.2. Process Control
9. USV Following System Market, by Distribution Channel
9.1. Introduction
9.2. Offline
9.3. Online
10. USV Following System Market, by Region
10.1. Introduction
10.2. Asia-Pacific
10.3. North America
10.4. Latin America
10.5. Europe
10.6. Middle East
10.7. Africa
11. USV Following System Market, by Group
11.1. Introduction
11.2. ASEAN
11.3. GCC
11.4. European Union
11.5. BRICS
11.6. G7
11.7. NATO
12. USV Following System Market, by Country
12.1. Introduction
12.2. United States
12.3. Canada
12.4. Mexico
12.5. Brazil
12.6. United Kingdom
12.7. Germany
12.8. France
12.9. Russia
12.10. Italy
12.11. Spain
12.12. China
12.13. India
12.14. Japan
12.15. Australia
12.16. South Korea
13. Competitive Landscape
13.1. Market Share Analysis, 2025
13.2. Market Concentration Analysis, 2025
13.2.1. Concentration Ratio (CR)
13.2.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
13.3. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
13.4. Product Portfolio Analysis, 2025
13.5. Benchmarking Analysis, 2025
14. Company Profiles
14.1. Advanced Navigation Pty Ltd
14.2. ASV Global, Inc.
14.3. Atlas Elektronik GmbH
14.4. Autonaut AS
14.5. Autonomous Marine Systems Inc.
14.6. BAE Systems plc
14.7. Deep Sea Systems International, Inc.
14.8. Forge Navigation Inc.
14.9. General Dynamics Mission Systems, Inc.
14.10. Hydroid, Inc.
14.11. iXblue Systems SAS
14.12. Kongsberg Maritime AS
14.13. L3Harris Technologies, Inc.
14.14. Leidos Holdings, Inc.
14.15. Liquid Robotics, Inc.
14.16. Lockheed Martin Corporation
14.17. Marine AI Ltd
14.18. Maritime Robotics AS
14.19. Oceanscience Inc.
14.20. OceanServer Technology, Inc.
14.21. Ocius Technology Ltd
14.22. QinetiQ Group plc
14.23. Raytheon Technologies Corporation
14.24. Sea Machines Robotics, Inc.
14.25. Textron Systems Corporation
14.26. Thales Group
14.27. VideoRay LLC
15. Key Experts
LIST OF FIGURES [17]
LIST OF TABLES [361]
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