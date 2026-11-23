Group BNP Paribas: Share Buyback - Declaration Of Transactions In Own Shares From 16 November To 20 November 2026
|Name of issuer
|Identification code of issuer (Legal Entity Identifier)
|Day of transaction
|Identification code of financial instrument
|Aggregated daily volume (in number of shares)
|Daily weighted average price of the purchased shares *
|Market (MIC Code)
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/11/2026
|FR0000131104
|56 241
|95,9160
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/11/2026
|FR0000131104
|152 919
|95,9343
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/11/2026
|FR0000131104
|39 607
|95,9102
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/11/2026
|FR0000131104
|221 233
|95,9349
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|17/11/2026
|FR0000131104
|54 669
|94,5692
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|17/11/2026
|FR0000131104
|165 707
|94,5305
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|17/11/2026
|FR0000131104
|38 386
|94,5321
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|17/11/2026
|FR0000131104
|215 238
|94,5165
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|18/11/2026
|FR0000131104
|52 440
|92,7675
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|18/11/2026
|FR0000131104
|175 308
|92,5959
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|18/11/2026
|FR0000131104
|38 746
|92,8163
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|18/11/2026
|FR0000131104
|228 506
|92,5195
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|19/11/2026
|FR0000131104
|59 933
|92,9542
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|19/11/2026
|FR0000131104
|153 685
|92,9141
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|19/11/2026
|FR0000131104
|39 825
|92,9633
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|19/11/2026
|FR0000131104
|256 557
|92,8959
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|20/11/2026
|FR0000131104
|60 306
|90,2459
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|20/11/2026
|FR0000131104
|185 459
|90,1961
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|20/11/2026
|FR0000131104
|38 326
|90,2896
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|20/11/2026
|FR0000131104
|291 909
|90,1978
|XPAR
|* Four-digit rounding after the decimal
|TOTAL
|2 525 000
|93,0990
As of 20 November 2026 included, BNP Paribas purchased 7,589,000 shares for a total consideration of EUR 703.8 million.
Attachment
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Share buyback - declaration of transactions in own shares from 16 November to 20 November 2026
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