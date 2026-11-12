Linggong Kong
- Ph.D. Candidate in Political Science, Auburn University
I am a Ph.D. candidate in Political Science at Auburn University. My research focuses on international relations, including U.S.-China relations, China's grand strategy, and Northeast Asian security, as well as comparative politics, with a particular emphasis on political culture.Experience
- –present Ph.D. student, Auburn University
- 2020 Auburn University, Master of Public Administration 2020 Auburn University, Master of Community Planning
- American Political Science Association Midwest Political Science Association International Studies Association
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