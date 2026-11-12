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Simon Copland


Date: 2026-11-12 08:04:30

(MENAFN- The Conversation)
  • Honorary Fellow in Sociology, Australian National University
Profile Articles

2017 - 2023: PhD Student in Sociology, ANU

Completed: Masters in Science Communication, ANU
Completed: Bachelors in Arts (Development Studies)/Science (Geography), ANU

Experience
  • –present PhD Student -- Sociology, Australian National University
Education
  • 2013 Australian National University, Masters in Science Communication

The Conversation

MENAFN12112026000199003603ID1111955471


The Conversation

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