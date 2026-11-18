Elizabeth Canales
- Associate Professor of Agricultural Economics, Mississippi State University
Elizabeth Canales is an Associate Professor in the Department of Agricultural Economics at Mississippi State University. She joined Mississippi State University in 2016 after working in corporate consulting within the agribusiness sector. She earned her M.S. and Ph.D. in Agricultural Economics from Kansas State University.
Elizabeth conducts applied research and coordinates Extension programs focused on specialty crop production and marketing, food systems, and agribusiness. Her research examines individual preferences and decision-making, including the adoption of technologies and innovations in agriculture and food systems, as well as consumer preferences and behavior. Her research has been published in various journals including the American Journal of Agricultural Economics, Agribusiness, Applied Economic Perspectives and Policy, Journal of Agricultural Economics, Journal of Agricultural and Resource Economics, Agricultural and Resource Economics Review, Choices, Journal of Extension, and Preventing Chronic Disease.Experience
- 2022–present Assistant Professor of Agricultural Economics, Mississippi State University 2016–2022 Assistant Professor of Agricultural Economics, Mississippi State University 2015–2016 Strategy Consultant, The Wonderful Company LLC
- 2016 Kansas State University, Ph.D. Agricultural Economics 2010 Kansas State University, M.S. Agricultural Economics
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