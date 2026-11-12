Simon Copland
(MENAFN- The Conversation)
Completed: Masters in Science Communication, ANU Experience
- Honorary Fellow in Sociology, Australian National University
2017 - 2023: PhD Student in Sociology, ANU
Completed: Masters in Science Communication, ANU
Completed: Bachelors in Arts (Development Studies)/Science (Geography), ANU
- –present PhD Student -- Sociology, Australian National University
- 2013 Australian National University, Masters in Science Communication
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