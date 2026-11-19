RevelirQA menilai percakapan customer service berdasarkan SOP dan QA scorecard. Lebih dari 95% hasil evaluasi sampel dinilai tepat oleh analis QA pelanggan.

SINGAPORE, November 19, 2026 /EINPresswire / -- Revelir AI, erusahaan pengembang platform AI quality assurance untuk customer service yang didirikan pada 2025 oleh Rasmus Chow dan berkantor pusat di Singapura, hari ini memperkenalkan pendekatannya dalam menjawab tantangan AutoQA vs. manual QA bagi tim customer service dengan volume percakapan tinggi.Melalui RevelirQA, perusahaan dapat mengevaluasi setiap tiket menggunakan standar QA yang ditetapkan bersama tim mereka. Menurut data internal Revelir AI, proses manual QA biasanya hanya mencakup sekitar 1% hingga 5% dari seluruh tiket. Untuk memastikan hasil penilaian AI sesuai dengan standar perusahaan, Revelir AI melakukan kalibrasi bersama setiap pelanggan. Sistem baru dinyatakan siap digunakan setelah analis QA pelanggan memeriksa sampel hasil evaluasi dan menyatakan lebih dari 95 dari 100 penilaian sudah tepat. RevelirQA saat ini telah digunakan dalam operasional Xendit, perusahaan fintech Indonesia, dan Tiket, platform travel Indonesia, untuk menilai ribuan tiket setiap minggu.Sebelum memberikan skor, RevelirQA mengambil SOP dan kebijakan yang relevan dari knowledge base perusahaan menggunakan teknologi retrieval-augmented generation (RAG). Sistem kemudian mengevaluasi percakapan berdasarkan QA scorecard yang digunakan oleh tim tersebut. Dengan pendekatan penilaian berbasis SOP, RevelirQA dapat memeriksa apakah jawaban agen sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan. Misalnya, sistem dapat menandai kesalahan dalam penyampaian nominal refund atau informasi regulasi yang seharusnya disampaikan kepada pelanggan.Setiap kriteria penilaian ditampilkan sebagai Pass atau Fail, disertai kutipan percakapan dan nama dokumen SOP yang menjadi acuannya. QA lead tetap memiliki kendali untuk mengubah hasil penilaian, sementara agen juga dapat mengajukan keberatan jika merasa skor yang diberikan tidak sesuai."Dengan QA manual, tim biasanya hanya bisa meninjau sekitar 1% hingga 5% tiket. Artinya, pelanggaran SOP yang terjadi berulang kali di tiket lainnya bisa saja tidak terdeteksi. Saat ini, banyak vendor AutoQA sudah menawarkan cakupan hingga 100% percakapan. Karena itu, kami berfokus memastikan kualitas penilaiannya benar-benar sesuai dengan standar analis QA manusia. RevelirQA baru dinyatakan siap digunakan setelah analis QA pelanggan memeriksa sampel hasil evaluasi dan menyatakan lebih dari 95 dari 100 penilaian sudah tepat," kata Rasmus Chow, pendiri Revelir AI.Masalah sampling bukan hanya soal jumlah tiket yang diperiksa, tetapi juga soal keterwakilan sampelnya. Reviewer bisa saja lebih sering memilih tiket tertentu, misalnya yang memiliki keluhan atau eskalasi. Akibatnya, pola pelanggaran kebijakan yang terjadi dalam interaksi sehari-hari berisiko tidak terlihat.Tantangan ini semakin relevan ketika perusahaan mulai menggunakan chatbot AI bersama agen manusia. RevelirQA dapat menerapkan QA scorecard yang sama pada keduanya dan menampilkan hasil evaluasi dalam satu dashboard. Melalui fitur QA untuk chatbot AI, tim juga dapat memahami jenis pertanyaan atau masalah pelanggan yang lebih sesuai ditangani oleh chatbot maupun agen manusia."Setiap skor yang dihasilkan RevelirQA dilengkapi informasi tentang model yang digunakan, prompt yang dikirim, dokumen yang diambil dari knowledge base, serta alasan di balik setiap kriteria penilaian. Bagi perusahaan seperti Xendit, tingkat transparansi ini penting untuk kebutuhan compliance. RevelirQA juga tidak secara otomatis mengeluarkan peringatan atau menjatuhkan tindakan disiplin. Keputusan tetap berada di tangan QA lead pelanggan," kata Chow.RevelirQA adalah layanan cloud yang dikelola penuh (fully managed) oleh tim Revelir AI. Platform ini dapat diintegrasikan dengan berbagai helpdesk melalui API, termasuk Zendesk dan Salesforce. Untuk skema harga, RevelirQA mengenakan biaya deployment satu kali untuk kebutuhan kustomisasi setiap pelanggan, serta biaya penggunaan berdasarkan jumlah percakapan yang dinilai.Perusahaan yang ingin mencoba solusi AutoQA ini dapat memulai dengan pilot berbayar selama enam minggu. Dalam periode tersebut, AI akan menilai 10.000 percakapan berdasarkan definisi dan target akurasi yang disepakati bersama QA lead pelanggan pada minggu pertama. Biaya pilot sebesar USD 10.000 akan dikreditkan sepenuhnya ke biaya deployment jika perusahaan memutuskan untuk melanjutkan implementasi.Tentang Revelir AIRevelir AI mengembangkan RevelirQA, platform AI AutoQA yang membantu tim customer service mengevaluasi kualitas percakapan secara otomatis berdasarkan standar QA dan kebijakan internal perusahaan. Platform ini dirancang untuk pemimpin CX, manajer Support Operations, dan pemimpin produk di perusahaan digital dengan volume interaksi pelanggan yang tinggi. Dengan mengevaluasi seluruh percakapan, RevelirQA membantu perusahaan mengurangi ketergantungan pada sampling manual dan mendapatkan gambaran kualitas layanan yang lebih menyeluruh.Selain memberikan skor QA, RevelirQA juga menyediakan informasi tentang sentimen pelanggan, alasan mereka menghubungi customer service, serta jenis masalah yang sering muncul. Rasmus Chow, pendiri Revelir AI, merupakan alumni Y Combinator angkatan W22.

Rasmus Chow

Revelir AI

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

AutoQA vs. Manual QA: Revelir AI Hadirkan Penilaian Otomatis dengan Standar QA Manusia News Provided By Simaia Limited November 19, 2026, 15:23 GMT Share This Article Distribution channels: Business & Economy, IT Industry, Technology, Telecommunications, World & Regional



EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.