Azerbaijan's Precious Metals Market Sees Weekly Price Fluctuations
|Date
|Price
|Date
|Price
|November 9
|-
|November 16
|6,572.40 manat ($3,866.12)
|November 10
|-
|November 17
|6,586.12 manat ($3,874.19)
|November 11
|6,881.07 manat ($4,047.69)
|November 18
|6,435.21 manat ($3,785.42)
|November 12
|6,761.44 manat ($3,977.32)
|November 19
|6,330.32 manat ($3,723.72)
|November 13
|6,651.53 manat ($3,912.66)
|November 20
|6,005.57 manat ($3,532.69)
|Weekly average
|6,764.68 manat ($3,979.22)
|Weekly average
|6,385.92 manat ($3,756.42)
During the week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan decreased by 10.05 manat ($5.91), or 12.5%.
The average weekly price of one troy ounce of silver decreased by 10.11 manat ($5.95), or 11.6%, compared with the previous week, to 77.35 manat ($45.50).
Silver prices in Azerbaijan (per troy ounce):
|Date
|Price
|Date
|Price
|November 9
|-
|November 16
|80.53 manat ($47.37)
|November 10
|-
|November 17
|80.83 manat ($47.55)
|November 11
|89.33 manat ($52.55)
|November 18
|77.96 manat ($45.86)
|November 12
|87.55 manat ($51.50)
|November 19
|76.92 manat ($45.25)
|November 13
|85.47 manat ($50.28)
|November 20
|70.49 manat ($41.46)
|Weekly average
|87.45 manat ($51.44)
|Weekly average
|77.35 manat ($45.50)
During the week, the price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan fell by 295.47 manat ($173.81), or 11.8%.
The average weekly price of one troy ounce of platinum decreased by 238.66 manat ($134.51), or 9.1%, compared with the previous week, to about 2,392.86 manat ($1,407.56).
Platinum prices in Azerbaijan (per troy ounce):
|Date
|Price
|Date
|Price
|November 9
|-
|November 16
|2,512.39 manat ($1,477.88)
|November 10
|-
|November 17
|2,507.79 manat ($1,475.17)
|November 11
|2,667.96 manat ($1,569.39)
|November 18
|2,390.89 manat ($1,406.41)
|November 12
|2,615.55 manat ($1,538.56)
|November 19
|2,336.29 manat ($1,374.29)
|November 13
|2,611.04 manat ($1,535.91)
|November 20
|2,216.93 manat ($1,304.08)
|Weekly average
|2,631.52 manat ($1,547.95)
|Weekly average
|2,392.86 manat ($1,407.56)
During the week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan decreased by 168.21 manat ($98.95), or 10.1%.
The average weekly price of one troy ounce of palladium decreased by 137.76 manat ($81.03), or 7.8%, compared with the previous week, to about 1,617.58 manat ($951.52).
Palladium prices in Azerbaijan (per troy ounce):
|Date
|Price
|Date
|Price
|November 9
|-
|November 16
|1,670.61 manat ($982.71)
|November 10
|-
|November 17
|1,669.13 manat ($981.84)
|November 11
|1,780.99 manat ($1,047.64)
|November 18
|1,619.45 manat ($952.62)
|November 12
|1,760.97 manat ($1,035.86)
|November 19
|1,626.32 manat ($956.66)
|November 13
|1,724.05 manat ($1,014.15)
|November 20
|1,502.40 manat ($883.76)
|Weekly average
|1,755.34 manat ($1,032.55)
|Weekly average
|1,617.58 manat ($951.52)
No figures were released for November 9–10, as these were non-working days in Azerbaijan.
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