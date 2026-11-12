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Linggong Kong


Date: 2026-11-12 05:36:12

(MENAFN- The Conversation)
  • Ph.D. Candidate in Political Science, Auburn University
Profile Articles

I am a Ph.D. candidate in Political Science at Auburn University. My research focuses on international relations, including U.S.-China relations, China's grand strategy, and Northeast Asian security, as well as comparative politics, with a particular emphasis on political culture.

Experience
  • –present Ph.D. student, Auburn University
Education
  • 2020 Auburn University, Master of Public Administration
  • 2020 Auburn University, Master of Community Planning
Professional Memberships
  • American Political Science Association
  • Midwest Political Science Association
  • International Studies Association

The Conversation

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The Conversation

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